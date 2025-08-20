【期間限定50％OFF】RORRY 新型番Qi2冷却ファン付き3in1ワイヤレス充電スタンド「A8」新発売

Shenzhen Xianyang Innovations Technology Co.,Ltd

8月28日までの期間限定で、通常価格10,999円（税込）のところ、50％OFFの特別価格5,499円（税込）にて提供いたします。クーポンコード「RORRYA99(https://amzn.to/4mHBFge)」をAmazonでご利用ください。

新製品「A8(https://amzn.to/4mHBFge)」は、夏場のスマホ充電における最大の課題である「発熱問題」を解決するために開発されました。最新規格Qi2とTEC半導体冷却ファンを搭載し、快適で安全な充電環境を提供します。

■A8の製品特長

TEC冷却ファン搭載

ワイヤレス充電時に発生する熱を効率的に排出し、iPhoneの温度上昇を防止。猛暑でも安定した充電が可能です。

Qi2対応で最大15W急速充電

従来の約2倍の速度で充電可能。発熱を抑えつつ効率的な電力伝送を実現し、バッテリー寿命を守ります。

3台同時充電対応

iPhone、Apple Watch、AirPodsを同時に安定充電。磁気アライメントで自動的に最適位置に吸着し、途切れない充電を実現します。

アルミ合金×ABS樹脂の高級デザイン

精密加工されたアルミ合金による高級感ある質感。325gの重量と広幅ベースで高い安定性を確保しています。

自由な角度調整

0°～45°まで角度を調整可能。動画視聴やビデオ通話、デスクワーク中でも快適に使用できます。

多重保護システム＆1年間保証

過充電・過電流・過熱防止など多重安全機能を搭載し、安心して長期間使用可能。1年間の品質保証付きで購入後も安心です。

■スペック概要

■キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/159488/table/64_1_f64a5321c7dbc8066b434e31e077c76e.jpg?v=202508200956 ]

対象商品：RORRY A8 Qi2冷却ファン搭載3in1ワイヤレス充電スタンド(https://amzn.to/4mHBFge)

市場想定価格：10,999円（税込）

割引価格：5,499円（税込・50％OFF）(https://amzn.to/4mHBFge)

販売開始日：2025年8月18日（月）より発売開始

50％OFFコード：RORRYA99(https://amzn.to/4mHBFge)

割引内容：発売記念 50％OFF

期間：2025年8月18日 17:00 ～ 2025年8月28日 23:59

リンク：https://amzn.to/4mHBFge

RORRYは今後も革新的な充電ソリューションを通じて、ユーザーの快適なデジタルライフを支えてまいります。

本製品「A8(https://amzn.to/4mHBFge)」の詳細やご購入はAmazon商品ページにてご確認ください。

商品ページ :https://amzn.to/4mHBFge

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

※本製品はサンプル提供可能です。

レビュー取材やプレゼントパブリシティなど用途と必要個数をご連絡ください。

株式会社RORRY 広報担当：MOMOKO

メールアドレス：marketing@rorry.com