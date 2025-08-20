【 愛知県 × eiicon 】賞金総額1,000万円！Season 5「モビリティ」のビジネスプランを全国スタートアップより募集開始 『AICHI NEXT UNICORN LEAGUE』

株式会社eiicon

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：文京区後楽、代表取締役社長：中村亜由子、以下 eiicon）は、2025年8月20日より、愛知県からユニコーンの創出を目指すビジネスプランコンテスト『AICHI NEXT UNICORN LEAGUE（主催：愛知県、運営：eiicon 以下 本コンテスト）』のSeason 5として、全国スタートアップを対象に「モビリティ」課題を解決するビジネスプランの募集を開始しました。

Season 5「モビリティ」のビジネスプランを全国スタートアップより募集！愛知県から次世代のユニコーン創出を目指すビジネスプランコンテスト『AICHI NEXT UNICORN LEAGUE』（主催：愛知県、運営：eiicon）

■愛知県×eiicon『AICHI NEXT UNICORN LEAGUE』について

愛知県では、独自のスタートアップ・エコシステム形成に向け、「Aichi-Startup戦略」（2018年10月策定）に基づき、「STATION Aiプロジェクト」として、スタートアップの創出・育成・展開・誘致を図っています（2025年3月改定）。

昨年10月には日本最大のスタートアップ支援拠点「STATION Ai」（名古屋市昭和区）が開業した中で、愛知県から次世代のユニコーン創出を目指すべく、昨年度に引き続き、シード・プレシリーズA（創業初期）のスタートアップを対象に、年3回、賞金総額各回1,000万円のピッチコンテスト「AICHI NEXT UNICORN LEAGUE」を開催しています。

各シーズン毎に、書類選考を通過したビジネスアイデアには、愛知県、外部メンター、事務局がブラッシュアップを行ったのち、最終選考会にて優秀アイデアを決定。優れたスタートアップ企業に対し賞金を授与するとともに、事務局のもつ地域ネットワークを活用し、引き続き県内での実装・事業化を目指しています。

昨年度の3つのシーズンではそれぞれseason１「産業イノベーション」season２「ソーシャルイノベーション」season３「グローバルトレンド」をテーマに、また本年度はSeason 4として「Well-being」をテーマに設定し募集を行ってきました。そして、本日よりSeason 5「モビリティ」をテーマにビジネスアイデアを募集します。

※想定される対象企業：概ね10年以内でシード、プレシリーズAのスタートアップ

※次回開催の「Season ６」については、内容が決定次第お知らせします。

昨年度『AICHI NEXT UNICORN LEAGUE』Season 3最終審査会（2025年2月6日 STATION Aiにて開催：前列中央右 愛知県知事 大村秀章）

