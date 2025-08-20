タイピングを楽しく学べる！“KEY PALETTO”シリーズが「第19回キッズデザイン賞」を受賞しました

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、“KEY PALETTO”（キーパレット）シリーズの“KEY PALETTO Folio”(キーパレットフォリオ）とタイピングマスターシールが「第19回キッズデザイン賞」（主催：特定非営利活動法人キッズデザイン協議会、後援：経済産業省、内閣府、消費者庁、こども家庭庁）の「子どもたちの創造性と未来を拓くデザイン部門」を受賞しました。

今回で5年連続のキッズデザイン賞の受賞となります。

受賞製品概要

（左から）KEY PALETTO Folio、タイピングマスターシール

■KEY PALETTO Folio

正しいキー入力を楽しく覚えられる、はじめてキーボードに触れる子どもたちが進んで学習したくなる工夫を凝らした"キーパレット"と、iPadケースが一体に。ワクワクするデザインを大切に守りながら、教室でも屋外でも便利で安全に使える工夫を詰め込みました。高耐久かつ万全のサポート体制で先生も一緒に使えるよう配慮し設計しました。

※ 「キーパレット」は第17回キッズデザイン賞の受賞作品です。

■タイピングマスターシール

今持っているパソコン・キーボードで、タイピングを楽しく学べる、キーボードに貼ってはがせる、楽しくて高機能な"シール"です。キーの読み方からタッチタイピングの習得まで完全サポート。様々な機器に貼れるよう細やかにデザインされ、習熟度ごとに使い分けられる4種類を同梱。タイピングゲームとのコラボレーションも実現しています（※）。

※2025年4月22日公開 https://www.elecom.co.jp/news/release/20250422-01/

キッズデザイン賞とは

キッズデザイン賞は、「子どもたちが安全に暮らす」「子どもたちが感性や創造性豊かに育つ」「子どもを産み育てやすい社会をつくる」という目的を満たす、製品・サービス・空間・活動・研究の中から優れた作品を選び、広く社会に発信していくことを目的に2007年に創設されました。子ども用にデザインされたものはもちろん、大人・一般向けに開発されたものでも、子どもや子育てに配慮されたデザインであればすべてが対象です。

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一