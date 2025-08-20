従来製品比3倍の高速印字と切断・穴あけ加工に対応、100W CO2 レーザーマーカーを8月20日から受注開始・新発売

株式会社光響

株式会社光響は、従来製品比3倍の高速印字性能に加え、アクリルやガラスなどへの切断・穴あけ加工にも対応した100W CO2レーザーマーカー「LMS-CO2-100W」を8月20日から受注開始・新発売いたします。

レーザー出力を100 Wまで高めることで、従来製品である30 W CO2レーザーマーカー（LMS-CO2-30A）との比較で3倍のスピードでの印字・刻印を実現するとともに、より多様な加工用途に対応可能となりました。

CO2レーザーの特長である非金属素材への吸収率の高さを活かし、木材・紙類・セラミック・樹脂・ガラス・（人工・合成）皮革・食品類等の素材への印字を短いタクトタイムで実現します。アクリル樹脂等の透過性素材への印字対応やIR波長（1064 nm）では加工できないガラス素材への印字や切断・穴あけ等の加工も可能です。

7種類のレンズ（f100 mm ～ f420 mm）を取り揃える事で、ワークエリアは最大800 x 800 mmまで対応し、対象物までの距離や印字エリアに応じた調整が可能です。

従来CO2レーザーマーカーの特長、性能はそのままに、印字スピード高速化の実現により、利便性を更に高めた製品となっています。

レーザーマーカーに精通した専門家が条件出し検証のサポートを行っております。他社製レーザーマーカーではお客様評価NGとなった印字を当社で合格レベルに仕上げた実績が多数あります。

大手メーカー製品は高価で手が出しにくい、安価な中国製品は品質やサービス、サポートに不安があるというお悩みのお客様にコストパフォーマンスとサービス・サポートを両立させた提案が可能です。ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

■製品概要

・製品名：100W CO2レーザーマーカー

・型式 ： LMS-CO2-100W

・価格 ：お問い合わせください

・納期 ：お問い合わせください

・URL ：https://www.symphotony.com/marker/lms-co2-100/



■ お問い合わせ先

株式会社 光響 レーザープロセシング部

担当：赤坂

お問い合わせフォーム：https://www.symphotony.com/lasermarker_contact/

Tel : 070-3965-2571 （平日9時～18時、土日祝日は除く）

メール：marker-inquiry@symphotony.com

■ 製品イメージ



■ 印字・加工事例

ガラスへ印字している様子

(左) 木材への印字、(右) アクリルへの切断・穴あけ加工

■ 主要仕様

■ 外形寸法 (上：本体、下：ヘッド部)