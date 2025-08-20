Teifi DigitalとR6B、Shopifyを活用したB2Bソリューション拡大に向け戦略的パートナーシップを発表

株式会社R6BTeifi×R6B

統合コマースに特化したShopifyプラチナパートナーであるTeifi Digital（本社：カナダ）と株式会社R6B（本社：東京都世田谷区）は、日本市場における高度なShopify B2Bソリューションの提供を目的とした戦略的パートナーシップの締結を発表いたします。

本提携により、Teifi Digitalの革新的なB2B向けShopifyソリューションと、R6Bがこれまでに手がけてきた550件以上のShopify導入実績に裏打ちされた豊富なノウハウを掛け合わせ、日本企業の売上向上とROI最大化を支援します。

日本では現在、企業間取引のうちわずか約40％しかデジタル化されていないと言われており、統合コマースの導入余地が大きく残されています。製造業大国である日本において、今回の協業は企業の受発注業務をオンライン化・効率化し、顧客体験の高度化を推進する大きな一歩となります。

■Teifi Digital CEO & Founder Peter Tivy氏からのコメント

R6Bとの連携により、当社のShopify B2Bソリューションを日本市場に展開できることを大変嬉しく思います。R6Bは日本およびAPAC地域に精通しており、豊富なShopify経験を持つ素晴らしいパートナーです。

■Shopify Japan カントリーマネージャー 馬場 道生氏からのコメント

今回の新たな取り組みにより、日本企業はB2Bオペレーションの近代化を進め、新たなビジネスチャンスを切り拓くことができます。TeifiやR6Bといった強力なエコシステムパートナーの支援により、事業者はコンバージョン率やリピート購入率の向上といった大きな成果を享受できるでしょう。

■株式会社R6B 代表取締役 師橋 淳一からのコメント

この提携は日本およびアジアパシフィックエリアでは初の試みとなるShopify Platinum Partner同士の本格的な提携です。Teifi Digitalとの連携により、国内外のB2Bに特化したShopifyソリューションの提案力をさらに強化することが可能になりました。自動車・製造業・電子部品など、複雑かつ専門性の高い領域においても、グローバル水準のB2Bコマース体験を実現してまいります。

本パートナーシップは、日米間における既存のDTC・B2B企業の展開拡大も支援するものであり、Teifi DigitalとR6BがAPAC市場でのさらなる成長とグローバル展開を加速させる契機となります。今回の協業を契機に、国内外のB2B企業の成長を後押ししながら、APAC全域へと広がるB2Bコマースの未来を切り拓いてまいります。

＜会社概要＞■Teifi Digital（テイフィ・デジタル）

グローバル市場向けに、統合コマースとエンタープライズレベルのShopifyソリューションを提供。複雑な業務の簡素化とユーザー体験の最適化を強みとし、企業の迅速な立ち上げと成長を支援しています。

▶ 詳細はこちら：https://teifi.com

■株式会社R6B（アールシックスビー）

株式会社R6Bは、550サイト以上の構築実績を誇る日本最大のShopify専業エージェンシーです。2020年にShopify Expertsに認定されて以降、「Shopify Best Agency Partner of the Year Japan」を3度受賞。2025年には、日本初かつ唯一の「Shopify Platinum Partner」、および「Klaviyo Platinum Advisor」に認定されました。

グループ会社として、北米市場を支援するR6B America Inc.、運用支援に特化したR6B Support Inc.を展開。また、株式会社ロジレスや株式会社StackをはじめとするShopify関連企業への出資も行うなど、エコシステム全体の成長にも貢献しています。

日本国内外のDTCブランドに対し、戦略設計から構築・運用・マーケティング支援まで一貫して提供することで、クライアントの持続的な成長とEC市場の発展を支えています。





【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社R6B 広報チーム：鈴木

Xアカウント：@shio07142(https://x.com/shio07142)

https://r6b.jp

株式会社R6B

株式会社R6Bは、豊富な実績を持つデザイナー、エンジニア、ディレクター、プランナーからなる層の厚いエキスパートチームを編成し、国内外のマーチャントが抱えるコマースの課題を解決しています。



これまでに550社を超えるShopifyマーチャントクライアントに加え、200社以上のMA（マーケティングオートメーション）・SNS支援を行っております。