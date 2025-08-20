揺るぎなき信念のRPG「テイルズ オブ エクシリア リマスター」2025年10月30日(木)発売決定！パッケージ版予約を順次開始！アナウンスメントトレーラーも公開中！

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、「テイルズ オブ エクシリア リマスター」をNintendo Switch(TM)/PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/STEAM(R)にて、2025年10月30日に発売することをお知らせいたします。「アナウンスメントトレーラー」、「プロデューサーメッセージ」を公開しました。また、製品サイトを公開し、「超特装版」を含むパッケージ版の予約を開始しました。


さらに、発売決定SNSキャンペーン情報もお届けします。


※STEAM(R)版の発売日は2025年10月31日（金）です。



『テイルズ オブ』シリーズリマスタープロジェクト「テイルズ オブ エクシリア」がリマスターで甦る！ アナウンスメントトレーラー/プロデューサーメッセージ公開中！




「テイルズ オブ エクシリア リマスター」は、シリーズ15周年記念作品として、2011年に発売された「テイルズ オブ エクシリア」のリマスター作品です。二人の主人公によって紡がれる重厚なストーリーや、仲間と“つながる”力をテーマにした戦略性の高いバトルシステムはそのままに、美しく、より遊びやすくなって現世代機に再登場します！


浜崎あゆみさんが歌うテーマソング「progress」を使用したアナウンスメントトレーラーも公開中！



アナウンスメントトレーラーはこちら


[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=EfIytHHiIyU ]



また、「テイルズ オブ エクシリア リマスター」の発売決定に伴い、『テイルズ オブ』シリーズIP総合プロデューサー富澤祐介による、プロデューサーメッセージも公開しました。ぜひご覧ください。



『テイルズ オブ』シリーズ プロデューサーメッセージ


[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=_iPc8Tuexl8 ]


それぞれの想いが重なるとき、揺るぎなき信念が未来を切り開く



人と魔物、精霊が共生する世界、「リーゼ・マクシア」。


人は霊力野（ゲート）という器官からマナを生み、それを精霊に与えて行使していた。



医学生の少年「ジュード」と、精霊の主マクスウェルを名乗る謎の女性「ミラ」。


とある事件をきっかけに行動を共にするようになった2人は、


様々な想いを抱える仲間を加え、隠された世界の真実に迫る。



人と精霊が共存する世界「リーゼ・マクシア」で繰り広げられる、壮大な冒険譚。







■グラフィック向上

オリジナル版

リマスター版

■より遊びやすく

目的地アイコンの表示や、グレードショップの初期開放による難易度や遊び方のサポート、エンカウントON/OFF設定など、ゲームの進行をサポートする機能が多数搭載されており、より快適にお楽しみ


いただけます！






■オリジナル版のDLC40種以上収録

オリジナル版当時のDLCが、はじめから収録されています。シリーズおなじみのキャラクターになりきれる衣装や冒険に役立つアイテムなど、ゲームをより楽しむためのコンテンツが盛りだくさん！







※一部DLCは収録されません。



各機能の詳細や収録内容については、公式サイトをご覧ください。


https://coexist.tales-ch.jp/remastered/



いのまたむつみ先生・藤島康介先生による描きおろしイラストキャラファイングラフが


「超特装版」に登場！


パッケージ版の予約を順次開始！ ダウンロード版や予約特典情報も公開！



■超特装版（パッケージ版専売）


【内容】


・ゲーム本編


・いのまたむつみ先生・藤島康介先生描きおろし


　シリアルナンバー入りキャラファイングラフ＆　　


　メッセージカード


・ピンバッジ3個セット


・アクリルジオラマ


・イラストカード8枚セット


・フレークシール13枚セット





https://shop.asobistore.jp/products/detail/222529-00-00-game_ty18



https://shop.asobistore.jp/products/detail/222529-00-00-game_ty20



■特装版（パッケージ版専売）


【内容】


・ゲーム本編


・ピンバッジ3個セット


・アクリルジオラマ


・イラストカード8枚セット


・フレークシール13枚セット





https://shop.asobistore.jp/products/detail/222529-00-00-game_ty13



https://shop.asobistore.jp/products/detail/222529-00-00-game_ty02



■ASOBI STORE購入特典


【内容】


・A3半裁ポスター6枚セット





■パッケージ版早期購入/ダウンロード版予約特典


【内容】


・超冒険お役立ちセット


　・アップルグミ×10


　・オレンジグミ×10


　・ライフボトル×10


　・パナシーアボトル×10　





■パッケージ版限定　リバーシブルジャケット


※ジャケット中面にデザインがございます。

表裏で2種類のデザインを楽しめる


リバーシブルジャケット






■デラックスエディション（ダウンロード版専売）


【内容】


・ゲーム本編


・デジタルアートブック


・デジタルサウンドトラック


・バトルBGMパック


・超成長促進！赤薬草セット





※ダウンロード版の予約開始は後日を予定しております。



製品の詳細は公式サイトをご覧ください。


https://coexist.tales-ch.jp/products/nsw.html



発売決定記念キャンペーン開催中！






『テイルズ オブ』公式X「テイルズチャンネル＋」（@tales_ch）にて、


『「テイルズ オブ エクシリア リマスター」発売決定記念キャンペーン』を開催中！


期間中、ハッシュタグ「#エクシリアはいいぞ」をつけて投稿いただいた方の中から抽選で、


「テイルズ オブ エクシリア リマスター」のオリジナルアクリルキーホルダーをプレゼント！


奮ってご参加ください！



＜キャンペーン概要＞



【キャンペーン期間】


2025年8月20日(水)～2025年8月31日(日)23:59



【応募方法】


１.公式X（@tales_ch）をフォロー


２.ハッシュタグ「#エクシリアはいいぞ」をつけて投稿



【賞品】


「テイルズ オブ エクシリア リマスター」描きおろしイラストアクリルキーホルダー　　　　　　　　 15名様


「テイルズ オブ エクシリア リマスター」アニメカットアクリルキーホルダー


ジュード＆ミラセット


30名様



【キャンペーン規約】


https://coexist.tales-ch.jp/special/special02.html




■『テイルズ オブ』シリーズ　リマスタープロジェクトとは





『テイルズ オブ』シリーズの過去作品をリマスター化し、世界中のお客様に現行機のゲーム機で遊んでいただける機会をお届けする「リマスタープロジェクト」。


2025年1月には、「テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター」を発売。





