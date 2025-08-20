8·î22Æü¤è¤êÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²¬»³¸©PR¥Öー¥¹ ¤ª¤«¤ä¤Þ¡ÖÅíÂÀÏº¤Î²ÆµÙ¤ß¡×¤Ë¹â¤µ2.0m¤ÎµðÂç¥¬¥Á¥ã¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥«¥×¥»¥ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
µðÂç¥¬¥Á¥ã¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥«¥×¥»¥ë¡×¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥êー¥°¥íー¥Ö¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾åÂ¼ Àµ¼£¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë～8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîEXPO¥á¥Ã¥»¡ÖWASSE¡×¡Ê²°ÆâÅ¸¼¨¾ì¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²¬»³¸©¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¤ª¤«¤ä¤Þ¡ÖÅíÂÀÏº¤Î²ÆµÙ¤ß～OKAYAMA¡ÇS SUMMER VACATION～¡×¤Ë¹â¤µ2.0m¤ÎµðÂç¥¬¥Á¥ã¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥«¥×¥»¥ë¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥Öー¥¹Æâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥¤¥º¥é¥êー¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤ÇµðÂç¥¬¥Á¥ã¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥«¥×¥»¥ë¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¾ÞÉÊ¤¬GET¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÁ´27»ÔÄ®Â¼¤¬»²²Ã¤·¡¢ÅÁÅý·ÝÇ½¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ä´Ñ¸÷PR¡¢ÆÃ»ºÉÊ¤Î»î¿©¡¦ÈÎÇä¤¬¤Ë¤®¤ä¤«¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÂÎ¸³¥Öー¥¹¤Ç¤ÏÈ÷Á°¾Æ¤ä¿ÀÂåÏÂ»æ¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥Ç¥Ë¥àÀ½ÉÊ¤Î¼ê¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤á¡¢²¬»³¤ÎÊ¸²½¤È¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¤¸¤«¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£µðÂç¥¬¥Á¥ã¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥«¥×¥»¥ë¡×¤äVRÂÎ¸³¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂç¿Íµ¤¡£¸Þ´¶¤Ç²¬»³¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë3Æü´Ö¤Ç¤¹¡£
¤ª¤«¤ä¤Þ¡ÖÅíÂÀÏº¤Î²ÆµÙ¤ß¡×～OKAYAMA¡ÇS SUMMER VACATION～ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.okayama-kanko.jp/okayama-summer-vacation/
¡Ú¤ª¤«¤ä¤Þ¡ÖÅíÂÀÏº¤Î²ÆµÙ¤ß¡×µðÂç¥¬¥Á¥ã¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥«¥×¥»¥ë¡×ÅÐ¾ì¡ª¡Û
¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡¡µðÂç¥¬¥Á¥ã¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥«¥×¥»¥ë¡Ù¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/141920/table/28_1_3217a181ec847d1354478acea0b25b8e.jpg?v=202508201056 ]
¡Ú²¬»³¸©´Ñ¸÷PR¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØµðÂç¥¬¥Á¥ã¡ÙÃêÁª¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥«¥×¥»¥ë¡×µ¡ºà¥¤¥áー¥¸¡Û
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¼Â»ÜÆâÍÆ¡Û
ÅÁÅý·ÝÇ½¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ä´Ñ¸÷PR¡¢Ì¾»ºÉÊ¤Î»î¿©¡¦ÈÎÇä¤¬¤Ë¤®¤ä¤«¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÂÎ¸³¥Öー¥¹¤Ç¤ÏÈ÷Á°¾Æ¤ä¿ÀÂåÏÂ»æ¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥Ç¥Ë¥àÀ½ÉÊ¤Î¼ê¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤á¡¢²¬»³¤ÎÊ¸²½¤È¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¤¸¤«¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
µðÂç¥¬¥Á¥ã¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥«¥×¥»¥ë¡×¤È¤Ï
µðÂç¥¬¥Á¥ã¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥«¥×¥»¥ë¡Ù¤Ï2021Ç¯1·î¤Ë¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¿·¤¿¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¿¥ó¥¯¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥«¥×¥»¥ë¥Þ¥·ー¥ó¤Ç¤¹¡£¹â¤µ2.0m¡¦¹â¤µ2.4m¡¦¹â¤µ3.0m¤Îµ¡ºà¤Ï¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÂç¤¤µ¤ò¸Ø¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥«¥×¥»¥ë¥Þ¥·ー¥ó¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÇÍ£°ìÈÎÂ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÊªÈÎÈÎÇä¤ËÂÐ±þ¡£¥³¥¤¥ó·èºÑ¡¦¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¡Ê¸òÄÌ·ÏIC¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑÅù¡Ë¡¦ÆÈ¼«QR¥³ー¥ÉÇ§¾Ú¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥Ô¥Ô¥Ã¥È·èºÑ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÂÐ±þ¥«¥×¥»¥ë¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏÆüËÜºÇÂçµé¤Î¦Õ160mm¡ª¥«¥×¥»¥ë¤À¤±¤Ç¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Ç¤¹¡£¿·¾¦ÉÊPR¡¦ÃÏ°è³èÀ²½¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à»î¹ç²ñ¾ì¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î³èÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Îµ¡ºà¤Ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Æー¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¤Î²ñ°÷¾Ú¥Ðー¥³ー¥É¤ÈÏ¢·È¤·µðÂç¥¬¥Á¥ã¤¬²ó¤»¤ë¿·µ¡Ç½¡×
