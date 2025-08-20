【新機能リリース】画像から動画を生成するAIツールDreamVidに「ペット擬人化」機能を新搭載！

Shenzhen iMyFone Technology Co., Ltd.

世界中で200＋の権威メディアが推奨されたソフトウェア開発会社iMyFoneは令和7年8月20日（水）より、画像から自然で高品質な動画を生成できる次世代AIツール 「iMyFone DreamVid」 の最新版をリリースしました。今回のアップデートでは、ユーザーからの要望が多かった 「ペット擬人化」機能 を新たに搭載し、猫や犬などの動物写真を人間風に変換することが可能になりました。

🌟DreamVidについて

DreamVidは、AIを活用して画像1-2枚から自然な動画を生成できる、次世代のAI動画生成ツールです。従来の編集スキルや複雑なソフトは不要で、写真をアップロードするだけで数秒後にリアルな映像を作成できます。

「AIキス」「AIハグ」「AI着せ替え」などのユニークな機能を備えており、さらに最新バージョンでは ペット擬人化（猫や犬を人間化） にも対応しています。

DreamVidの詳細を見る：https://qrcd.org/95pQ

DreamVidを今すぐ購入：https://jp.imyfone.com/ai-image-to-video-generator/purchase/

DreamVidのペット擬人化機能を利用する方法

🎥 主な機能- 画像からAI動画生成：静止画を自然に動かす- AIキス・AIハグ動画：2人の写真を組み合わせてリアルなシーンを再現- AI着せ替え：人物の服装をAIで変更- ペット擬人化（新機能）：猫や犬などを人間風キャラクターに変換- 豊富なテンプレート：100以上の動画テンプレート、500以上の画像テンプレート💡 DreamVidの魅力- プロンプトを入力するか、豊富なテンプレートを選択してあらゆるスタイルのAI動画を生成可能- 誰でも簡単に操作可能（直感的なUI）- 高速生成＆高品質仕上げ- SNS・ライブ配信・創作活動・マーケティングまで幅広く活用可能- iOS、Androidの最新バージョンに対応し、Webバージョンも提供DreamVidを開く :https://qrcd.org/95pQ

ステップ 1. 以上のボタンをクリックしてDreamVidのホームページに移動し、「オンラインで試す」をクリックし、オンラインでDreamVidを利用できます。

ステップ 2. 左側で「画像エフェクト」を選択し、「ペット人間化」で対応する動物のモードを選択します。

ステップ 3. 「写真をアップロード」をクリックし、動物の写真を追加します。

ステップ 4. 「作成」をクリックし、猫の擬人化が開始します。

ステップ 5. 生成が完了したら、ダウンロードボタンをクリックして画像を保存できます。

