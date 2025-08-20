冷えがちな首元を瞬間発熱でポカポカに！マフラーにインして使えるコードレス&超軽量な「充電式ホットスカーフ」がLife on Productsから新発売
「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。
Life on Productsでは2025年冬の新作、「充電式ホットスカーフ」を2025年8月22日（金）より販売開始いたします。
マフラーにインしてポカポカに！嬉しいコードレス＆軽量設計
冷えがちな首元を瞬時にポカポカに！
軽量で折りたたみ可能、充電式で便利なホットスカーフ。
長さ調節は2段階から可能で、お手持ちのマフラーやアウターの中に入れれば温かく快適に。
薄いためアウターなどに響きません。
寒い時には強モードで、温まってきたら弱に替えるなど使い分けも可能。
電源を切り忘れたとしても、30分で自動的に切れるオートオフ機能付きのため、
安心してご使用いただけます。
Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「充電式ホットスカーフ」LCAWA018
価格：2,728円（税込）
商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcawa018/
POINT1■軽くて便利なコードレス設計
充電式のコードレス設計のため、
首回りがすっきりして使い勝手◎。
コンパクト且つ軽量のため首や肩に
負担を掛けず、つけ心地も快適です。
POINT2■温度は選べる3モード
真冬日でも瞬間発熱し、すぐにポカポカに。
寒い屋外では強モードで、屋内や温まって
きたら弱に替えるなど、状況に合わせた
使い分けも可能。
POINT3■首元のサイズ調節可能
マグネット付きでサイズを2段階から
調節が可能。
マフラーやアウターの中に入れれば、
コーディネートの邪魔になりません。
POINT4■切り忘れ防止機能付き
電源を切り忘れても30分で自動的に切れる
オートオフ機能搭載のため、
安心してご使用いただけます。
商品仕様
アイボリー（IV）
モカ（MO）
ペールグレー（PG）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/354_1_a779ea4d3f344ffe1633fab7772e4684.jpg?v=202508200956 ]
販売情報
■2025年8月20日（水）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始
https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcawa018
■2025年8月22日（金）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始
ブランドコンセプト
ー暮らし、イロドルー
あなたの心を愉しさでイロドル。
日々手にとるモノ、 目に触れるモノ
様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を
「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。
ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、
潤い、心満たされる時間と体験になるように。
モノがあるよろこびを。
ココロ満たされるよろこびを。
会社概要
[社名] ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者] 代表取締役 池田 祐一
[設立] 2003年7月29日
[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供