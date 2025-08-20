行けなくなったファンと観戦希望者をつなぐ「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025　日本vs韓国」チケットリセールサービスを提供へ

株式会社Tixplus

電子チケット事業や高額不正転売対策を講じたチケット二次販売「チケプラTrade」を運営する株式会社Tixplus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：池田 宗多朗）は、同サービスにて、2025年10月15日（水）正午より「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」のリセールサービスを提供いたします。

■「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」リセールサービスとは

都合がつかず観戦できなくなったチケットを譲りたいファンと、良い席を適正に購入したいファンをつなぐチケットリセールサービスです。チケットのみならず、限られた人だけが購入できる限定性の高い商品の不正転売が問題となる昨今、侍ジャパンシリーズ2025で開催される日本対韓国戦のチケットの公式二次流通サービスが、定価で安心安全に利用可能なチケプラTradeを活用することとなりました。チケットはプレイガイドで販売されますが、急な事情でいけなくなってしまった人は、チケプラTradeで、簡単に二次流通への出品が可能です。購入者は、チケットをチケプラ電子チケットアプリで即座に受け取ることができるため、試合日の4日前まで二次流通での購入が可能となります。ぜひご利用ください。

■リセールについて

● リセール期間：10月15日（水）12：00～各試合日4日前の23:59まで

● ご利用には無料の会員ID（Plus member ID）の登録が必要です。

● 購入したチケットの受取／入場にはチケプラ電子チケットアプリが必要です。

● 各プレイガイドにて購入されたコンビニ発券の紙チケットが対象です。

※ 詳細は特設サイト（URL：https://tixplus.jp/feature/samurai-japan/）にて後日公開します

※ コピーライト：(C) SAMURAI JAPAN. (C)Tixplus,Inc. All Rights Reserved.

■株式会社Tixplusについて

スマートフォン電子チケット「チケプラアプリ」や、ライブやイベントに行けなくなった時に定価でチケットを譲渡できる主催者公認のチケット二次流通サービス「チケプラトレード」を運営。電子チケット「チケプラアプリ」は、これまで多くのアーティストの全国ツアーや単独ライブで導入されており、30万人規模の全国ツアーやドームクラスのライブなど数多くの実績があります。音楽以外でも、プロ野球などのスポーツ関連、遊園地などのレジャー/文化施設、ゲームイベントや展示会など、幅広い領域での導入実績を誇ります。また、購入の際に登録した電話番号のスマートフォン端末にのみチケットを表示するなどの高額転売防止策を業界に先駆けて取り組んでいるとともに、行けなくなったチケットを定価で取引できるTixplus独自の「チケットトレード」も評価され、アーティストの導入実績及び利用者が増加し続けています。その他、顔認証による顔パス入場機能など、ライブエンタメを安心・安全に、お楽しみいただける仕組みを実現しております。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供してまいります。

会 社 名 ： 株式会社Tixplus（ティックスプラス）

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 5階

代 表 者 ： 代表取締役 池田 宗多朗

設 立 ： 2018年12月18日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://tixplus.co.jp/

【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社Tixplus 広報担当

E-mail: press@tixplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。