SNSマーケティングで成果を上げるための84の手法が図解で分かる！ 『SNSマーケティング図鑑』を8月20日（水）に発売

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、企業のSNS担当者に向けて、InstagramやTikTok、X（旧Twitter）などで成果を上げるための具体的な手法を見てすぐ分かる図鑑形式で解説した書籍『SNSマーケティング図鑑』を2025年8月20日に発売いたします。

■SNSマーケティングの需要が採用やBtoBにも拡大。多様化するニーズに応える1冊

従来のSNSマーケティングは、BtoCメーカーや小売企業、アパレルブランドなどが認知拡大や集客を目的に実施することが主流でした。しかし、近年では人事担当者がTikTokを新卒採用に活用したり、企業向けサービスのコンサルティング担当者がXで人脈を広げたりなど、採用やBtoBの分野でもSNSマーケティングへの取り組みが進んでいます。

本書では、Instagram、TikTok、X、YouTube、LINEで有効なSNSマーケティングの手法を84個解説しています。それぞれに効果的な業種や実践・外注した場合に必要な予算の目安も紹介しているので、自社に合った手法を見つけられます。また、手法はすべてイラストを交えて図解しているため、視覚的に理解しやすくなっています。

著者は3,000社以上のSNS施策・運用支援実績を持つSNSマーケティング企業である株式会社ライスカレープラスの代表取締役・辻 馨（つじ かおる）氏です。紙面には辻氏をはじめ、同社の担当者による手法を成功に導くためのワンポイントアドバイスや、過去に手掛けた事例も紹介しているので、自社で取り入れるためのヒントやアイデアを得られやすい構成となっています。

■SNSマーケティングはアカウント運用だけじゃない。「自社が今、何をすべきか」が分かる

企業のSNS担当者の中には、「結局、自社では何をすべきなの？」という疑問を抱えながら、なんとなく投稿を続けている人も多いのではないでしょうか。SNSマーケティングは、日々の投稿のようなアカウント運用だけでなく、インフルエンサーPRやクチコミ、SNS広告といった施策も含まれます。

また、ブランドや商品の認知拡大だけでなく、来店・予約の増加、ファンの育成といった目的に応じて多岐にわたる施策が存在するため、それらの優先順位を付けることが重要です。本書では「アカウント運用」「コンテンツの設計」「キャンペーン」「インフルエンサー施策」「クチコミ」「SNS広告」というように、さまざまなSNSマーケティングの手法を紹介することで、SNS担当者が自社にとって最適な方向性を理解し、意味のある施策を実行できるよう強力にサポートします。

さらに、巻末にはSNS担当者が日々直面する12の悩みを回答した「SNSお悩み相談室」も収録。「投稿は毎日しないと意味がない？」「コメントやDMには、すべて返信したほうがいい？」「アカウントの世界観を統一したほうがいい？」など、現場でよく聞かれる疑問をプロの視点から解決します。

■本書に掲載している手法の例- SNSマーケティング施策は4つに分類できる- バズとフォロワーの関係は？ 投稿はどう拡がるのか？- Instagramのアルゴリズムを理解しよう- X投稿の“型”大全！ 日々のネタにもう悩まない- SNSキャンペーンの基本フロー- インフルエンサー選定の際に見るべきポイント- ファンはSNSにクチコミを書く、は嘘- そもそもなぜ広告をする必要があるのか？■本書は以下のような方におすすめです- 企業のSNS担当者（飲食店、サロン、EC、BtoCメーカー、BtoBメーカー、施設・イベント、観光・地方自治体など）- SNSマーケティングを勉強している人- SNSマーケティングに興味がある人■紙面イメージYes/Noチャートで自社が実行すべき施策の優先順位を簡単に把握できます。業種関係なく知っておくべきことに加え、業種別の最適なアカウント構成やクチコミ施策も解説しています。■本書の構成

Chapter 1：戦略と設計の基本

Chapter 2：アカウント運用と「届く」設計

Chapter 3：コンテンツの設計と拡がる仕組み

Chapter 4：キャンペーンとSNS内拡散設計

Chapter 5：インフルエンサー／PRの影響力とリスク

Chapter 6：UGCと仕掛けるクチコミ戦略

Chapter 7：SNS広告の活用と設計

Chapter 8：SNS×SNS外のマーケティング施策集

■書誌情報

書名：SNSマーケティング図鑑

著者：辻 馨

発売日：2025年8月20日（水）

ページ数：208ページ

サイズ：B5変形判

定価：2,200円（本体2,000円＋税10％）

電子版価格：2,200円（本体2,000円＋税10％）※インプレス直販価格

ISBN：978-4-295-02199-5

◇Amazonの書籍情報ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4295021997

◇インプレスの書籍情報ページ：https://book.impress.co.jp/books/1124101151

◇書影（高解像度）ダウンロード：https://dekiru.net/press/502199.jpg

■著者プロフィール

辻馨（つじ かおる）

株式会社ライスカレープラス代表取締役

株式会社MUSCAT GROUP 執行役員

2017年、株式会社ライスカレー上級執行役員に就任。2025年7月、同社が株式会社MUSCAT GROUPへと社名変更したことに伴い、MUSCAT GROUP執行役員を兼任。さらに同月、旧ライスカレーのSNSマーケティング事業およびSaaS事業を継承する形で設立された株式会社ライスカレープラスの代表取締役に就任。

Instagram／X／TikTokなど、SNSを活用した企業コミュニティマーケティングの企画・形成・運営を主軸に、これまで3,000社以上のSNS設計に携わる。ファン／コミュニティを起点としたマーケティング戦略を得意とし、企業とユーザーの関係性を深める施策立案に強みを持つ。

学生時代にはフィギュアスケート全日本選手権に出場。前職はプロスケーターとして、カリブ海を巡る大型豪華客船のアイスショーに出演していたという経験も持つ。

以上

