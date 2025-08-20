資料作成と教育の常識が変わる！AIで“つくる”から“教える”までを一気通貫に支援するウェビナーを開催

株式会社エージェンテック

株式会社イルシル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：宮崎有貴）と株式会社エージェンテック（本社：東京都千代田区、代表取締役：金 淙採）は、AIを活用して「資料作成」と「教育動画作成」を自動化する最新手法を紹介する共催ウェビナーを、2025年9月10日（水）15:00～16:00に開催いたします（参加費無料）。

◆ ウェビナー概要

働き方改革や人手不足が進む中、企業の研修・教育現場では、

資料づくりに時間がかかる

教える側のリソースが足りない

属人的なOJTで教育品質が安定しない

といった課題が深刻化しています。

本ウェビナーでは、

「スライド生成AI」×「ナレーション動画生成AI」という2つの生成AI技術を活用し、

“つくる”と“教える”を一気通貫で効率化・標準化する新しい研修の形をご提案します。

◆ 開催情報

タイトル： 資料作成と教育の常識が変わる！AIで“つくる”から“教える”までを一気通貫

日時： 2025年9月10日（水）15:00～16:00

形式： オンライン開催（Zoom）

参加費： 無料

◆ プログラム内容（予定）

1. イルシル：「スライド生成AI」で“つくる”の属人性をなくす

- チャットで指示を出すだけで、3,000種類のテンプレートからAIがスライドを自動生成- PowerPoint変換にも対応し、編集もスムーズ

2. エージェンテック：「ナレーション動画生成AI」で“教える”を自動化

- 作成したスライドにAIが自動で台本と音声を生成- 録画・編集は不要。誰でも“話す資料”が作れる

3. 質疑応答

◆ このような方におすすめです

研修担当者・教育部門で業務効率化を検討されている方

営業・カスタマーサクセス部門で属人的なOJTに課題を感じている方

人材育成を標準化・自動化したい管理職・経営層の方

◆ 会社概要

株式会社イルシル

〒150-0011 東京都渋谷区東1-26-20東京建物東渋谷ビル6F

スライド生成AI「イルシル」の企画・開発・運営を通じて、情報整理と伝達の効率化を支援。

https://irusiru.jp/

株式会社エージェンテック

〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-2 新倉ビル6F

AIナレーション動画生成ツール「AI Shorts」など、教育・営業支援向けクラウドサービスを提供。

https://www.agentec.jp/