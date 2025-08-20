「日本のスタートアップエコシステムをグローバルへ」国内最大級スタートアップカンファレンス『GRIC2025』第一弾登壇者を発表

フォースタートアップス株式会社

成長産業支援事業を推進するフォースタートアップス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：志水 雄一郎 以下、フォースタートアップス）は、11月に開催する国内の成長産業を世界と接続する大型カンファレンス「GRIC2025」の登壇者情報を一部解禁いたします。

「GRIC2025」公式サイト :https://gric.forstartups.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=media&utm_campaign=gric2025&utm_content=first_release

昨年の「GRIC2024」では、登録者数11,000名超、登壇セッション数30本以上、国内外63カ国からの参加者が集結し、日本のスタートアップエコシステムを体感できる場として大きな注目を集めました。

【登壇者およびセッション】

日本の未来を創造するグローバル戦略、日本を代表する投資家の未来予測、宇宙開発の最前線など、幅広いテーマのセッションが決定しており、成長産業におけるトップランナーたちが登壇します。

ポケトーク株式会社 代表執行役社長 兼 CEO 松田 憲幸 氏、CIC Japan会長／KEARNEY 日本法人会長 梅澤 高明 氏、株式会社BMSG 代表取締役CEO SKY-HI 氏、内閣官房 グローバルスタートアップキャンパス推進室参事官 津脇 慈子 氏日本IBM 取締役執行役員 井上 裕美 氏、株式会社タイミー 代表取締役 小川 嶺 氏、インタビュアー / ライター / 編集者 宮本 恵理子 氏、日本たばこ産業株式会社 取締役会長 岩井 睦雄 氏株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ 代表取締役社長CEO 郷治 友孝 氏、株式会社ジェネシア・ベンチャーズ 代表取締役 / General Partner 田島 聡一 氏、Globis Capital Partners 代表パートナー 今野 穣 氏、MPower Partners ゼネラルパートナー キャシー 松井 氏

*セッション内容は一部変更される可能性があります。

【スポンサー募集】

引き続きスポンサー企業様を募集しております。ご興味のある方は以下フォームよりお気軽にお問い合わせください。

スポンサー問い合わせ :https://gric.forstartups.com/sponsor/sponsor-contact?utm_campaign=10077082-GRIC2025&utm_source=gricpr&utm_medium=pressrelease■「GRIC2025」参加登録を受付中

・オフラインチケット Day3

対象：11月13日（木）の渋谷ヒカリエ ヒカリエホール会場への入場希望者

オンライン特典：11日・12日のオンラインセッションも視聴可能（EventHubにて配信）



・オンラインチケット Day1-3

対象：11月11日（火）～13日（木）のオンライン配信を視聴希望の方

内容：全オンラインセッションおよび、オフライン当日の一部配信を視聴可能

無料参加登録 :https://gric.forstartups.com/tickets-form/general-ticket【代表取締役社長 志水 雄一郎からのコメント】

GRICは、国内外の起業家や投資家、文化人、政治家など、スタートアップエコシステムに関わる多くの人々が集う場となり、日本のスタートアップが世界へ羽ばたくための絶好の舞台です。

世界と未来に向けて挑戦する仲間が増えることは、日本の競争力を押し上げ、社会をより良い方向へ導く原動力となります。

GRIC2025を通じて、世界の最前線と繋がり、「人の無限大の可能性」を広げ、新たな挑戦が生まれることを心から願っています。

【GRIC2025 開催概要】

・イベント名：GRIC2025

・日時：11月11日（火）オンライン配信 10:00-17:00※予定

11月12日（水）オンライン配信 10:00-17:00※予定

11月13日（木）オンライン配信＆渋谷ヒカリエ ヒカリエホール 10:00-17:00※予定

※上記内容は予告なく変更する場合がございます。

・会場：ハイブリッド開催（オンライン：EventHub、オフライン：渋谷ヒカリエ ヒカリエホール）

・参加費：無料

・SNSハッシュタグ：#GRIC2025

「GRIC2025」公式サイト(https://gric.forstartups.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=media&utm_campaign=gric2025&utm_content=first_release)

GRIC（GROWTH INDUSTRY CONFERENCE ）は、成長産業に特化した国内最大規模のハイブリッド型グローバルカンファレンス&コミュニティです。2021年1月に第1回をオンライン開催し、第2回より全セッションの日英の二言語配信を開始しました。そして第5回は「日本のスタートアップエコシステムをグローバルへ」をテーマに、初のオフラインとのハイブリッド開催を行い、世界63カ国、総登録数11,000名超の方にご参加いただきました。国内外トップティアのエコシステムビルダーが発信する"機会"、集う"場"であると共に、進化・成長を続ける挑戦者のためのコミュニティの場と位置付けております。