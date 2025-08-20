日本最大級のポーカー学習アプリ「NTPoker」が新機能リリース

株式会社1900

▪️日本最大級のポーカー学習アプリ「NTPoker」と、アミューズメントポーカー店「じゃんけんポーカー」が初のコラボレーションを発表

～ポーカー教育の第一人者・Master Zaki監修の新機能「ロードマップ」リリース記念～

株式会社1900（本社：東京都中央区、代表取締役社長：難波 貴司）は、アミューズメントポーカー店「じゃんけんポーカー」を運営する株式会社JAMSアミューズメント（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：野崎 真吾、通称 Master Zaki ）とのコラボレーションを発表しました。これにあわせ、同社が運営するポーカー学習アプリ「NTPoker」において、大型アップデートとして新機能「ロードマップ」をリリースします。

▪️NTPokerについて

NTPokerは、初心者から上級者まで幅広く利用できる、ポーカー学習に特化したスマホアプリです。見やすいUI、直感的な操作性、そして十分すぎるほど豊富な機能を備えながら、リーズナブルな価格で提供されており、日本国内でポーカー学習アプリとして最大規模のユーザー数を誇ります。

今回リリースされた新機能「ロードマップ」は、ポーカー未経験者でもゼロから学べるよう、知識・スキル・ノウハウを体系的に整理した学習ガイドです。初歩のルールから戦略的な思考法まで、段階的に理解できる構成となっており、短期間で実践的な力を身につけられるよう設計されています。



URL：https://youtu.be/23u4uUPMwRk

▪️ポーカー教育の第一人者が監修

「ロードマップ」機能の開発監修を務めたのは、延べ2000人以上にポーカー指導をしてきたポーカー教育の第一人者Master Zaki氏です。

長年の教育経験をもとに、学習ステップの内容・順序・難易度の全てに徹底的に関与し、初心者がつまずきやすいポイントや効率的に上達するための指導法を反映しました。

Master Zaki氏は今回の監修について、

「ポーカーを始めたいけれど何から学べばいいかわからない人にとって、このロードマップは最短距離の案内図になるはずです。机上の理論だけでなく、実戦で通用するスキルを効率よく身につけられる構成に仕上げました」

とコメントしています。

▪️じゃんけんポーカーとのコラボイベント

今回のコラボレーションでは、全国の「じゃんけんポーカー」店舗にて特別イベントを開催予定です。詳細は後日発表されますが、NTPokerと連動した特典や、来店者限定のポーカー体験企画など、アプリとリアル店舗を横断した新しい学習・交流の場を提供します。

「じゃんけんポーカー」は、「本気になったらじゃんけんポーカー」というコンセプトのもと、誰もが気軽に楽しめるアミューズメントポーカー店として多くのポーカーファンに親しまれています。今回の提携により、オンライン学習とオフライン体験の相乗効果を最大限に活かしたポーカー文化の拡大が期待されます。

▪️コラボ記念！限定割引キャンペーン

コラボを記念して、NTPokerアプリ内課金が特別割引となるキャンペーンを期間限定で実施します。

アプリをダウンロードして、キャンペーンURLから参加すると、通常よりお得に全機能を体験できます。

URL：https://ntpoker.jp/offer?amb=jams

ポーカーをこれから始めたい方も、すでにプレイしている方も、この機会にぜひお試しください。アプリで学んだ知識をリアルのじゃんけんポーカー店舗で試すことで、上達スピードは格段に上がります。

▪️両社代表からのコメント

株式会社1900 代表取締役社長 難波 貴司

「NTPokerは、ポーカー学習に必要な機能を一つに集約しました。ロードマップとMaster Zaki氏とのコラボで、より多くの方に魅力を届けます。今後は業界の学習基盤となり、ポーカー学習の“常識”を定義していく存在を目指します。」

株式会社JAMSアミューズメント 代表取締役社長 野崎 真吾（Master Zaki）

「アプリで学び、店舗で試す。この循環がポーカー上達の最短ルートです。NTPokerとじゃんけんポーカーが力を合わせることで、日本のポーカー業界がより発展する未来を目指します」

▪️今すぐNTPokerを始めよう

・スマホ1つで、ルールから戦略まで全て学べる

・わかりやすいUIと直感的操作で、迷わず練習可能

・豊富な機能がこの価格で使えるのは今だけ

今すぐダウンロードして、ロードマップで基礎を固め、じゃんけんポーカー店舗で実戦体験をしてみましょう。

URL：https://ntpoker.jp/offer?amb=jams

【NTPoker公式サイト】

URL：https://ntpoker.jp

【JAMSアミューズメント公式サイト】

URL：https://jams-amusement.com

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社1900

E-mail：support@ntpoker.jp

株式会社JAMSアミューズメント

E-mail：info@jams-amusement.com