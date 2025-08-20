SAPPHIRE社製、プロフェッショナル向けグラフィックボード「AMD Radeon AI PRO R9700 32GB」を発表

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、AMD Radeon(TM) AI PRO R9700を搭載するSapphire Technology社製グラフィックボード「AMD Radeon AI PRO R9700 32GB」を発表いたします。

「AMD Radeon AI PRO R9700 32GB」は、AMD社の最先端AMD RDNA(TM) 4アーキテクチャに対応し、前世代のAMD RDNA(TM) 3アーキテクチャと比べて、4倍以上のAI演算性能が提供されます。演算ユニットあたり2個のAIアクセラレータが装備され、新しいデータ型とスパース性に対応し、最大1531 TOPSのパフォーマンスを実現しています。ローカルでの推論・モデルファインチューニング、データ集約的ワークフローに優れたパフォーマンスを発揮します。一般消費者向けRadeonカードの2倍となる32GBの大容量ビデオメモリを搭載し、より大きなデータセット処理に対応可能です。

また、PCI Express 5.0に対応しており、超高速なデータ転送を実現します。クラウドに依存することなく、大規模なモデルをローカルで開発するAI開発者にとって、最適な選択肢となります。

◆主な特徴

最先端のAI性能

- 最先端AMD RDNA(TM) 4アーキテクチャにより、前世代のAMD RDNA(TM) 3アーキテクチャと比べて、4倍以上のAI演算性能を実現- 演算ユニットあたり2個のAIアクセラレータによる、最大1531 TOPSのパフォーマンス

大容量ビデオメモリ

- 32GBの大容量ビデオメモリを搭載し、より大きなデータセット処理に対応可能

超高速データ転送

- PCI Express 5.0対応による、超高速なデータ転送の実現

◆製品概要

メーカー： SAPPHIRE

製品名： SAPPHIRE AMD Radeon AI PRO R9700 32GB

型番： SAP-R9700/32358-01-21G

JANコード： 4537694372268

アスクコード： VD9294

発売時期： 2025年 8月

※ 価格や納期については弊社までお問い合わせください。

製品詳細はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/sapphire/graphicsboard/radeon-ai-pro/sapphire-amd-radeon-ai-pro-r9700-32gb.html

＜SAPPHIRE TECHNOLOGY LIMITED社 概要＞

香港に本社を拠点に、設立以来15年以上に渡り、常に最新かつ確実なテクノロジに基づく高品質な製品を提供することをモットーに活動してきました。ISO9001および14001認定の工場で生産される製品は、妥協することなく厳しく品質を追求しています。 Sapphire Technology社のこれら高品質な製品は、業界の厳しいQO標準に合致します。Sapphire Technology社は、常に高品質の製品を供給することを約束します。

URL：http://www.sapphiretech.com/

＜株式会社アスク 概要＞

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), AJA Video Systems, ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

＜本ニュースリリースに関するお問い合せ先＞

株式会社アスク 担当：中島 波

TEL：03-5215-5797、FAX：03-5215-5651

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-19 CIRCLES+ 市ヶ谷駅前 4階

Webからのお問い合わせ：https://www.ask-corp.jp/inquiry/

株式会社アスク WEB URL：https://www.ask-corp.jp/