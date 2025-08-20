NHKテキスト『やさいの時間』の人気連載が一冊に。『育てないと食べられない激レア野菜　レアべジ』8月19日発売！

株式会社ＮＨＫ出版

NHKテキスト『やさいの時間』の人気連載「レアべジ探訪」が単行本に！

『育てないと食べられない激レア野菜 レアべジ』が8月19日に発売となりました。

ほとんどスーパーに並ばない36種類の珍しい野菜をとりあげ、その栽培法や特徴、おすすめの食べ方などを解説。さらに18種類の野菜について、実際に育てている農家を取材し、プロ直伝の栽培のコツやこだわりを豊富な写真と共に紹介します。

ペピーノ、ルタバガ、セロリアック……ちょっと変わった野菜、育ててみませんか？

トマト、ダイコン、キャベツ、ハクサイ、ニンジン……私たちの食卓は、多くの定番野菜たちに支えられています。そんなおなじみの野菜たちは、どれも安心できる存在。

しかし世界を見渡せば、野菜の種類は900種以上にも及ぶといわれています。つまり私たちがふだん口にしているものは、そのうちのほんの一握り。野菜の世界は、想像以上に広くて深いものなのです。

せっかく家庭菜園をするなら、珍しい野菜「レアべジ」を育ててみませんか？ なかなか手に入らない野菜が、自分の菜園で育つ姿は、あなたの食に対する価値観すらも変えてくれるかもしれません。

『やさいの時間』編集部は、講師・藤田智先生のもと、18年間にわたりレアベジを栽培、その過程を撮影してきました。本書は、日本でのレアベジの露地栽培をまとめた貴重な記録でもあります。さらに、実際にレアべジ栽培に挑戦する農家の方々に３年間にわたって取材してわかった、プロの知見も紹介します。

一部の地域で代々栽培されてきた伝統野菜や、一度食べてみたかった野菜の畑でしか見られない姿など……。なかには、「え、これって野菜なの！？」と驚く形のものまで、不思議な野菜との出会いが、あなたを待っています。

本書の内容

図鑑パート

「図鑑パート」では、各レアベジの特徴、栽培のコツ、食べ方のヒントを掲載。

栽培パート

「栽培パート」では、藤田流の家庭菜園での栽培法を掲載。

プロに聞く

目次

18種類の野菜については、「プロに聞く」で、その野菜を実際に育てる生産者を紹介。【紹介野菜】

食用ホオズキ／ペピーノ／青パパイヤ／ヒヨコマメ／シカクマメ／レンズマメ／バターナッツ／赤毛瓜／赤オクラ／UFO型ズッキーニ／アーティチョーク／エディブルフラワー／サフラン／茎カリフラワー／プンタレッラ／ロマネスコ／チーマ・ディ・ラーパ／カーボロネロ／アイスプラント／マーシュ／ルバーブ／ラディッキオ／セロリアック／フローレンスフェンネル／ザーサイ／コールラビ／茎レタス／コブタカナ／ルタバガ／パースニップ／ヤーコン／ホースラデッシュ／サルシフィー／アピオス／チョロギ／黒ダイコン

著者紹介

藤田 智（ふじた・さとし）

恵泉女学園大学副学長 人間社会学部教授

秋田県生まれ。学生や社会人を対象とした家庭菜園指導の第一人者。「初めてでも失敗しない」栽培メソッドに定評がある。『はじめてでも大収穫！ 野菜づくり超入門 春夏編』 『藤田智の 新・野菜づくり大全』 （NHK出版）など著書多数。

商品情報

『育てないと食べられない激レア野菜 レアべジ』

監修︓藤田 智

編：NHK出版

定価︓2,420円（税込）

仕様：A5判並製／208ページ(オールカラー)

出版社：NHK出版

発売日：2025年8月19日

ISBN：978-4-14-040312-9

NHK出版➝https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000403122025.html

Amazon➝https://www.amazon.co.jp/dp/4140403128/

楽天ブックス➝https://books.rakuten.co.jp/rb/18288622/