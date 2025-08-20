【8/20より】「ここで差がつく！産地連携推進緊急対策事業～採択率を底上げする加点項目攻略セミナー～」の配信を開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

食品製造業に携わる皆さま必見！

「ここで差がつく！産地連携推進緊急対策事業～採択率を底上げする加点項目攻略セミナー～」では、

2025年度第3次公募（8月4日～9月19日）の最新スケジュールと採択のカギを握る“加点項目”を徹底解説します。

・2025年度第3次公募（8/4～9/19）の最新情報を徹底解説

・採択率を左右する 8つの加点項目 を攻略

・「パートナーシップ構築宣言」「一次加工業者の取組」など 実例ベースで紹介

・産地支援策による補助額最大3億円の上乗せチャンス

・採択後の流れや交付決定の注意点もカバー

・初心者にもわかりやすい解説で、申請準備を強力サポート

パートナーシップ構築宣言や一次加工業者の取組、産地支援策など、現場で即活用できる具体事例をわかりやすく紹介します。

補助額が最大3億円上乗せされるチャンスを逃さないために、採択率をぐっと引き上げる秘訣を余すところなくお届けします。

申請準備中の方もこれから取り組む方も、このセミナーで一歩先を行く戦略を手にしてください

無料で視聴できるので、是非お申込みください！

○動画のお申込みはこちらから

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20250818-2_form.php

ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。

ご興味がある方は是非お申し込みください！

○申請サポートの詳細・お申込みはこちら

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

