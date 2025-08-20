【北海道のたれ屋ソラチ】生姜たっぷりのたれ、人気焼肉店監修のたれの新商品２種を8月下旬より発売！
株式会社ソラチ（本社：北海道芦別市、代表取締役：桑原朗）は、「しょうがまみれ」「やまなか家監修 焼肉のたれ」を2025年秋冬新商品として、2025年8月20日(水)よりソラチ公式オンラインショップ(https://shop.sorachi.ne.jp/)にて新発売いたします。店頭では8月下旬から順次販売予定です。
＜商品概要＞
◼︎しょうがまみれ 220g
生姜好きの方を満足させる生姜量とザクザク食感！
・みじん切りの生姜がたっぷり（たれの３割）使用したザクザク食感が特徴の醤油だれ
・かつおと昆布のエキスを加え、旨みのある味わい
生姜に含まれる栄養と働き
「ビタミンB群」→ エネルギー代謝を助け、疲労回復や集中力向上
「カリウム」→ 体内の水分バランスを調整し、高血圧予防
「ジンゲロール」→ 血行促進、免疫力向上
しょうがしゃぶしゃぶスープ
様々な生姜料理に！
炊き込みご飯や海鮮、冷奴にかけるだけなどの簡単な料理にも活用できる万能な生姜だれです。
つけだれはもちろん、スープに肉をくぐらせ、味をつける”しゃぶしゃぶ用鍋つゆ”としても◎
豚しゃぶだけでなく、ラムしゃぶにも良く合う味わいです！
＜商品情報・原材料＞
商品名 しょうがまみれ
規格 220g×12本×2合
賞味期限 製造後 12ヶ月
JANコード 4901745323484
ＩＴＦコード 24901745323488
希望小売価格 460円（税抜）
商品サイズ／重量 径 55mm×高 165mm／430g
箱ボールサイズ／重量 縦 236mm×横 179mm×高 176mm／5.4kg
原材料
醤油（国内製造）、生姜、水飴、米発酵調味料、砂糖、食塩、昆布エキス、醸造酢、魚介エ
キス、酵母エキス／調味料（アミノ酸等）、増粘多糖類、（一部に小麦・さば・大豆・鶏肉を含む）
◼︎やまなか家監修 焼肉のたれ 230g
東北の人気焼肉店「やまなか家」さんに監修いただいた焼肉のたれが新登場！
・お子様からご年配の方までみんなで楽しめる甘めでコクのある味わい
・にんにくとごま油、隠し味にバルサミコ酢を加え、和牛にも輸入牛にも合うたれ
やまなか家店舗
「やまなか家」は岩手県北上市に本社を構え、東北で41店舗を展開している盛岡冷麺でも人気な焼肉店です。
テレビCMにはサンドウィッチマンさんが出演されています。
＜商品情報・原材料＞
商品名 やまなか家監修 焼肉のたれ
規格 230g×12 本×2合
賞味期限 製造後 12ヶ月
JANコード 4901745123657
ＩＴＦコード 24901745123651
希望小売価格 400円（税抜）
商品サイズ／重量 径 55mm×高 165mm／440g
箱ボールサイズ／重量 縦 236mm×横 179mm×高 176mm／5.5kg
原材料
醤油（国内製造）、砂糖、玉葱、果糖ぶどう糖液糖、みりん、濃縮りんご果汁、日本酒、ごま油、
にんにく、醤油加工品、ごま、糖加工品、にんにくエキス、ぶどう酢、食塩、酵母エキス、玉葱エキス、香辛料／調味料（アミノ酸等）、酒精、増粘多糖類、香辛料抽出物、（一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・りんごを含む）
「北海道のたれ屋 ソラチ」SNS情報
日常の投稿や応用レシピ、商品情報など様々な情報発信をしています。
X「ソラチくん」@sorachiofficial
URL：https://x.com/sorachiofficial
Instagram「北海道のたれ屋 ソラチ」@sorachi_officialsite
URL：https://www.instagram.com/sorachi_officialsite/
Instagram 「十勝豚丼いっぴん」@butadonippin_official
URL：https://www.instagram.com/butadonippin_official/
株式会社ソラチ
所在地：〒075-0007 北海道芦別市北7条西4丁目4番地の18
代表者：桑原 朗
設立：1951年12月
事業内容：たれ、調味料の製造・販売。飲食業。
HP：https://www.sorachi.ne.jp/
オンラインショップ：https://shop.sorachi.ne.jp/