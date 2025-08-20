冷えがちな首元を瞬間発熱でポカポカに！マフラーにインして使えるコードレス&超軽量な「充電式ホットスカーフ」がLife on Productsから新発売

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。

Life on Productsでは2025年冬の新作、「充電式ホットスカーフ」を2025年8月22日（金）より販売開始いたします。

マフラーにインしてポカポカに！嬉しいコードレス＆軽量設計

冷えがちな首元を瞬時にポカポカに！

軽量で折りたたみ可能、充電式で便利なホットスカーフ。

長さ調節は2段階から可能で、お手持ちのマフラーやアウターの中に入れれば温かく快適に。

薄いためアウターなどに響きません。

寒い時には強モードで、温まってきたら弱に替えるなど使い分けも可能。

電源を切り忘れたとしても、30分で自動的に切れるオートオフ機能付きのため、

安心してご使用いただけます。

Life on Products（ライフオンプロダクツ）

「充電式ホットスカーフ」LCAWA018

価格：2,728円（税込）

商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcawa018/

POINT1■軽くて便利なコードレス設計

充電式のコードレス設計のため、

首回りがすっきりして使い勝手◎。

コンパクト且つ軽量のため首や肩に

負担を掛けず、つけ心地も快適です。

POINT2■温度は選べる3モード

真冬日でも瞬間発熱し、すぐにポカポカに。

寒い屋外では強モードで、屋内や温まって

きたら弱に替えるなど、状況に合わせた

使い分けも可能。

POINT3■首元のサイズ調節可能

マグネット付きでサイズを2段階から

調節が可能。

マフラーやアウターの中に入れれば、

コーディネートの邪魔になりません。

POINT4■切り忘れ防止機能付き

電源を切り忘れても30分で自動的に切れる

オートオフ機能搭載のため、

安心してご使用いただけます。

商品仕様

アイボリー（IV）モカ（MO）ペールグレー（PG）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/354_1_a779ea4d3f344ffe1633fab7772e4684.jpg?v=202508200956 ]

販売情報

■2025年8月20日（水）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始

https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcawa018

■2025年8月22日（金）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始

ブランドコンセプト

ー暮らし、イロドルー

あなたの心を愉しさでイロドル。

日々手にとるモノ、 目に触れるモノ

様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を

「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。

ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、

潤い、心満たされる時間と体験になるように。

モノがあるよろこびを。

ココロ満たされるよろこびを。

会社概要

[社名] ライフオンプロダクツ株式会社

[代表者] 代表取締役 池田 祐一

[設立] 2003年7月29日

[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F

[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp

[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで

お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供