オークネット循環型経済ラボ　調査レポート2025年7月の「中古車市場価格指数」を公開

株式会社オークネット

循環型マーケットデザインの株式会社オークネット（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：藤崎 慎一郎、以下：オークネット）が設立した企業内ラボ「オークネット循環型経済ラボ」（理事長：有村 祐二）は、2025年7月の「中古車市場価格指数」レポートを公開いたしました。

日本では、中古車市場の値動きを把握するための指標として「平均取引価格」がしばしば引用されていますが、「平均取引価格」のみでは取引される中古車の質の変化を反映できておらず、物価変動を適確に把握することができません。

そこでオークネットは、東京大学エコノミックコンサルティング株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：川原田 陽介、以下：UTEcon）と「リユース流通価格指数」を開発、その第1弾として、年間40万台を超えるオークネットの会員流通データを元に、UTEconの価格指数構築ノウハウを活用し、さまざまな中古車の属性を統計モデルに組み込むことで、日本市場での中古車価格が実際にどのくらい上下しているのかを客観的に把握可能な「中古車市場価格指数」システムを構築し、2023年12月分から毎月のレポートを公開しています。

このたび「オークネット循環型経済ラボ」にて2025年7月分の「中古車市場価格指数」レポートを公開いたしましたのでお知らせいたします。

なお、「中古車市場価格指数」レポートは毎月20日を目途に公開いたします。

■2025年7月の「中古車市場価格指数」レポート

2025年7月の「中古車市場価格指数」は、2008年7月を1とすると2.232と前月の2.182から0.05増加（2.31%増）※1しています。また、中古車の「平均取引価格」は「中古車市場価格指数」と同様に2008年7月を1とすると1.523と前月の1.481から0.042増加（2.83%増）※1です。なお、「平均取引価格」の実際の値は2025年6月91万5,528円※2、2025年7月94万1,419円※2です。

「中古車市場価格指数」と「平均取引価格」との差に着目すると、需要増加に伴い相場の上昇と平均価格の上昇がともに起こっていると考えられます。

ボディタイプ別の「中古車市場価格指数」は、ミッドサイズの3.59%上昇を最大幅に、ミニバン、SUV、コンパクト、バン・トラック、ラグジュアリーのカテゴリで上昇しています。

7月レポート URL: https://www.aucnet.co.jp/aucnet-reseach/index/automobile202507_01/

※1: 変化分や変化率の計算にあたっては、端数処理が行われていない指数値や平均価格を用いています。そのため、公表値から計算される変化分や変化率とは一致しない場合があります。

※2: 指数作成のために外れ値処理等を行ったデータを使って計算された値であるため、オークネットの対外公表と異なる場合があります。

「オークネット循環型経済ラボ」は、1985年に世界初のリアルタイム中古車オンラインオークション事業をスタートし、以来40年以上にわたりオークションを主軸とした循環型流通サービスを提供するオークネットが運営する企業内ラボ「オークネット総合研究所」（2011年1月設立）を前身として2022年6月に設立されました。

「オークネット循環型経済ラボ」では、本テーマについてのパートナーによる研究・解説や独自リサーチをもとに、循環型経済の未来をお伝えします。パートナー研究者には、UTEconと、合同会社アマランツ・アソシエイツ（本社：福岡県福岡市）代表社員であり、物理学博士のダニエル・ウォルター氏を迎えました。経済学やオークション理論を中心とした経済事象の研究・解説、さまざまな分野の世界潮流などに関するレポートや、独自リサーチをもとにした分析、リユース市場価格指数の発表を通じて、循環型経済の未来を描くための情報発信を行ってまいります。

【UTEcon会社概要】

2020年8月に東京大学大学院経済学研究科との深い連携のもと、指定国立大学法人の特定研究成果活用事業制度に基づき東京大学により設立。

経済学、会計学、マーケティング等に関する専門知識を有する東京大学の教員をはじめとする国内外のエキスパートが信頼性の高い分析を行い、需要予測、価格戦略、政策評価、機械学習に基づいた倒産や不正会計予測、マーケットデザイン、ナウキャスティング、独占禁止法等の法規制、計量・行動マーケティングなど幅広い分野で研究成果を活用したコンサルティングを行っている。

【オークネット循環型経済ラボ概要】

1985年に世界初のリアルタイム中古車オンラインオークション事業をスタートした 株式会社オークネット（https://www.aucnet.co.jp/）が運営する企業内ラボ。 2011年に設立された「オークネット総合研究所」を前身として発足。研究・解説や、独自リサーチをもとに調査・分析した情報を発信することで、循環型経済の未来を描く。

所在地：〒107‐8349 東京都港区北青山二丁目5番8号 青山OMスクエア

理事長：有村 祐二

設立：2022年6月

活動内容：経済学やオークション理論を中心とした経済事象の研究・解説や、リユース市場価格指数の発表、独自リサーチに基づく調査・分析情報を通じて、循環型経済の未来を描くための情報発信を行う企業内ラボ。

URL：https://www.aucnet.co.jp/aucnet-reseach/(https://www.aucnet.co.jp/aucnet-reseach/)

■本件に関するお問い合わせ

株式会社オークネット 総合企画室 新井、利根川、小田桐

TEL：03-6440-2530 MAIL：request@ns.aucnet.co.jp