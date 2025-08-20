揺るぎなき信念のRPG「テイルズ オブ エクシリア リマスター」2025年10月30日(木)発売決定！パッケージ版予約を順次開始！アナウンスメントトレーラーも公開中！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、「テイルズ オブ エクシリア リマスター」をNintendo Switch(TM)/PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/STEAM(R)にて、2025年10月30日に発売することをお知らせいたします。「アナウンスメントトレーラー」、「プロデューサーメッセージ」を公開しました。また、製品サイトを公開し、「超特装版」を含むパッケージ版の予約を開始しました。

さらに、発売決定SNSキャンペーン情報もお届けします。

※STEAM(R)版の発売日は2025年10月31日（金）です。

『テイルズ オブ』シリーズリマスタープロジェクト「テイルズ オブ エクシリア」がリマスターで甦る！ アナウンスメントトレーラー/プロデューサーメッセージ公開中！

「テイルズ オブ エクシリア リマスター」は、シリーズ15周年記念作品として、2011年に発売された「テイルズ オブ エクシリア」のリマスター作品です。二人の主人公によって紡がれる重厚なストーリーや、仲間と“つながる”力をテーマにした戦略性の高いバトルシステムはそのままに、美しく、より遊びやすくなって現世代機に再登場します！

浜崎あゆみさんが歌うテーマソング「progress」を使用したアナウンスメントトレーラーも公開中！

アナウンスメントトレーラーはこちら

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=EfIytHHiIyU ]

また、「テイルズ オブ エクシリア リマスター」の発売決定に伴い、『テイルズ オブ』シリーズIP総合プロデューサー富澤祐介による、プロデューサーメッセージも公開しました。ぜひご覧ください。

『テイルズ オブ』シリーズ プロデューサーメッセージ

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=_iPc8Tuexl8 ]

それぞれの想いが重なるとき、揺るぎなき信念が未来を切り開く

人と魔物、精霊が共生する世界、「リーゼ・マクシア」。

人は霊力野（ゲート）という器官からマナを生み、それを精霊に与えて行使していた。

医学生の少年「ジュード」と、精霊の主マクスウェルを名乗る謎の女性「ミラ」。

とある事件をきっかけに行動を共にするようになった2人は、

様々な想いを抱える仲間を加え、隠された世界の真実に迫る。

人と精霊が共存する世界「リーゼ・マクシア」で繰り広げられる、壮大な冒険譚。

■グラフィック向上オリジナル版リマスター版■より遊びやすく

目的地アイコンの表示や、グレードショップの初期開放による難易度や遊び方のサポート、エンカウントON/OFF設定など、ゲームの進行をサポートする機能が多数搭載されており、より快適にお楽しみ

いただけます！

■オリジナル版のDLC40種以上収録

オリジナル版当時のDLCが、はじめから収録されています。シリーズおなじみのキャラクターになりきれる衣装や冒険に役立つアイテムなど、ゲームをより楽しむためのコンテンツが盛りだくさん！

※一部DLCは収録されません。

各機能の詳細や収録内容については、公式サイトをご覧ください。

https://coexist.tales-ch.jp/remastered/

いのまたむつみ先生・藤島康介先生による描きおろしイラストキャラファイングラフが

「超特装版」に登場！

パッケージ版の予約を順次開始！ ダウンロード版や予約特典情報も公開！

■超特装版（パッケージ版専売）

【内容】

・ゲーム本編

・いのまたむつみ先生・藤島康介先生描きおろし

シリアルナンバー入りキャラファイングラフ＆

メッセージカード

・ピンバッジ3個セット

・アクリルジオラマ

・イラストカード8枚セット

・フレークシール13枚セット

ご予約はこちら

【Nintendo Switch(TM)版】

https://shop.asobistore.jp/products/detail/222529-00-00-game_ty18

【PlayStation(R)5版】

https://shop.asobistore.jp/products/detail/222529-00-00-game_ty20

※デザイン、内容、仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※画像はイメージです。実際のものとは異なります。

