パソナ 駐在員のパートナーを安心サポート『海外駐在帯同者 キャリア支援サービス』9月1日開始

株式会社パソナグループ

株式会社パソナ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 中尾慎太郎）は、海外駐在員を派遣する企業等を対象に、『海外駐在帯同者 キャリア支援サービス』を、9月1日（月）より開始いたします。

海外でビジネスを展開する日系企業にとって、現地における駐在員の活躍は不可欠です。一方で、近年は共働き世帯が増加し、駐在員の配偶者が駐在帯同によりキャリアの分断を余儀なくされることから、将来のキャリアに不安を抱えるケースが増えています。そうした配偶者の不安は、駐在員自身の精神的な負担へと繋がり、業務パフォーマンスへの影響も懸念されます。

そこでパソナでは、海外事業の成長を目指す日系企業の海外駐在員帯同者のキャリア構築を支援する『海外駐在帯同者 キャリア支援サービス』を開始いたします。本サービスは、海外駐在員を派遣する企業の福利厚生として、駐在員に帯同する配偶者を対象に、キャリアカウンセリングや、就労に向けた応募書類作成の支援等を行います。

パソナは本サービスを通じて、海外駐在員とその配偶者にとって、安心して海外赴任できる環境づくりをサポートするとともに、日本企業のグローバルビジネスの成長に貢献してまいります。

■ パソナ『海外駐在帯同者 キャリア支援サービス』概要

開始：2025年9月1日（月）

対象：海外駐在員を派遣する企業や団体等

内容：

海外駐在帯同者向けに、海外帯同中の就労や帰国後の再就職を見据えたキャリア支援をオンラインにて実施

１.海外赴任前の現地就労に向けたサポート

・海外就労に向けたキャリアカウンセリング

・応募書類作成のレクチャーや添削等

２.帰国決定後の日本での就職に向けたサポート

・帰国後のキャリアや、希望に沿った応募先の選定等転職活動におけるキャリアカウンセリング

・応募書類作成のレクチャーや添削等

＜以下はオプションにて提供＞

・面接練習

・英文レジュメ添削

・ワークショップや交流会の実施 等

料金：１.40,000円 ２.55,000円（税別）※企業契約となるため海外駐在帯同者は無料

お問合せ：パソナ グローバル事業本部 グローバルサーチ事業部 海外在住帯同者支援プログラム担当

E-mail globalinfo@pasona.co.jp