■『AICHI NEXT UNICORN LEAGUE』Season 5 について

Season 5 募集テーマ：「モビリティ」

例えば、以下のような領域を想定しています。

次世代モビリティ：自動運転、空飛ぶクルマ、ドローン、LRT など

MaaS：マイクロモビリティ、ライドシェア、二次交通、デマンド型交通 など

モビリティインフラ：インフラメンテナンス、物流システム、交通データ活用 など





Season 5 優勝賞金：

優勝：500万円／2位：300万円／3位：200万円 総額1,000万円

※県内での事業活動に向けた活動資金としての賞金となります。

□『AICHI NEXT UNICORN LEAGUE』Season 5 応募要件

以下の条件をすべて満たすこととします。

・設立または事業承継から概ね10年以内のスタートアップであること。

・具体的なサービス/プロダクトを有しており、当該サービス/プロダクトについて愛知県内での実装・事業化を目指していること。

・応募時点においてSTATION Aiオフィス会員であること、または、入賞した場合にはSTATION Aiオフィス会員となる意思を有していること。

※ご応募にあたっては必ずしもSTATION Aiオフィス会員である必要はありませんが、

入賞した場合の賞金受領にあたっては、STATION Aiオフィス会員であることが要件となります。

※なお、ご希望の会員プランを確約するものではありません。

・これまでに実施されたSeason １～ Season ４において賞金を受賞していないこと。





□スケジュール ※予定は変更の可能性があります。

・2025年8月20日 Season 5 エントリー開始 ※本プレスリリース

【プログラム概要・応募時のポイントをお伝えします（動画：約15分）】

本プログラムへの応募を検討されている皆さまに向けて、応募ポイントに関する動画をお送り致します。

〇主な内容

・プログラム概要

・応募に際しての注意点

・提出資料作成に関するポイント（審査の視点）など

動画視聴ご希望の方はこちら（視聴URLをお知らせします）：

https://peatix.com/event/4533782(https://peatix.com/event/4533782)

・9月30日 応募締切

※以降、最終審査会（ピッチコンテスト）進出スタートアップを10社程度選定します。

・10月上旬 一次審査 結果通知

・10月中旬～11月下旬 一次審査通過者へのブラッシュアップ期間

※ ピッチ内容のブラッシュアップを実施します。

・11月25日 『AICHI NEXT UNICORN LEAGUE』Season 5 最終審査会（ピッチコンテスト）

※ 審査員に向けたビジネスプラン発表をピッチコンテスト形式にて実施、入賞者を決定します。

※ 会場はSTATION Ai １階イベントスペース。

※ 選考通過者発表に合わせ、別途観覧募集のご案内をさせていただきます。

以降、フォローアップ

※入賞者には、ご希望に応じて、県内での事業推進に向けた関係者とのマッチング支援を実施します。





□『AICHI NEXT UNICORN LEAGUE』Season 5 応募ページ

https://aichi.eiicon.net/aichi-n-unicorn2025(https://aichi.eiicon.net/aichi-n-unicorn2025)

※最終応募締切：2025年9月30日

※募集期間内での再応募が可能です。





■Season 4 テーマ「Well-being」ビジネスアイデアの優勝者が決まる！

愛知県 × eiicon『AICHI NEXT UNICORN LEAGUE』Season 4 最終審査会（ピッチコンテスト）

観覧者を募集します。

最終審査会では、愛知県の「産業イノベーション」をテーマに、本コンテストのSeason 4として本年6月から8月に募集したテーマ「Well-being」の多数のビジネスアイデアから、厳選なる書類審査を通過し、ブラッシュアップを重ねた10者のアイデアをピッチ登壇で発表。審査員による審査により、優勝500万円、2位300万円、3位200万円の受賞者が決定します。愛知発の新たなビジネス誕生の瞬間。皆さまどうぞお立会いください！会場では交流会も実施致します。

日時：2025年9月26日（金）13:00～17:00 ※受付12:30

会場：STATION Ai １階イベントスペース（名古屋市昭和区鶴舞１丁目２－３２）

※当日はオンライン同時配信。

最終審査会詳細・観覧者募集ページはこちら： https://peatix.com/event/4487669(https://peatix.com/event/4487669)





■本コンテストに関するお問合せ

本事業におけるご質問などは下記よりご連絡ください。

aichi-nextunicorn（＠）eiicon.net （事務局：株式会社eiicon）

※「（@）」を「＠」に変換ください。

※プログラムの実装サポーター・特別賞スポンサーを随時募集しております。



■eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/(https://corp.eiicon.net/)

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社：東京都文京区後楽2-2-23 住友不動産飯田橋ビル2号館 3F

東海支社（STATION Ai内）： 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32

静岡拠点（FUSE内）： 静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館 B1F

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

沖縄拠点（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央1-7-8

沖縄拠点（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町18-4

事業内容：

オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」の運営

新規事業創出コンサルティングサービス、オープンイノベーションに関するプロモーション支援、 イベント企画・支援サービスの提供 など

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせた事業創出支援とOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数35,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。

https://auba.eiicon.net/

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。