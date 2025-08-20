日経・東証ＩＲフェア 2025に出展

株式会社ZenmuTech

株式会社ZenmuTech（ゼンムテック、以下、ZenmuTech、代表取締役社長CEO：阿部 泰久、本社：東京都中央区、証券コード：338A)は、2025年9月26日（金）～27日（土）に東京ビッグサイトで開催される「第20回 日経・東証ＩＲフェア 2025」に出展いたします。

両日とも、新規上場エリアの共同セミナーにて、代表の阿部が登壇し、当社の事業概要や成長戦略をご紹介いたします。

この機会に、多くの個人投資家の皆様に当社への関心とご理解を深めていただければと考えております。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

【開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41061/table/24_1_65acbb498314cc7f426ce5c65d4de8ab.jpg?v=202508200956 ]

【ZenmuTechについて】

株式会社ZenmuTech

本社所在地：東京都中央区銀座8-17-5 THE HUB 銀座OCT 804

設立：2014年3月4日

事業内容：秘密分散技術を用いたデータ保護ソリューションおよび秘密計算データベースプラットフォームの提供

証券コード：338A

URL : https://zenmutech.com/

秘密分散技術は、データを「それ自体は意味を持たないいくつかの分散片」に分け、それぞれの分散片を別の環境で管理することで、データの保護と安全性を高める技術です。

ZenmuTechは、秘密分散技術をソフトウェア開発キット（SDK）として提供するZENMU EngineやPCからの情報漏洩を防ぐ 「ZENMU Virtual Drive」をはじめとする自社製品を開発・販売し、多くの企業様にご利用いただいております。

また、データを秘匿したまま計算できる秘密計算の分野では、産総研との協働による研究や社会実装に向け、秘密計算データベースプラットフォーム「Query Ahead」を提供しています。