※数に限りがございます。なくなり次第販売を終了とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

※詳細は公式サイトをご覧ください。

■特装版（パッケージ版専売）

【内容】

・ゲーム本編

・ピンバッジ3個セット

・アクリルジオラマ

・イラストカード8枚セット

・フレークシール13枚セット

ご予約はこちら

【Nintendo Switch(TM)版】

https://shop.asobistore.jp/products/detail/222529-00-00-game_ty13

【PlayStation(R)5版】

https://shop.asobistore.jp/products/detail/222529-00-00-game_ty02

※デザイン、内容、仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※画像はイメージです。実際のものとは異なります。

※数に限りがございます。なくなり次第販売を終了とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

※詳細は公式サイトをご覧ください。

■ASOBI STORE購入特典

【内容】

・A3半裁ポスター6枚セット

※特典には数に限りがございます。無くなり次第終了とさせていただきますのであらかじめご了承ください。

※配送の過程にて、傷や折れが付く場合がございます。

※店頭用販促物と同デザインとなります。

※詳細は公式サイトをご覧ください。

■パッケージ版早期購入/ダウンロード版予約特典

【内容】

・超冒険お役立ちセット

・アップルグミ×10

・オレンジグミ×10

・ライフボトル×10

・パナシーアボトル×10

※内容、仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※画像はイメージです。実際のものとは異なります。

※パッケージ版早期購入特典は数に限りがございます。なくなり次第販売を終了とさせていただきますので、あらかじめご了承

ください。

※すべてゲーム内のアイテムとして反映されます。

※一部店舗では、取り扱いの無い場合がございます。詳しくは店舗にてお問い合わせ下さい。

※詳細は公式サイトをご覧ください。

■パッケージ版限定 リバーシブルジャケット

※ジャケット中面にデザインがございます。

表裏で2種類のデザインを楽しめる

リバーシブルジャケット

■デラックスエディション（ダウンロード版専売）

【内容】

・ゲーム本編

・デジタルアートブック

・デジタルサウンドトラック

・バトルBGMパック

・超成長促進！赤薬草セット

※内容、仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※画像はイメージです。実際のものとは異なります。

※詳細は公式サイトをご覧ください。

※ダウンロード版の予約開始は後日を予定しております。

製品の詳細は公式サイトをご覧ください。

https://coexist.tales-ch.jp/products/nsw.html

発売決定記念キャンペーン開催中！

『テイルズ オブ』公式X「テイルズチャンネル＋」（@tales_ch）にて、

『「テイルズ オブ エクシリア リマスター」発売決定記念キャンペーン』を開催中！

期間中、ハッシュタグ「#エクシリアはいいぞ」をつけて投稿いただいた方の中から抽選で、

「テイルズ オブ エクシリア リマスター」のオリジナルアクリルキーホルダーをプレゼント！

奮ってご参加ください！

＜キャンペーン概要＞

【キャンペーン期間】

2025年8月20日(水)～2025年8月31日(日)23:59

【応募方法】

１.公式X（@tales_ch）をフォロー

２.ハッシュタグ「#エクシリアはいいぞ」をつけて投稿

【賞品】

「テイルズ オブ エクシリア リマスター」描きおろしイラストアクリルキーホルダー 15名様

「テイルズ オブ エクシリア リマスター」アニメカットアクリルキーホルダー

ジュード＆ミラセット

30名様

【キャンペーン規約】

https://coexist.tales-ch.jp/special/special02.html

製品情報

■『テイルズ オブ』シリーズ リマスタープロジェクトとは

『テイルズ オブ』シリーズの過去作品をリマスター化し、世界中のお客様に現行機のゲーム機で遊んでいただける機会をお届けする「リマスタープロジェクト」。

2025年1月には、「テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター」を発売。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/1804_1_9e9a9daa15ebb7a32e61383da4a9507e.jpg?v=202508201026 ]

コピーライトおよび下記注意文は必ず表記いただきますようお願いいたします。

※画面はPlayStation(R)5版の開発中のものです。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.

“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”、 “プレイステーション シェイプスロゴ”および“Play Has No Limits”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

(C)2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

※インフォメーションの情報は発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。

※YouTubeはGoogle LLCの商標です。