VTuberマーケティングの効果を最大化。新マッチングプラットフォーム「VMate」がプレリリース

SPADE株式会社

SPADE株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：大橋祐介）は、企業のマーケティング担当者と意欲の高いVTuberを直接結びつけ、施策の効果分析までを一気通貫で支援するマッチングプラットフォーム「VMate」をプレリリースしました。

「VMate」は、VTuberマーケティングにおける課題の一つである「効果が可視化しにくい」「数値で評価を伝えにくい」といった課題を解消する、データ分析に特化したプラットフォームです。企業とVTuberの間にあるデータの壁を打破し、再現性のあるプロモーションを手軽に実現することでVTuber活用を次に繋げることができます。

サービスの特徴

特徴１. 意欲の高いVTuberとだけマッチが可能！

従来のVTuberキャスティングでは企業からの一方的な依頼が主流でしたが、「VMate」は企業が公開したプロモーション案件に対し、興味を持ったVTuberだけが応募する仕組みです。

これにより商品やサービスに本当に熱意のあるVTuberと効率的にマッチングでき、ミスマッチのないプロモーションを実現します。VTuberのチャンネル登録者数や平均再生回数、過去の動画データも管理画面で横断的に比較でき、最適な選定をサポートします。

特徴２. 全体予算管理でマッチングの最適化！

従来のプロモーション案件に対する固定報酬型ではなく、案件の「全体予算」を設定できます。

これにより予算上限に達するまで、影響力の大きいトップVTuberから特定のコミュニティに強いマイクロVTuberまで、報酬額の異なる人材を柔軟に組み合わせた戦略的なキャスティングができます。「総予算100万円」の中で多彩なVTuberを起用し、施策全体の効果を最大化するといった、これまでにない自由なプランニングを実現します。

特徴３. 動画分析レポート続々実装！

PR動画公開後、視聴回数や高評価数、エンゲージメント率といった基本的な指標はもちろん、視聴者維持率やコメントのポジティブ/ネガティブ分析など、多角的な分析レポートを自動で生成します。

これによりマーケティング担当者は施策の成果を定量的に評価し、社内報告やノウハウの蓄積に活用できます。

VMate公式(https://www.vmate.work)

背景

インフルエンサーを活用したマーケティングの重要性が高まる中、ライブ配信を中心とするVTuberはファンとの距離が近く双方向コミュニュケーションを可能とし、商品購買における重要な役割を果たしています。従来の広告では接触の難しかった層に対して、”共感”や”世界観”を通じた訴求は、次世代のマーケティングとして注目を集めています。

市場が成熟する一方で、「起用するVTuberの選定基準が曖昧」「施策の効果が可視化されず、ノウハウとして蓄積されない」といった課題が顕在化しており、多くの企業がデータに基づいた戦略的意思決定を求めています。 こうした要請に応えるべく、私たちはVTuberの選定から効果分析までを一気通貫で支援する「VMate」を開発しました。属人的な感覚に頼るのではなく、誰もが再現性高く成果を出せるマーケティングの実現を目指します。

今後の展望

2025年10月の本リリース以降、レポート機能のアップデートを予定しております。また順次、登録VTuberの拡大や企業とVTuberのマッチング機能強化など、継続的なアップデートを進めてまいります。

2025年9月30日まで

プレリリース記念 特別割引実施中！

会社概要

会社：SPADE株式会社

所在地：東京都台東区浅草橋4-10-8 TFAビル2階

代表取締役社長：大橋祐介

事業内容：VTuberプラットフォーム事業、デジタルマーケティング事業

お問い合わせ：https://www.spadeinc.net/contact