【横河電機】匠の思考プロセスを再現するYOKOGAWAの荷積み計画AIが計画立案作業を大幅に短縮

横河電機株式会社（本社：東京都武蔵野市 代表執行役社長：重野 邦正）は、子会社である横河デジタル株式会社が北越コーポレーション株式会社（本店：新潟県長岡市、代表取締役社長：岸本 晢夫、以下、北越コーポレーション）の子会社である北越物流株式会社（以下、北越物流）に対して、従来、複数の匠（たくみ）が紙製品の形状、出荷地域別に積載効率を最適化していたトラックの荷積み計画作業について、YOKOGAWAが独自開発した、匠の思考プロセスを再現する荷積み計画AIにより計画立案を自動化する実証実験（以下、本実証実験）を行い、大幅に作業時間を短縮することに成功したことをお知らせします。この結果を受けて、北越コーポレーションおよび北越物流は、当該AIを2025年7月より正式に採用しました。

実証実験の背景

北越コーポレーションの主な事業は、紙・パルプ製品の製造販売です。紙製品の出荷計画は、製品の形状、運搬する車両、届け先からの指定など、さまざまな制約条件があります。加えて、配送ドライバーの労働負荷が高まり過ぎないように、届け先をできる限り１ヶ所とし、複数になる場合はなるべく近隣にするなどの配慮も必要です。従来の一般的な最適化技術では、目的や制約条件が複雑になるにつれてロジックの組み方の難易度が上がり、計画を立案するまでの時間が長くなります。このように荷積み計画業務には、考慮すべき条件の多さから業務を自動化することが難しく、後任の育成も容易ではないという課題がありました。

製品の特長

本実証実験のために、YOKOGAWAのAIコンサルタントが高度な技能の保有者である匠の思考プロセスをヒアリングし、現場の状況をよく理解したうえで、匠の思考プロセスを再現する荷積み計画AIを独自開発しました。本実証実験の主な成果は以下のとおりです。

今後の計画

- 従来、長時間かけていた荷積み計画立案を、短時間に完了出荷品、車両、届け先の指定する事項など複雑な条件を考慮しながらも、一度の荷積み計画作業を10秒以内という非常に短時間で正確に立案できることが確認できました。- 匠の思考プロセスのうち、人ならではの「気遣い」も盛り込むことに成功匠ならではの「気遣い」も盛り込み、ドライバーへの負荷が高まりすぎないよう、各トラックの配送先を出来る限り1か所に集約することや、複数の場合は届け先を近くにし、積載量も考慮したうえで計画立案を行えることが確認できました。匠の思考プロセスを再現する荷積み計画AIの仕組み

YOKOGAWAは各社の事情に合わせて、匠の思考プロセスを再現する荷積み計画AIを提供することを通して、物流現場の業務効率化と持続可能な運用体制の構築に貢献してまいります。