Æ³Æþ´ë¶ÈÍÍ¤Î¥¢¥×¥ê²ñ°÷¾Ú¥Ðー¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò²ó¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¤Î¿·µ¬³ÍÆÀ¤äµÙÌ²¸ÜµÒ¤Î·¡¤êµ¯¤³¤·¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£ÍøÍÑÍúÎò¤âCSV¥Çー¥¿¤Ç¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯½ÐÍè¤ë°Ù¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤È¤·¤Æ´ûÂ¸¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î³èÍÑ¤Ë¤â¤´ÍøÍÑÄº¤±¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤âÊÀ¼Ò³«È¯¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤äÆæ²ò¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¯¥ê¥¢ÆÃÅµ»þ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëQR¥³ー¥É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ»²²ÃÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª2024Ç¯3·î¥×¥íÌîµå¥Áー¥àÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹ÍÍ¤ËÆ³ÆþºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£µðÂç¥¬¥Á¥ã¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥«¥×¥»¥ë¡×»ÅÍÍ
¡ÚµðÂç¥¬¥Á¥ã¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥«¥×¥»¥ë¡×2.0mµ¡ºà¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡Û
¡¦ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§¹â¤µ2000mm ¡ß ²£Éý1000mm ¡ß ±ü¹Ô¤1000mm
¡ÚµðÂç¥¬¥Á¥ã¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥«¥×¥»¥ë¡×2.4mµ¡ºà¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡Û
¡¦ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§¹â¤µ2400mm ¡ß ²£Éý1500mm ¡ß ±ü¹Ô¤1400mm¡¡
¡ÚµðÂç¥¬¥Á¥ã¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥«¥×¥»¥ë¡×3.0m¡ÊMEGA¡Ëµ¡ºà¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡Û
¡¦ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§¹â¤µ3000mm ¡ß ²£Éý4500mm ¡ß ±ü¹Ô¤3000mm¡¡
¢£¥«¥×¥»¥ë¤Î¥µ¥¤¥º
¡¦Ä¾·Â160mm¡Ê 2.0m¡¦2.4m¡¦3.0mµ¡ºà¶¦ÄÌ¡Ë
¢£ËÉÙ¤Ê·èºÑÊýË¡
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥¤¥ó·èºÑ
¡¦¸òÄÌ·ÏIC¡¦Æó¼¡¸µ¥³ー¥É¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¤ËÂÐ±þ
¡¦ÆÈ¼«QR¥³ー¥É¤ª¤è¤Ó¥Ðー¥³ー¥É¤ÎÆÉ¹þ¤Ç¤Î·èºÑ
¡ÊÆ³Æþ´ë¶ÈÍÍ¤Î¥¢¥×¥ê²ñ°÷¾Ú¤ÎÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤äLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È¤ÎÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ë
¡¦¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤äÆæ²ò¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¯¥ê¥¢ÆÃÅµ»þ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëQR¥³ー¥É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ»²²ÃÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È²ÄÇ½¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹
µðÂç¥¬¥Á¥ã¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥«¥×¥»¥ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë²áµî¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï¤³¤Á¤é
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/141920
µðÂç¥¬¥Á¥ã¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥«¥×¥»¥ë¡×¥ì¥ó¥¿¥ë¡¡¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡¡
https://monstercapsule.jp
¢¨ËÜ·ï¤Îµ¡ºà¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢°Ê²¼¤è¤ê¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
µðÂç¥¬¥Á¥ã¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥«¥×¥»¥ë¡×¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¡¡
https://monstercapsule.jp/contact.html
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥êー¥°¥íー¥Ö¡¡
https://gleeglobe.jp/
ÀßÎ©¡§2024Ç¯4·î17Æü¡¡
ÂåÉ½¼Ô¡§¾åÂ¼ Àµ¼£¡¡¡¡¡¡¡¡
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶¿2-22-12
¥°¥êー¥°¥íー¥Ö¤ÎÁÛ¤¤¡§
ÆÈ¼«¤Î¥Äー¥ë¤ÇÀ¤³¦¤Ë¶Ã¤¤È´î¤Ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹³ô¼°²ñ¼Ògleeglobe¤Ï¡¢³×¿·Åª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Äー¥ë¡¢¤½¤·¤ÆWeb¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦¤Ø¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤¹¡£ºÙ¤ä¤«¤ÊÂÐ±þ¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈµÚ¤Ó¤½¤Î¸ÜµÒ¤Ë¶Ã¤¤È´î¤Ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£