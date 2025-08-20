『マーベル・ライバルズ』に新ゲームモード「エネルギー争奪モード」や新マップ「深淵の王座」を追加！新イベント開催のほか、マッチングシステムの改善も展開予定

NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd

本日、Marvel GamesとNetEase Gamesは、『マーベル・ライバルズ』(http://www.marvelrivals.com/)シーズン3「深淵の覚醒」の最新アップデートで登場する新ゲームモード「エネルギー争奪モード」、新マップ「クリンター：深淵の王座」、期間限定イベント「古代の力の覚醒」の詳細情報を公開しました。さらに、ゲームのマッチングシステムやランキングシステムの改善も発表されます。

受賞歴があり、高い評価を受けている本作は、スーパーヒーローPVPチームシューティングゲームであり、プレイヤーは追加され続けるスーパーヒーローやスーパーヴィランの中から好みのキャラクターを選び、オールスターチームを編成することができます。破壊可能かつダイナミックな「マーベル・マルチバース」のマップを舞台に、ユニークなスーパーパワーを駆使してバトルを繰り広げましょう。

■新ゲームモード「エネルギー争奪モード」が登場

新ゲームモード「エネルギー争奪モード」では、プレイヤーはランダムな順序で3つのエネルギー拠点をアンロックする必要があります。プレイヤーは拠点を制御したり、リソースを集めたり、敵と戦ったりして、最初に目標スコアに達成したチームが勝利を掴めます。

「エネルギー争奪モード」は、日本時間8月21日18時から利用可能になります。コンテンツの詳細については最新の「エネルギー争奪モード」トレーラーをご確認ください。

▼「エネルギー争奪モード」トレーラー：

https://youtu.be/pGfp8UJDpdg(https://youtu.be/pGfp8UJDpdg)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=pGfp8UJDpdg ]

■新マップ「クリンター：深淵の王座」の様子も公開

今回のアップデートと伴い、新マップ「クリンター：深淵の王座」も実装されます。「クリンター：深淵の王座」は地下深く位置しており、惑星のコアを貫通するような「ヴェノムスパイア」を通じてのみ、惑星の表面からたどり着ける場所です。「フェニックス」が戦場に戻った後、「ヌル」は完全に目覚めましたが、「フェニックスフォース」の力により抑えつけられているため、「ブラックの女王」が「フェニックス」の炎を消すまで、彼はしばらく王座に留まらなければなりませんでした…

▼「クリンター：深淵の王座」トレーラー：

https://www.youtube.com/watch?v=P44x3oxvhFY(https://www.youtube.com/watch?v=P44x3oxvhFY)

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=P44x3oxvhFY ]

■期間限定イベント「古代の力の覚醒」開催

新しい限定イベント「古代の力の覚醒」では、プレイヤーは試合をクリアして経験値を獲得できます。イベントでレベルアップすることで、ヒーロー「ドクター・ストレンジ」の新しいコスチューム「オールドマン・ストレンジ」などの豪華報酬を手に入れます。

「古代の力の覚醒」は、日本時間8月21日18時よりスタートします。イベント詳細を紹介するトレーラーは、8月20日に『マーベル・ライバルズ』の公式チャンネルで公開されますので、ぜひご確認してください。

■マッチング環境改善に向け、今後の取り組み展開を発表予定

すべてのプレイヤーにより良いプレイ体験を提供するために、『マーベル・ライバルズ』開発・運営チームはコミュニティやプレイヤーから頂いたフィードバックを重視し、ゲーム内環境の改善に引き続き取り組んでまいります。

8月21日に『マーベル・ライバルズ』公式チャンネルにて、マッチングシステムに関する動画が公開される予定です。『マーベル・ライバルズ』のマッチングシステムとランキングシステムの仕組みを紹介するほか、開発チームは今後システムを改善するため展開する取り組みも説明しますので、ぜひチェックしてください。

また、『マーベル・ライバルズ』運営チームはDiscordでのソーシャルSDK統合機能を導入し、統一されたフレンドリスト、クロスプラットフォームチャットや「Rich Presence」などの機能を追加することで、プレイヤーのソーシャル体験を向上させてまいります。詳細情報はこちら(https://discord.com/blog/discords-powerful-cross-platform-chat-ready-for-your-game)をご覧ください。

プレイヤーの皆さまには、最新のパッチノート、チームワーク更新やヒーローバランス調整を含むゲームアップデート(https://www.marvelrivals.com/gameupdate/)情報も引き続きお届けしてまいります。

■『マーベル・ライバルズ』について

『マーベル・ライバルズ』はスーパーヒーローPvPチームシューティングゲームです。プレイヤーは追加され続けるスーパーヒーローやスーパーヴィランたちの中からキャラクターを選び、オールスターチームを編成できます。マーベルマルチバースの破壊可能でダイナミックなマップを舞台に、ユニークなスーパーパワーでバトルを繰り広げましょう！

■マーベルについて

マーベルは世界で最も著名なエンターテイメントブランドの一つであり、85年にわたってポップカルチャーを形作ってきた象徴的なキャラクターとストーリーの比類のないライブラリに基づいています。マーベルブランドは、映画、テレビ、出版、ライセンス、ゲーム、ライブイベント、デジタルメディアなどのエンターテイメントの分野に及びます。

詳細については、marvel.com. (C) 2024 MARVELにアクセスしてください

■NetEase Gamesについて

NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES, HKEX: 9999) のゲーム事業部門である NetEase Games は、様々なジャンルやプラットフォームでビデオゲーム IP を提供する世界有数のパブリッシャーおよびデベロッパーです。NetEase Gamesのパブリッシングおよび開発タイトルには、『マーベル・ライバルズ』『荒野行動』『第五人格』『NARAKA: BLADEPOINT』などのタイトルがあります。また、ワーナーブラザーズやMojang AB（マイクロソフトの子会社）など、大手エンターテインメントブランドとの提携も行っています。

NetEase Gamesは、世界中のゲームファンの皆様に革新的なゲーム体験をお届けする為に、国際的なスタジオへのサポートを強化し、日本、米国、カナダやヨーロッパなど、世界各地のトップ開発チームとコラボレーションしています。

詳細については、https://www.neteasegames.com/jp/(https://www.neteasegames.com/jp/) をご覧ください。

