CRMも ”治療から予防” へ顧客の休眠化が予防できるCRMサービス『休眠対策ダブル』

株式会社トリノリンクス

株式会社トリノリンクス（東京都渋谷区・代表取締役社長：三田 栄一郎）は、D2C事業の休眠対策を「眠った後の対策から、眠る前の予防へ」とパラダイムを転換する新しいＣＲＭ分析サービス、『休眠対策ダブル』 を2025年8月20日より提供開始致します。

1.背景

これまで休眠顧客のCRMは、休眠後に再購入を促す「掘り起こし施策」が一般的でした。しかし、買わなくなった顧客を対象とする掘り起こしは、低調な費用対効果が課題となっていました。さらに、昨今の物価高騰もあり、休眠顧客へのアプローチ自体を見送る企業も出始めていました。

そこで、「予防は治療に勝る」という医療の基本原則をCRMにも適用し、休眠前のアクティブ客に継続購入を促す「休眠予防」という、新しいＣＲＭへの取り組みに着手。休眠状態になる前のアプローチは、施策の経費効率改善だけでなく事業の成長を持続させ、顧客との関係性を維持し、LTVの拡大にもつながる等、様々な効果が期待できます。

２．休眠対策ダブルとは？購買実績データを使って、次の2つの休眠対策アクションを実現する新しいCRM分析サービスが、『休眠対策ダブル』です。

(１) 休眠予防のCRM

休眠前のアクティブ顧客が「休眠化する兆候」を、継続時の利用貢献度が高い順に特定すること

で、休眠前の購入促進（＝休眠予防のCRM）を実現します。D2C事業者は、高い費用対効果と、

D2C事業の持続的な成長を加速することができます。

(２) 経費効率の高い休眠客の掘り起こし

すでに休眠してしまった顧客の中から、掘り起こしやすい顧客を特定（＝再購入しづらい顧客を

除外する）ことで、費用対効果の高い「休眠掘り起こしのCRM」を実現します。D2C事業者は、

新客獲得への投資配分を軽減することができ、事業効率の改善が推進できます。

３． 独自の分析技術”Anothersky(C)”

休眠対策ダブルを実現する技術的な基盤となるのが、顧客の継続力と購買力を同時に識別する独自の分析技術”Anothersky(C)”です。D2C事業で一般的に用いられているRFM分析では考慮しない「購入間隔」等を評価に加え、6ヶ月先の購買予測から顧客を識別しています。

４．納品物

（１） 休眠対策ダブル・分析結果レポート（PDF形式）

（２） 休眠対策ダブル・ターゲット顧客番号データ（CSV形式）

（３） 納品時のご説明（当社コンサルタントが対面或いはオンラインで分析結果をご説明致します）

５．必要なデータ（CSV形式）

通販システムから、次の4種類の分析対象データを、CSV形式で、ご用意いただきます。

１.購買実績データ、 ２.商品マスターデータ、 ３.媒体マスターデータ、 ４.顧客マスターデータ

尚、顧客マスターデータに登録されている個人情報は不要です（当社に貸与する前に削除していただきます

６．利用料金

休眠対策ダブルの利用料金は次の通りです。分析データ量（前年の年商）に応じた設定となっています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24371/table/12_1_b94fae89fd418c5dd823006a5c409b88.jpg?v=202508201026 ]

７．お試しプラン 『プレビュープラン』

新しいサービスには「やってみないと成果が分からない」という利用障壁が存在します。そこで、通常料金の半額で本番とまったく同じCRM分析を行って期待できる成果を事前にシミュレーションするサービス、『プレビュープラン』を用意しました。通常サービスとの違いは、休眠対策を実行する際に利用する「ターゲット顧客番号データ」が含まれませんが、休眠対策ダブルを申し込む前に想定効果が確認できます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24371/table/12_2_cc0fb3e9e2706409ea76377f7ec4e627.jpg?v=202508201026 ]

プレビュープランの利用後１４日以内に『休眠対策ダブル』を申し込むと、プレビュープラン相当額を割引致します。

※ 実質的にプレビュープランは無料になります

８．会社概要

９．本リリースに関するお問い合せ先

- 会社名 ： 株式会社トリノリンクス- URL ： https://www.trino-links.co.jp- 所在地 ： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-19-1 CSビル7F- 代表者 ： 代表取締役社長 三田 栄一郎- 事業内容： 通販コンサルティング事業、データサービス事業、人材育成事業- 設立 ： 2003年10月- 資本金 ： 15,000,000円- 所属団体： 公益社団法人 日本通信販売協会 賛助会員

会社名 ： 株式会社トリノリンクス

担当者 ： サービス企画室 室長 赤松節子（あかまつ せつこ）

電話番号： 03-5466-7870

メールアドレス： mail@trino-links.co.jp

会社所在地： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-19-1 CSビル７F

１０．補足資料 ： サイトURL

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/24371/table/12_3_30cce3b3b9a4497e3b51186a920de0ec.jpg?v=202508201026 ]