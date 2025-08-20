エジプトの教育・技術教育省と数学教育の向上に向けた覚書を締結

カシオ計算機株式会社締結式の模様 左：渡邉 茂（カシオミドルイーストアンドアフリカ社長） 右：ムハンマド・アブデル・ラティーフ（エジプト・アラブ共和国教育・技術教育大臣）

カシオ計算機は、エジプトでの数学教育事業において、新カリキュラムにおける公立中学校での関数電卓の効果的活用を通じ、数学教育の発展に向けて協業することをエジプト・アラブ共和国教育・技術教育省と合意しましたのでご案内いたします。8月19日にエジプト・アラブ共和国教育・技術教育省ムハンマド・アブデル・ラティーフ大臣と、カシオミドルイーストアンドアフリカ社長の渡邉茂が出席のもと、覚書を締結しました。

当社は「驚きを身近にする力で、ひとりひとりに今日を超える歓びを。」をパーパスに掲げ、社会に変革をもたらす製品やサービスを提供してきました。数学教育事業では、世界各国の学校で関数電卓の活用を促進し教育発展に貢献するため、教師トレーニングや教材開発といった「GAKUHAN」活動を1990年代から継続的に行ってきました。

当社は、2018年からエジプト教育・技術教育省と連携し、約2万人の中学数学教師に向けたトレーニングを実施するなど、「GAKUHAN」活動を進めてきました。これらの取り組みが評価され、2023年12月より文部科学省の「EDU-Portニッポン」応援プロジェクトに採択されています。

エジプトでは、2016年に持続的開発戦略「エジプトビジョン2030」を掲げ、教育環境の変革を目指しています。この度、当社はこのエジプトビジョン2030に掲げられた教育改革の大きな流れに貢献すべく、エジプト教育・技術教育省との覚書締結により、カイロ県内の公立中学校8校、計31名の教師に対して関数電卓を活用したトレーニングを実施します。数学教師の専門能力開発に焦点を当て、ツールを効果的に授業に取り入れるためのノウハウや教材の提供を目的に、共同のトレーニングプログラムや探究型の指導を前提に実生活の問題に関数電卓の活用を取り入れた教材を独自に開発する予定です。



当社と教育・技術教育省が一体となり、現地の教育関係者と共に教師トレーニングや教材開発を進めることで、生徒の思考力や主体的な学習態度を育むエジプトの数学教育の発展に貢献してまいります。

【文部科学省「日本型教育の海外展開（EDU-Portニッポン）」について】

「EDU-Portニッポン」は、官民協働のオールジャパンで取り組む、日本型教育の海外展開を推進する事業です。

事業を開始した2016年度から2020年度までの5年間は「日本型教育の海外展開推進事業」として事業を推進し、パイロット事業を世界36の国と地域で実施してきました。2021年度からは新たに「コロナ禍を踏まえた新たな日本型教育の戦略的海外展開に関する調査研究事業」（EDU-Portニッポン2.0）として事業を推進しています。

カシオ計算機は、令和7年度 文部科学省「日本型教育の海外展開（EDU-Portニッポン）」応援プロジェクトに採択されました。

https://www.eduport.mext.go.jp/

