『デジタルコンテンツ白書2025』 9月1日発刊

一般財団法人デジタルコンテンツ協会

『デジタルコンテンツ白書2025』デジタルコンテンツ協会

一般財団法人デジタルコンテンツ協会（会長：清須美 匡洋 九州大学名誉教授）は 『デジタルコンテンツ白書2025』 （監修：経済産業省 商務・サービスグループ）を9月1日に発刊します。

当協会では2001年より毎年、国内のコンテンツ産業の市場規模を調査しています。本白書ではその市場規模の詳細データを掲載するとともに、日本のコンテンツ産業政策、マンガ/アニメーション/映画/音楽/ゲーム/オンラインゲーム/ライブエンターテインメントなどのコンテンツ分野別動向や、モバイルコンテンツサービス/放送/新聞/出版などのメディア分野別動向、アメリカ/中国/韓国の海外動向を、国内外の専門家の執筆により明らかにしております。今回は、「大阪・関西万博」と「クリエイターエコノミーの市場規模」の2つを特集として取り上げました。大阪・関西万博における新たな取り組みや、急成長するクリエイターエコノミーの現状と今後について紹介するなど、コンテンツビジネスの “いま” を知る必携の書となっています。

2024年のコンテンツ産業の市場規模

市場規模は14兆288億円（前年比103.1％）前年に続き、過去最高を更新したコンテンツ産業

2024年のコンテンツ産業の市場規模は14兆288億円（前年比103.1％）となり、14兆円を突破。当協会が調査を開始した2001年以降で過去最高を更新した。

コンテンツ区分別に見ると、規模が大きい順に、動画が4兆2,310億円（前年比99.1％）、複合型が2兆9,611億円（同110.2％）、静止画・テキストが2兆7,422億円（同96.1％）、ゲームが2兆6,233億円（同108.7％）、音楽・音声が1兆4,711億円（同106.6％）。複合型とゲーム、音楽・音声区分が前年から増加した（図表1）。

ネットワークが6兆円を突破し、過去最大を更新。コンテンツ市場シェア4割を超える

図表１：日本のコンテンツ産業の市場規模2024（コンテンツ別）図表2：メディア別構成比の推移

メディア区分別では、ネットワークが6兆3,143億円（前年比109.1％）、放送が3兆2,252億円（同98.1％）、パッケージが2兆5,551億円（同92.9％）、劇場・専用スペースが1兆9,342億円（同108.8％）となった。コンテンツ産業の成長を牽引してきたネットワーク区分はついに6兆円を超える規模に達し、過去最高を更新した。

メディア別の構成比率の過去10年間の動向を見ると、ネットワークが放送、パッケージを抑え、前年に引き続き首位となった。

2024年の構成比は、大きい順にネットワーク45.0％、放送23.0％、パッケージ18.2％、劇場・専用スペース13.8％。ネットワーク区分のコンテンツ産業に占める割合は4割を超える規模となっている（図表2）。

2024年のデジタルコンテンツ市場

市場規模は11兆702億円 前年比104.6％に増加

2024年のデジタルコンテンツの市場規模は11兆702億円（前年比104.6％）と拡大し、初めて11兆円を突破した。コンテンツ産業に占める割合は78.9％と8割に迫る規模となっている。

本白書では各市場規模と動向を概説するとともに、過去10年間の経年推移を収録している。

『デジタルコンテンツ白書2025』 目次

第１章 特集1 「大阪・関西万博における新たな挑戦」／

特集2 「クリエイターエコノミーの市場規模について」

第２章 日本のコンテンツ産業の市場規模

第３章 日本のコンテンツ産業政策

第４章 コンテンツの分野別動向

（マンガ／アニメーション／映画／音楽／ゲーム／オンラインゲーム／

ライブエンターテインメント）

第５章 メディアの分野別動向（モバイルコンテンツサービス／放送／新聞／出版）

第６章 海外動向（アメリカ／中国／韓国）

資料編 （コンテンツ産業統計資料／ヒットコンテンツ2024レビュー）

■書誌情報■

- 名 称：『デジタルコンテンツ白書2025』- 監 修： 経済産業省 商務・サービスグループ- 編集・発行： 一般財団法人デジタルコンテンツ協会- 仕 様： A4変型・176ページ- 発行日： 2025年9月1日- 定 価： 27,500円（本体25,000円＋税10％）（ISBN978-4-944065-34-9 C3000）- 購 入：当協会Webサイト https://www.dcaj.or.jp/project/dcwp/index.html政府刊行物センター及び全国の書店でもお買い求め頂けます。お近くの書店等にお問合わせ下さい。

本件のお問合わせ先： 一般財団法人デジタルコンテンツ協会 調査研究部

E-mail: dcajhakusyo2025@dcaj.or.jp