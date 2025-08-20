【8月25日（月）17時～】アニメーションを作ろう！DaVinci Resolve実践講座を開催

株式会社ワコム

株式会社ワコムは、2025年8月25日（月）17:00より、「【アニメを作ろう！】CLIP STUDIO PAINT＋DaVinci Resolve アニメ制作講座」を開催します。ゲストにアニメーターの小嶋慶祐さんと、DaVinci Resolve認定トレーナーの小町直さんをお迎えし、アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」で描いたアニメを動画編集ソフト「DaVinci Resolve」でコンポジット/編集して仕上げるまでの流れを、プロならではの視点でわかりやすく解説いただきます。

本セミナーでは、アニメーション制作の基本的な工程や、編集時に意識しているポイント、ツールの活用法、キャラクター表現など、プロならではの工夫を交えながらお届けします。

当日はYouTubeライブ配信にて開催予定。コメントでの質問も受け付ける参加型のセミナーとなっています。これからアニメーション制作に挑戦してみたい方、動画編集に興味がある方、DaVinci Resolveの活用法を知りたい方は、ぜひお気軽にご参加ください。

＜開催概要＞

【アニメを作ろう！】CLIP STUDIO PAINT＋DaVinci Resolve アニメ制作講座

日時： 2025年 8月 25 日 （月）17:00～18:30

ゲスト講師： 小嶋慶祐、小町直

形式： YouTube LIVE（参加無料・申込不要）

配信URL： https://youtube.com/live/bcxXI8gTXcU?feature=share(https://youtube.com/live/bcxXI8gTXcU?feature=share?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=wcl-jpn-pr-creative-pressrelease-b2c)

▼講師プロフィール

小嶋慶祐

1991年生まれ。アニメーター、演出家。高校卒業後、ガイナックスで動画、原画を経て、21歳のとき『織田信奈の野望』で初の作画監督を担当。

初監督作品の『転生賢者の異世界ライフ』では、CLIP STUDIO PAINT EXを用いたワークフローを開発。

2024年には『クリスタではじめる！アニメ制作術 現役アニメーターが教える基本&応用テク』(KADOKAWA)を発売。

テレビアニメ『織田信奈の野望』作画監督

映画『ひゃくえむ。』キャラクターデザイン / 総作画監督

X: @kkeisuke220

小町直

大学でアニメーションを学びつつ、カメラやPCなどデジタル機材への造詣を深める。アニメーション業界でPCやデジタル機材のヘルプデスク業務を行いつつ、2019年よりDaVinci時開催。アニメーション制作のサポートも行うなどクリエイティブとテクニカルの狭間で生きることを目標としている。YouTube( https://www.youtube.com/@oma_1991 )でも不定期でチュートリアル動画を更新中。

TVアニメ『ねこに転生したおじさん』編集

短編アニメ『エフェメール』撮影・編集

X: @Mr_O_1984

