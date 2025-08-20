【徳島市】とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM　「夜の動物園2025」を開催！

徳島市右：クルミ（雌）、左：ナッツ（雄）

人気イベント「夜の動物園」を開催します。今年は、さらにパワーアップ！

第1シーズン「夏の思い出は、動物たちと」、第2シーズン「中秋の夜歩きナイト・ズー」と2つのシーズンに分けて計7回開催。事前申し込みは必要ありません。

昼間は見ることのできない夜の動物たちの様子や、新たな魅力を発見してみよう！

園内のライトアップやイベントをお楽しみください

売店・レストラン・遊園地も営業します。

【第1シーズン開催日】

8月23日（土）・30日（土）

【第2シーズン開催日】

9月14日（日）・21日（日）・28日（日）、10月4日（土）・11日（土）

【開園時間】

9:30～20:00 入園は19:00まで

【入園料】

大人 600円、中学生以下 無料、年間パスポート 1,500円

【駐車場情報】

駐車場、周辺道路の混雑が予想されますので、渋滞緩和のためなるべく、公共交通機関をご利用ください。なお、駐車場600台の空き状況は、専用ページ（駐車場情報はこちら(https://sites.google.com/view/tokushimazoo/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0)）でお知らせします。

【駐車料金】

普通車 310円、大型車 1,310円

【駐車場入場】

18:15に県道209号八多法花線からの進入口にて締め切ります。

【路線バス】

徳島駅からの運賃

大人 440円、小人 220円

徳島市営バス２.のりば「丈六寺南」行 にご乗車ください。



バス時刻表

徳島駅発 9:00／10:00／12:10／14:40／16:40／（臨時直行便）16:40［10月以降は16:35］／18:00

動物園発 10:52／13:17／15:37／17:27／（臨時直行便）20:30

●徳島バスHP https://www.tokubus.co.jp/

【注意事項】

・開催時間中、動物園に乗り入れない定期便バスもございます。

乗り入れない場合は「舟越停留所」をご利用ください。

・遊園地の営業時間はシーズンにより変わります。

第1シーズン16:30まで／第2シーズン21:00まで

【イベント情報】

8月23日（土）

THE春夏秋冬ライヴ（ピクニック広場休憩所）

開催時間 午後6時から午後7時半



大型宝さがし（受付：動物園センター）

開催時間 午前9時30分から午後7時



8月30日（土）

保育士ヒーローブレイクスーパーライヴ（ピクニック広場休憩所）



LienSaxophoneQuartet ミニコンサート（サバンナハウス）

開催時間 随時



大型宝さがし（受付：動物園センター）

開催時間 午前9時30分から午後7時



9月14日（日）

紙芝居ボランティアおしゃべりくまさん 特別公演（ピクニック広場休憩所）

開催時間 午後7時から午後7時45分



LienSaxophoneQuartet ミニコンサート（サバンナハウス）

開催時間 随時



大型宝さがし（受付：動物園センター）

開催時間 午前9時30分から午後7時（受付）



9月21日（日）

四国大学T-LAP プロジェクションマッピング（ピクニック広場休憩所）



徳島県エコみらい ecoイベント（エントランス広場、動物園センター）

開催時間 随時



大型宝さがし（受付：動物園センター）

開催時間 午前9時30分から午後7時（受付）



9月28日（日）

音楽ユニットゆりり コンサート（ピクニック広場休憩所）

開催時間 午後6時から午後6時50分



夜の動物園交通安全キャンペーン（エントランス広場）



大型宝さがし（受付：動物園センター）

開催時間 午前9時30分から午後7時（受付）



10月4日（土）

佐那人 コンサート（ピクニック広場休憩所）

開催時間 午後1時から午後7時



LienSaxophoneQuartet ミニコンサート（サバンナハウス）

開催時間 随時



大型宝さがし（受付：動物園センター）

開催時間 午前9時30分から午後7時（受付）



10月11日（土）

アクターズスタジオライヴ（ピクニック広場休憩所）



大型宝さがし（受付：動物園センター）

開催時間 午前9時30分から午後7時（受付）

●夜の動物園HP

https://tokushimazoo.jp/info/item.cgi?Id=55

とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM 施設概要

■名称

とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM

■住所

〒771-4267 徳島市渋野町入道22番地の1

■電話番号

088-636-3215

■営業時間

午前9時30分から午後4時30分（入園は午後4時まで）※毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）、年末年始 は休園

■入園料

大人600円、中学生以下無料

本件に関する報道機関からのお問い合わせ先

とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM

電話：088-636-3215・3216

HP:https://tokushimazoo.jp/