「誰かの助けがないと生きていけないお年頃の父と、如何に付き合うか」ジェーン・スーさんの最新刊『介護未満の父に起きたこと』が本日発売！

5年前、ワケあって突然ひとりで暮らしを整えなければならなくなった82歳の父。幸いまだ心身ともに元気だが、家事がほとんどできない「昭和の男」のため、その生活に黄信号が灯る――。唯一の家族である娘のジェーン・スーさんが、そんな父のピンチに一念発起。毎食の手配から大掃除までサポートに奔走。その詳細な記録をまとめたのが、本書『介護未満の父に起きたこと』（新潮新書）です。「ペットボトルが開けられない」「明日の予定がわからない」など、日に日に「できないこと」が増えていく父の生活を、献身的に、ときにウンザリしながら支えていきます。合言葉は、「ビジネスライクに」。誰もがいきなり「要介護」となるわけではありません。「老人以上、介護未満」の身に何が起きるのか？ その時期に必要なケアと心構えは？ 父の「介護前夜」に奔走した娘が綴る、七転八倒の５年間の記録です。

著者からのメッセージ

人はいきなり「要介護」になるわけではない。その手前が意外と長く、険しい。87歳の父が身をもって教えてくれたことです。要介護未満ながら、誰かの助けがないと生きていけないお年頃の父と、如何に付き合うか。たった二人の親子です。「喧嘩しない」を最大のテーマに、遠隔サポートの試行錯誤を記しました。

書籍内容紹介

著者紹介

ジェーン・スー

1973年、東京生まれ。コラムニスト、ラジオパーソナリティ。TBSラジオ「ジェーン・スー 生活は踊る」、ポッドキャスト番組「ジェーン・スーと堀井美香の『OVER THE SUN』」のMCを務める。2015年、『貴様いつまで女子でいるつもりだ問題』（幻冬舎）で、第31回講談社エッセイ賞を受賞。著書に『生きるとか死ぬとか父親とか』（新潮文庫）、『へこたれてなんかいられない』（中央公論新社）など。

書籍データ

【タイトル】介護未満の父に起きたこと

【著者名】ジェーン・スー

【発売日】8月20日

【造本】三方断ちソフトカバー（新書版）

【定価】990円（税込）

【ISBN】978-4106110986

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/611098/