スーツに見える作業着「WWS」、ブランド開始7年半で累計販売数40万着突破！

作業着スーツ発祥のボーダレスウェアブランド「WWS/ダブリューダブリューエス」（以下WWS）を企画・販売する株式会社オアシスライフスタイルグループ (所在地：東京都千代田区)は、WWSの累計販売数が40万着を突破したことをお知らせいたします。昨年度の売上は過去最高額となり、2025年3月～6月の売上は前年同期比で110%を達成しています。40万着突破を記念し、8月22日(金)より「WWS Thanks Week」として、公式オンラインストアや公式ストアで利用できる特別クーポンを配布いたします。

| WWS Thanks Week 特設ページ：https://www.workwearsuit.com/contents/40kcampaign

この度、WWSの累計販売数は40万着を突破いたしました。昨年度の売上(2024年3月～2025年2月)は過去最高額を達成。今年3月に大阪、5月に川口に4年ぶりとなる常設店をオープンし、2025年3月～6月の売上は前年同期比で110%を達成しています。今年度も引き続き過去最高売上を目指してまいります。

WWSは、当時自社が運営していた水道工事業の作業員用ユニフォームとして誕生しました。2018年3月より販売を開始し、現在では機能性とファッション性を両立させたスーツに見える作業着を筆頭に、作業からデスクワーク、さらにプライベートまで、シーン問わず着用できる高機能かつシンプルなデザインを追求したボーダレスウェアを展開しています。自社開発素材「ultimex/アルティメックス」を用い、ストレッチ、速乾・撥水、水洗い可、イージーケアなどの機能性を備えています。

WWSの開発経緯

開発当時の2016年、グループ会社であった水道工事業の属する業界は、人手不足と就業者数における若年齢層の減少が深刻化し、自社も若手の採用に苦戦していました。そこで、創立10周年プロジェクトとして業界のマイナスイメージを一変できるような“新しい作業着”の製作に着手したことがWWSの始まりです。若手社員から寄せられた、「仕事終わりは必ず着替える」「作業着で出勤するのは恥ずかしい」という意見から、“仕事終わりにそのままデートに行ける作業着”というコンセプトに設定。そこから、「スーツに見える作業着」が誕生しました。2017年の秋、社内ユニフォームとして本格導入。WWSを身に着けた作業員を見た同業他社をはじめ、様々な企業から販売希望の声を頂き、2018年3月に販売を開始しました。

WWS Thanks Week 詳細

期間：2025年8月22日(金)～9月16日(火)9:59

概要：WWS会員様を対象に、WWSアイテム全品対象*の3000円オフクーポンをプレゼントいたします。クーポンはWWS公式オンラインストアとWWS公式ストアでご利用いただけます。

【注意事項】

※お一人様１回のみのご利用となります。

※他社商品、他社コラボ商品はご利用対象外となります。

※オンラインストアではポイントやその他クーポンとの併用はできません。

※ご利用の際はオンラインストア会員登録が必須となります。

※キャンセルや返品をされた場合、クーポンの再利用はできません。

■ アイテム一部抜粋（全て税込表記）

<メンズ>

商品名：Bizテーラードジャケット

価格：\22,000

カラー：ブラック/ダークネイビー/ネイビー/チャコールグレー/ベージュ/オリーブ

サイズ：XS/S/M/L/LL/L/4L

特徴：立体的なデザインで、メリハリのあるシャープな印象のテーラードジャケット。オリジナル素材「ultimex」を使用し、ストレッチ性が良く、毎日洗えてすぐ乾く。ストレスフリーでなめらかで抜群の着心地。

機能性：丸洗い可・撥水・速乾・ストレッチ・イージーケア

商品ページ：https://www.workwearsuit.com/commodity/SOAS0738D/WO4658EM00212

＜メンズ＞

商品名：Bizフルレングスパンツ

価格：\15,400

カラー：ブラック/ダークネイビー/ネイビー/チャコールグレー/ベージュ/オリーブ

サイズ：XS/S/M/L/LL/3L/4L

特徴：センタープレスが入り、洗練された雰囲気もありながら、脚長効果も期待できるデザインのフルレングスパンツ。オリジナル素材「ultimex」を使用し、ストレッチ性が良く、毎日洗えてすぐ乾く。ストレスフリーでなめらかで抜群の着心地。

機能性：丸洗い可・撥水・速乾・ストレッチ・イージーケア

商品ページ：https://www.workwearsuit.com/commodity/SOAS0738D/WO4658EM00218

商品名：クイックドライポロシャツ ボタンダウン

価格：\9,900

カラー：ダークネイビー/ブラック

サイズ：S/M/L/LL/3L

特徴：優れた吸水速乾とストレッチ性で、快適な着心地を持続するリサイクル高機能素材「Sorbtek」を採用。湿気管理をするテクノロジーにより、汗を素早く吸収、気化し常にさらっとした肌触りをキープします。

機能性：吸水速乾・ストレッチ・通気性・イージーケア・湿度コントロール

商品ページ：https://www.workwearsuit.com/commodity/SOAS0738D/WO4658EM00497

商品：プレミアムコットンTシャツ

価格：6,600円

カラー：ホワイト/ブラック

サイズ：S/M/L/LL

特徴：世界最高峰の綿花を採用し、糸表面にある毛羽立つ繊維を取り除くことで、シワになりにくく、光沢感と滑らかな肌触りを実現。接触冷感と速乾で、触れた身体から熱を素早く吸収・分散し、快適さをキープします。

機能性：接触冷感・ドライ機能・シワ、毛玉が発生しにくい・摩擦に強く、へたれにくいタフさ

https://www.workwearsuit.com/commodity/SOAS0738D/WO4658EM00489

＜レディース＞

商品名：Bizテーラードジャケット

価格：\22,000

カラー：ブラック/ダークネイビー/ビターグレー/ビターネイビー

サイズ：S/M/L/LL

特徴：程よく立体的ですっきりとしたテーラードジャケット。2つボタンで胸元に綺麗なVゾーンを作り、ウエストの絞りを抑えることで縦ラインが強調され、シルエットが綺麗に見えます。

機能性：丸洗い可・撥水・速乾・ストレッチ・イージーケア

商品ページ：https://www.workwearsuit.com/commodity/SOAS0738D/WO4658EW00382

＜レディース＞

商品名：Bizストレートパンツ

価格：\15,400

カラー：ブラック/ダークネイビー/ビターグレ

サイズ：S/M/L/LL

特徴：ハイウエストかつセンタープレスを入れることで、すらっとした脚長効果に。ウエストは両サイドにゴムを内蔵。スタイリッシュな見た目と動きやすさを実現。

機能性：丸洗い可・撥水・速乾・ストレッチ・イージーケア

商品ページ：https://www.workwearsuit.com/commodity/SOAS0738D/WO4658EW00449

■会社概要

会社名：株式会社オアシスライフスタイルグループ

代表者：関谷有三

所在地：東京都千代田区麹町3丁目5-17 晴花ビル3F

WWS公式オンラインストア：https://www.workwearsuit.com