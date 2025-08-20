資料作成と教育の常識が変わる！AIで“つくる”から“教える”までを一気通貫に支援するウェビナーを開催
株式会社イルシル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：宮崎有貴）と株式会社エージェンテック（本社：東京都千代田区、代表取締役：金 淙採）は、AIを活用して「資料作成」と「教育動画作成」を自動化する最新手法を紹介する共催ウェビナーを、2025年9月10日（水）15:00～16:00に開催いたします（参加費無料）。
お申込みはこちら :
https://www.agentec.jp/seminar/2509-agt-irusiru
◆ ウェビナー概要
働き方改革や人手不足が進む中、企業の研修・教育現場では、
資料づくりに時間がかかる
教える側のリソースが足りない
属人的なOJTで教育品質が安定しない
といった課題が深刻化しています。
本ウェビナーでは、
「スライド生成AI」×「ナレーション動画生成AI」という2つの生成AI技術を活用し、
“つくる”と“教える”を一気通貫で効率化・標準化する新しい研修の形をご提案します。
◆ 開催情報
タイトル： 資料作成と教育の常識が変わる！AIで“つくる”から“教える”までを一気通貫
日時： 2025年9月10日（水）15:00～16:00
形式： オンライン開催（Zoom）
参加費： 無料
◆ プログラム内容（予定）
1. イルシル：「スライド生成AI」で“つくる”の属人性をなくす
- チャットで指示を出すだけで、3,000種類のテンプレートからAIがスライドを自動生成
- PowerPoint変換にも対応し、編集もスムーズ
2. エージェンテック：「ナレーション動画生成AI」で“教える”を自動化
- 作成したスライドにAIが自動で台本と音声を生成
- 録画・編集は不要。誰でも“話す資料”が作れる
3. 質疑応答
◆ このような方におすすめです
研修担当者・教育部門で業務効率化を検討されている方
営業・カスタマーサクセス部門で属人的なOJTに課題を感じている方
人材育成を標準化・自動化したい管理職・経営層の方
◆ 会社概要
株式会社イルシル
〒150-0011 東京都渋谷区東1-26-20東京建物東渋谷ビル6F
スライド生成AI「イルシル」の企画・開発・運営を通じて、情報整理と伝達の効率化を支援。
https://irusiru.jp/
株式会社エージェンテック
〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-2 新倉ビル6F
AIナレーション動画生成ツール「AI Shorts」など、教育・営業支援向けクラウドサービスを提供。
https://www.agentec.jp/