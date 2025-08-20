″ブランドの革新″に挑戦する、美の発信拠点が銀座に誕生。ReFaブランド史上最大の旗艦店「ReFa GINZA（リファ ギンザ）」2025年11月15日（土）グランドオープン決定

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）の美容ブランド『ReFa（リファ）』は、ReFa ブランド史上最大の旗艦店である「ReFa GINZA（リファ ギンザ）」を2025年11月15日（土）に東京・銀座にグランドオープンいたします。

また、当施設のオープンに合わせて、ReFaの新たなロゴとカラーが登場いたします。

“ブランドの革新”に挑戦する美の発信拠点 ブランド史上最大の旗艦店が銀座に誕生

上質な文化が息づく銀座に誕生する ReFa GINZA は、世界に向けた「ブランド発信の拠点」として、地下1階から地上4階までの全5フロアで構成される旗艦店です。

当施設のグランドオープンを皮切りに、新たに4つのブランドライン・5つの商品カテゴリが誕生し、100の新アイテムを世界最速で発売。ReFaの原点である美容ローラーをはじめ、ヘアケア商品やシャワーヘッドといった既存の主力商品群に加え、美しくすこやかで、洗練されたライフスタイルを提案する新たなブランドライン・カテゴリが登場します。

また、空間デザインは、世界的に著名なデザイナーであるグエナエル・ニコラ氏が設計・監修。水・風・土といった自然の要素とテクノロジーを融合し、ReFaブランドを空間全体で表現しています。エレガントでありながらもダイナミックな空間で商品とお客様の新たな出会いを生む唯一無二のブランド体験をお楽しみいただけます。

商品を実際に見て・試して・購入できる、ReFa ブランド史上最大の旗艦店「ReFa GINZA」は、ブランドが大切にしてきた理念であるVITAL BEAUTY（生命力あふれる美）を体現する場です。この新たなブランド発信拠点から、ReFaはあらゆる世代に寄り添い、美しくすこやかなライフスタイルの実現に貢献してまいります。

新ロゴについて

「ReFa GINZA」は、自然とテクノロジーが奏でる「VITAL BEAUTY（生命力あふれる美）」をテーマとしており、エレガントでありながらも迫力に満ちた空間です。当施設のオープンを機に、コンセプトや空間デザインに合わせてブランドの進化を象徴する「GINZA BROWN」を基調とした新ロゴも追加導入。店舗のサインや各種ツールにいち早く採用します。ReFaは、新たなブランドイメージのもと、さらなる革新と挑戦を体現してまいります。

グエナエル・ニコラ氏 コメント

「ReFaが持つ美の哲学と日本の精緻な技術を空間に変換することは、デザイナーとして非常に刺激的な挑戦でした。美しさと機能性が融合する瞬間を捉え、訪れる方々が新しい美の発見に出会える場所を創造したいと考えました。ReFa GINZAは単なる店舗ではなく、美を巡る旅の始まりとなるでしょう。」

ーGWENAEL NICOLAS（グエナエル・ニコラ）

デザインスタジオ・キュリオシティ代表。

東京を拠点に、国際的なラグジュアリーブランドの店舗・空間デザインを数多く手がけ、

ブランドの魅力を最大限に引き出すストア作りが国内外で高く評価されている。

国内での実績には、GINZA SIXやロレックスブティックレキシア銀座本店、などがある。

MTG代表取締役社長 松下 剛 コメント

「2009年から16年、ReFaは多くの方々に支えられながら、美の可能性を切り拓いてまいりました。ReFa GINZAは、その軌跡の集大成であり、同時に新たなReFaの始まりでもあります。世界中のラグジュアリーブランドが集う洗練された街『銀座』から日本のブランドである『ReFa』が、日本の技術力と美への探求心を世界へ発信し、すべてのお客様に新たな美の価値を創造してまいります。その第一歩として、新たにスタートする４つのブランドラインと５つのカテゴリーをぜひお楽しみください。」

今後の展開について

2025年11月15日（土）のグランドオープンを起点に、100の新アイテムをGINZAから発売予定。新商品の詳細は、「ReFa GINZA」の公式HP、Instagram等に順次公開予定。また、各フロアの詳細や、提供する特別な体験や新サービスにつきましては、準備が整い次第、公開いたします。

■「ReFa GINZA」公式HP：https://ginza.refa.net/

■「ReFa GINZA」公式Instagram：https://www.instagram.com/refa_ginza/(https://www.instagram.com/refa_ginza/%E2%80%8B)

※グランドオープンから3か月間での発売予定アイテム数の総計

店舗概要

店舗名

ReFa GINZA ／ リファ ギンザ

オープン日

2025年11月15日（土）



住所

〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目9－15 Ginza gCUBE ／ B1F・1F・2F・3F・4F 全5フロア



営業時間

平日 11：00～20：00

土日祝 10：00～20：00

ReFaブランドについて

ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。

『ReFa』ブランドサイト：http://www.refa.net/

株式会社MTGについて

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、HEALTH、BEAUTY、HYGIENEの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

＜MTGコーポレートサイト＞

https://www.mtg.gr.jp/