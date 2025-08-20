《15％OFFクーポン配布中！》メッシュWi-Fi 7システム「Deco BE22」8月27日（水）発売 ～コンパクトな筐体とパワフルな通信性能～

ティーピーリンクジャパン株式会社

TP-Link Systems Inc.（所在：米国）の日本支社である※、ティーピーリンクジャパン株式会社（所在：千代田区外神田／以下TP-Link）は、E3600 デュアルバンドメッシュWi-Fi 7システム「Deco BE22」（1パック：オンライン限定モデル/2パック：Amazon.co.jp限定モデル）を、2025年8月27日（水）に国内向けに販売開始します。

「Deco BE22」は、最新のWi-Fi 7テクノロジーによって最大3.6Gbpsの高速デュアルバンド通信を提供するメッシュWi-Fi 7システムです。シンプルなコンパクトデザインとなっており、新規導入はもちろん、既存のDecoネットワークにも手軽に追加できるため、柔軟にWi-Fiのカバー範囲を拡張できます。

■「Deco BE22（1パック）」Amazonページ/「Deco BE22（2パック）」Amazonページ

【「Deco BE22」製品情報】

■BE3600 デュアルバンドメッシュWi-Fi 7システム「Deco BE22」

1パック（想定販売価格：税込13,800円）

2パック（想定販売価格：税込25,800円）

<製品情報>

- Wi-Fiスピード*1：2882Mbps（5GHz/802.11be）+688Mbps（2.4GHz/802.11be）- アンテナ：高性能内蔵アンテナ- 有線ポート：1Gbps WAN/LANポート×2（WAN/LAN自動認識対応）- 寸法：150 × 150 × 62mm- Wi-Fi暗号化：WPA3-Personal *2、WPA2-Personal、WPA-Personal- 製品保証：業界最長クラスの3年保証

<製品スペック>

- デュアルバンド3.6Gbps*1：4ストリームに対応し合計3600Mbpsの高速接続を実現- 最新世代Wi-Fi 7テクノロジー対応*3：高速*4、低遅延*5な新時代のWi-Fi技術を採用- IPv6 IPoE（IPv4 over IPv6）対応：v6プラス・バーチャルコネクト・DS-Liteに対応- TP-Link HomeShield*6：最新のサイバーアタックに対応するためのセキュリティソフトウェアを内蔵- Decoメッシュ：複数のDecoユニットを組み合わせることでメッシュネットワークを実現し、AIメッシュが最適な通信経路を選択- 後方互換：Wi-Fi 6/6Eはもちろん、Wi-Fi 5やWi-Fi 4にも互換性があり、Wi-Fi 7非対応の端末との通信も可能

*1：最大無線信号速度は、IEEE 802.11規格の仕様から導かれる物理速度です。実際のワイヤレスデータスループット・ワイヤレスカバレッジおよび最大接続デバイス数は、ネットワーク条件、クライアントの制限、建築材料・物理的障害・トラフィック量と密度・製品の設置場所等の環境要因によって左右される為、保証されるものではありません。

*2：WPA3の利用にはクライアント端末側もWPA3に対応している必要があります。

*3：Wi-Fi 7（802.11be）/ Wi-Fi 6（802.11ax）およびMLO・4K-QAM・Multi-RU・OFDMA・MU-MIMOの利用にはクライアント端末側もそれらに対応している必要があります。本製品は、IEEE 802.11be仕様で承認されている全ての必須機能に対応していない場合があります。Wi-Fi世代とは、Wi-Fi規格のIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/beを意味しています。接続端末はIEEE 802.11規格に対応している必要があります。

*4：高速のWi-Fi速度とは、Wi-Fi 7クライアントをDeco BE22に接続した場合と、Wi-Fi 6またはWi-Fi 6Eルーターに接続した場合を比較した際の理論上の速度を指します。

*5：低遅延とは、実験室のテストデータに基づいており、Wi-Fi 6/6E ルーターと比較してWi-Fi 7ルーターの遅延が改善されたことを指します。

*6：HomeShieldには基本機能と高度な機能があり、高度な機能を利用するには有償のサブスクリプションが必要です。詳細はHPをご覧ください：tp-link.com/homeshield

【「Deco BE22」の特徴】

■≪Wi-Fi 7テクノロジー≫次世代の高速・低遅延通信を実現

「Deco BE22」は、最新のWi-Fi 7テクノロジーに対応し、最大3.6Gbpsの高速デュアルバンド通信を提供します。4K-QAMやMLOにより、複数の帯域を同時活用して遅延を抑え、大容量データもスムーズに転送可能。8K動画視聴やクラウドゲームなど、高負荷なオンライン体験も快適に楽しめます。

■≪同時に利用可能！≫有線&Wi-Fiによるバックホール

「Deco BE22」は、ユニット間の通信において、有線とWi-Fiを同時に利用することができるバックホール構成に対応。さらに無線ではWi-Fi 7のMLO技術によって、スループットの向上・遅延の低減・安定性の強化を実現しました。

■≪コンパクト設計＆全Deco互換≫拡張もスムーズ

「Deco BE22」は、直径15cmのコンパクトな筐体ながら、高性能なメッシュWi-Fi環境を構築可能。全Decoシリーズと互換性があるため、新規導入はもちろん、既存のDecoネットワークへの追加でもシームレスなネットワークを拡張できます。

【世界No.1シェア！高品質無線LANルーターのTP-Link】

TP-Linkは、世界170か国以上で12億人以上のエンドユーザーにネットワーク製品を提供している、世界No.1プロバイダーです。*1 現在、イギリス、ドイツ、日本等、世界42か所に現地法人を構えています。

*1：2024年第3四半期IDC調べ

徹底した研究開発、効率的な生産体制、そして厳しい品質管理によって、TP-Linkはネットワーキング製品の分野において、多くの賞を受賞しています。また各国の技適マークを取得しており*2、高性能で安心してご利用いただける製品を提供しています。

*2：TELEC取得済み、RoHS指令対応

【会社概要】

社名：ティーピーリンクジャパン株式会社（英語名：TP-Link Japan Inc.）

所在地：東京都千代田区外神田三丁目12番8号 住友不動産秋葉原ビル9階

コーポレートサイト：https://www.tp-link.com/

※TP-Linkグループ (TP-Link(R)) は、2024年に米国カリフォルニア州アーバインへ本社を移転しました。