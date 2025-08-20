8月27日開催 オンラインセミナー「新型ハンディファイバーレーザ溶接機＋協働ロボットで溶接課題解決！」

株式会社アマダ

株式会社アマダは、2025年8月27日（水）10:00から10:50まで、「溶接課題解決オンラインセミナー」を開催いたします。

※8月28日、29日にアーカイブ配信有り

今回のセミナーでは、新型ハンディファイバーレーザ溶接機 「FLW-1500MTS」、そして専用の協働ロボット「CR-700W」をご紹介。 加工能力が大幅に向上した溶接機と協働ロボットによって、熟練者不足、人材確保難、担当者育成といった板金加工業、金属加工業の皆さまが直面している様々な溶接課題が、どのように解決されるのかについてご説明いたします。

【本セミナーの主な内容】

・ハンディファイバーレーザ溶接は、簡単に溶接できるって本当？

・ダイレクトティーチング+アマダ独自技術で、簡単ロボットプログラム作成

・知らないと危険！反射光の危険性とアマダの対策

・質疑応答

「新型ハンディファイバーレーザ溶接機＋協働ロボットで溶接課題解決！」

開催日時：2025年8月27日（水）10:00～10:50 ※28日、29日にアーカイブ配信有り

視聴方法：本セミナーはZoomを用いた無料オンラインセミナーです。

参加をご希望の方は下記URLより事前登録をお願いいたします。

https://bit.ly/4fGDAzg

今回ご紹介するマシンはこちら

新型ハンディファイバーレーザ溶接機「FLW-1500MTS」

https://www.sheetmetal.amada.co.jp/lineup/weld/flw-mts/flw-1500mts.html

アマダ製ハンディファイバーレーザ溶接機専用協働ロボット「CR-700W」

https://www.sheetmetal.amada.co.jp/lineup/weld/cr-700w/cr-700w.html