冷えがちな首元を瞬間発熱でポカポカに！マフラーにインして使えるコードレス&超軽量な「充電式ホットスカーフ」がLife on Productsから新発売

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市　代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。


Life on Productsでは2025年冬の新作、「充電式ホットスカーフ」を2025年8月22日（金）より販売開始いたします。


マフラーにインしてポカポカに！嬉しいコードレス＆軽量設計




冷えがちな首元を瞬時にポカポカに！


軽量で折りたたみ可能、充電式で便利なホットスカーフ。


長さ調節は2段階から可能で、お手持ちのマフラーやアウターの中に入れれば温かく快適に。


薄いためアウターなどに響きません。


寒い時には強モードで、温まってきたら弱に替えるなど使い分けも可能。


電源を切り忘れたとしても、30分で自動的に切れるオートオフ機能付きのため、


安心してご使用いただけます。



Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「充電式ホットスカーフ」LCAWA018
価格：2,728円（税込）


商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcawa018/





POINT1■軽くて便利なコードレス設計

充電式のコードレス設計のため、


首回りがすっきりして使い勝手◎。


コンパクト且つ軽量のため首や肩に


負担を掛けず、つけ心地も快適です。








POINT2■温度は選べる3モード

真冬日でも瞬間発熱し、すぐにポカポカに。


寒い屋外では強モードで、屋内や温まって


きたら弱に替えるなど、状況に合わせた


使い分けも可能。








POINT3■首元のサイズ調節可能

マグネット付きでサイズを2段階から


調節が可能。


マフラーやアウターの中に入れれば、


コーディネートの邪魔になりません。








POINT4■切り忘れ防止機能付き

電源を切り忘れても30分で自動的に切れる


オートオフ機能搭載のため、


安心してご使用いただけます。








商品仕様



アイボリー（IV）

モカ（MO）

ペールグレー（PG）


販売情報


■2025年8月20日（水）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始


　https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcawa018



■2025年8月22日（金）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始




ブランドコンセプト




ー暮らし、イロドルー



あなたの心を愉しさでイロドル。



日々手にとるモノ、 目に触れるモノ


様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を



「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。



ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、


潤い、心満たされる時間と体験になるように。



モノがあるよろこびを。


ココロ満たされるよろこびを。




会社概要




[社名]　　　ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者]　　代表取締役　池田 祐一
[設立]　　　2003年7月29日
[本社]　　　大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ]　　https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容]　「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
　　　　　　お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供