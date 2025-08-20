1年でプロのヘアメイクアーティストへ。「B×art BASE」スクール開設～現場で必要な対応力と技術力を習得し、第一線で活躍するプロとの人脈形成が叶う～【学校法人三幸学園】

学校法人三幸学園

学校法人 三幸学園（理事長：鳥居 敏、所在地：東京都文京区本郷3-23-16）は、プロのヘアメイクを一年間で育成するスクール「B×art BASE」（ビーアート ベース）を2026年4月に本郷三丁目エリアにある東京ビューティーアート専門学校内（東京都文京区本郷3-37-8）で開設いたします。

相談会の概要

実施期間：2025年8月18日（月）～9月19日（金）

申込フォーム：https://forms.cloud.microsoft/r/C87WYRsJaz

LINE公式アカウント： https://lin.ee/lrJEZUp

「B×art BASE」について

B×art BASEでは、映画、TVCMやドラマ、ライブといった様々なメディアで活躍する俳優・タレント・モデル・アーティスト・アイドルを、より輝かせるヘアメイクアーティストを目指します。

https://www.sanko.ac.jp/beauty-school/lp1/

期間：1年間

特長１.：人脈形成

業界で仕事を獲得していくためには人脈は必要不可欠です。本スクールでは現場経験を重視し、現場で学ぶことでヘアメイクアーティストとして活躍するために必要なネットワークを形成します。

特長２.：現場主義

講師の多くは、現場の第一線で活躍するヘアメイクアーティスト。そのアシスタントとして現場に同行することで、現場で求められるスキルを身に着けることができます。

特長３.：即戦力育成

現場に同行しネットワークを広げ、技術力や対応力、立ち振る舞いなどを短期間で習得することで、卒業後には業界に求められる人材になることを目指すカリキュラム。

教室での学習時間は年間360時間（週8時間程度）。

授業時間外を活用して、現場アシスタントで現場の活きた経験を積むことができます。

講師紹介

現役でも活躍するトップアーティスト、YASがスクールを監修

YASプロフィール

パリにわたり、世界的ヘアメイクアーティストJulien D'ys（ジュリアン・ディス）に師事。

メディア、コレクションを中心にパリや東京にて活動し、現在に至る。

＜これまでの作品＞

【雑誌】

VOGUE Japan、ELLE/FIGARO、GINZA/SPUR等

【広告】

CARTIER、H.P FRANCE、MIKIMOTO、ISSEY MIYAKE、 L’OREAL 等

【TV-CM】

SHARP、大塚食品MATCH（レモン編／一目惚れ編）、Kanebo（Shampoo RECHE）

LOTTE Arte、NIKE Why Baseball 等

【コレクション】

Buberry、Ritsuko Shirahama、adidas、COACH、NOVESPAZIO、UNIQLO等

【アーティスト】

Love Psychedelico、BOA、MAX 等

入学対象者

美容師免許取得者、美容師免許取得見込みの者

※美容師国家資格が不合格だった場合でも入学は可能です。不合格だった場合は現場での活動制限がございますので、詳細は個別相談会にてお問い合わせください。

入学までの流れ

個別相談会への参加もしくは、願書提出

本スクールでは、LINE公式アカウントから出願ができる、「web出願」を導入しています。

LINE公式アカウント ： https://lin.ee/lrJEZUp

学費について

一年間の授業料：80万円

教材、ヘアメイク材料費：20万円

*一括、2分割、4分割の分納制度があります。

アクセス

東京ビューティーアート専門学校内

東京都文京区本郷3-37-8

[ストリートビュー: https://prtimes.jp/main/html/googlemapsembed/location/35.7075118,139.7622425/heading/196.11/pitch/17.629999999999995/fov/75 ]

本スクールに関するお問い合わせ先

学校法人三幸学園

企画開発部 担当：大森奈々

東京都文京区本郷3-23-16-10F

050-5530-5357

omori-nana@sanko.ac.jp