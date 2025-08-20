言語聴覚士(ST)やことばの教室の先生など口蓋裂等による構音障害のあるお子さんに関わる可能性のある専門職の方々に向けた連続講座をオンラインにて開催(2025/8/23、9/28、10/26)

一般社団法人ことばサポートネット

一般社団法人ことばサポートネットは、口蓋裂等による構音障害のあるお子さんに関わる可能性のある専門職の方々に向けた連続講座を、2025年8月から10月にかけて開催致します。



構音障害のあるお子さんに関わる現場で仕事をしていると、機能性構音障害で紹介されてきたお子さんが、実は粘膜下口蓋裂や先天性鼻咽腔閉鎖機能不全症であった、というようなケースに出会うことがあります。また、他施設で手術を受けた口蓋裂のお子さんの構音訓練を引き受ける必要がある場合もあります。

子どもの構音障害に関わる言語聴覚士やことばの教室の先生方にとって、構音障害の原因となる可能性がある口唇口蓋裂の基礎知識や手術、矯正治療等について知っておくことは、非常に重要なことだと考えています。とはいえ、口蓋裂を専門とする医療機関等の数は限られており、研修を受ける機会も少ないのが現状です。

このたび当法人では、医療機関での研修等が難しい先生方にも、口唇口蓋裂等子どもの構音障害に関わる病気に関する知識を深めていただけるよう、専門の先生方を講師に招いての連続講座を開催致します。子どもの構音障害に関わる専門職の方々が、安心して相談対応が行えるように、口唇口蓋裂の基礎知識から外科治療や矯正に関する知識、問診・評価のポイントまで系統的に学ぶことができます。

【開催スケジュール】

■2025年8月23日(土) 10:00～11:30 口蓋裂の構音障害 基礎編

本講座では、口蓋裂等による構音障害のあるお子さんに関わる可能性のある専門職の方々が、安心して相談対応が行えるように、基礎知識から治療に関する知識、問診・評価のポイントまでを学ぶことができます。

（主な内容）

・病気の発生や頻度

・口唇裂、口蓋裂の手術の時期や目的

・鼻咽腔閉鎖機能の診かた

・口蓋裂で生じやすい異常構音について

【講師】

高橋 路子先生

東京大学医学部附属病院 口腔顎顔面外科・矯正歯科 言語聴覚士 口唇裂・口蓋裂認定師

「医師・歯科医師のための口腔診療必携」金原出版株式会社（分担執筆）、「口腔科学」朝倉書店（分担執筆）

会場：オンライン

参加費：3,300円

対象：口蓋裂のお子さんに関わる方、子どもの構音障害に関わる専門職の方

お申込：Peatixより受け付けています。注意事項をよくお読みになってお申込ください。

URL：https://ksn-25-8-23.peatix.com

■2025年8月23日(土) 13:00～14:30 口蓋裂の構音障害 訓練編

定期的に開催している「機能性構音障害・口蓋裂の構音障害 音作り実技講習会」の前提となる知識を解説します。また、ひとつ音を作ったその次の目標など、音作り講習会では触れていない内容も含みます。

機能性構音障害や口蓋裂の構音障害に役立つ「舌の脱力の方法」「が行音の誘導の仕方」「ターゲット音の選択」など、具体的な知識・技術が習得できます。日々構音訓練を行っている講師だからこそ伝えられる、ことばのかけ方、診るポイントがぎっしり詰まった90分です。

（主な内容）

・系統的構音訓練に基づく訓練の組み立てについて

・構音の評価と、構音以外に注意して見ておくべきポイント

・訓練プログラムを立てる際の音の選択や基本的な考え方、事例を用いた具体的な進め方の紹介など

【講師】

会場：オンライン

参加費：3,300円

対象：ことばの教室の先生や言語聴覚士など

お申込：Peatixより受け付けています。注意事項をよくお読みになってお申込ください。

URL：https://ksn-25-8-23p.peatix.com



■2025年9月28日(日) 10:00～11:30 口蓋裂の外科手術

口蓋裂のお子さんに関わることはあっても、手術については詳しくないという言語聴覚士、ことばの教室の先生も少なくないと思います。

口蓋裂の外科治療と一口で言っても、乳幼児期の口唇形成、口蓋形成から始まり、大きくなってからの外科的矯正治療や修正手術まで、お子さんごとに必要な手術は一様ではありません。獲得されていた鼻咽腔閉鎖機能が成長に伴って機能不全を呈する場合もあり、発育の状況に合わせて随時評価・介入が必要です。どの時期にどのような治療が必要なのか、必要になる可能性があるのかを、日々関わっている私たちが知っていることは大切であると考えます。

本講座では、乳児期から成人まで全ての段階における手術の経験症例数が多く、手技に熟達しておられるほか、後進の育成にも熱心に取り組んでおられる歯科医師の西條 英人先生にご解説いただきます。

（主な内容）

口唇口蓋裂の外科手術について

・口唇形成術

・口蓋形成術

・咽頭弁形成術

・外科的矯正治療など

【講師】

西條 英人先生

鹿児島大学医歯学総合研究科教授

長く東京大学医学部附属病院にて口唇口蓋裂治療やインプラント治療に従事され、現在は鹿児島大学教授。診療のみならず後進の教育や研究活動、海外での医療支援も。



会場：オンライン

参加費：4,400円

対象：言語聴覚士、ことばの教室の先生、口蓋裂のお子さんに関わる園や学校・放課後デイサービス・児童発達支援施設・子育て支援センターなどのスタッフ

お申込：Peatixより受け付けています。注意事項をよくお読みになってお申込ください。

URL：https://ksn-25-9-28.peatix.com



■2025年10月26日(日) 10:00～11:30 口唇口蓋裂の矯正治療

幼児期、学童期から矯正治療終了まで、それぞれの時期の矯正治療の目的や治療内容など、同じ時期に構音訓練を行う専門職にとって必要な知識の整理ができる講座です。

（主な内容）

・乳歯列や永久歯列の完成時期や不正咬合の分類など、歯科における基本的な知識

・口蓋裂等の矯正治療について

【講師】

岡安 麻里先生

歯科医師／博士（歯学）／日本矯正歯科学会認定医

長年にわたり東京大学医学部附属病院にて矯正歯科を専門分野として、自由診療の歯列矯正のみならず、口唇口蓋裂治療や手術を併用した顎変形症治療に従事。現在、本郷の地で開業し、地域と専門病院の高度先進医療との橋渡し役としてご活躍されている。

すみれ矯正歯科本郷 東京都文京区本郷2-40-7 YGビル２階

会場：オンライン

参加費：4,400円

対象：口蓋裂児の療育や構音訓練に携わる言語聴覚士、ことばの教室の先生など

お申込：Peatixより受け付けています。注意事項をよくお読みになってお申込ください。

URL：https://ksn-25-10-26.peatix.com

専門職向けセミナーの開催について

当法人では、子どもの発音やことばを対象とする言語聴覚士やことばの教室の先生等の専門家を対象としたオンラインセミナーを開催しています。

エビデンスに基づいた言語療法に関する情報提供や、経験豊富な言語聴覚士の先生方の知識や技術に基づいた実践、歯科等他の専門職種を招いての講座などを発信することで、言語聴覚士をはじめとするお子さんのことばの育ちに従事されている方々の負担を軽減できれば、そしてその先にいらっしゃるお子さんの健やかな育ちに寄与できればと考えています。

