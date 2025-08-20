¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¡Ú¾ð¥·¥¹Ã´Åö¼ÔÍÍÉ¬¸«¡ÛIDÅýÀ©¤¬µ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ë´Ù¤ëÁ°¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤²þ³×¤È¤Ï¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
¢£¿Í»ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Èº®ºß´Ä¶¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëID´ÉÍý¶ÈÌ³¤Î¸Â³¦
ÆþÂà¼Ò¡¦°ÛÆ°¡¦½Ð¸þ¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í»ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢AD¤ä¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¡¢SaaS¤Ê¤É¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ä¸¢¸Â¤Î¼êÆ°ÀßÄê¡¦ºï½ü¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢¾ð¥·¥¹ÉôÌç¤Î¶ÈÌ³¤ÏËÄÂç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬º®ºß¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ±þ¤ÎÃÙ±ä¤äÏ³¤ì¤¬¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»ö¸Î¤ä´Æºº¥ê¥¹¥¯¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½¸Ãæ¤¹¤ì¤Ð¡¢¿ÍÅª¥ê¥½ー¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï½èÍý¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎÇËÃ¾¤ò¾·¤¯¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉôÌçÃ±°Ì¤Ç¿Í»ö¥Çー¥¿¤ä¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢AD¡¦¥ª¥ó¥×¥ì¡¦SaaS¤Ê¤É¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤´¤È¤Ë·Á¼°¤ä±¿ÍÑ¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¾ðÊó¤Î°ì´ÓÀ¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢°ÛÆ°¡¦½Ð¸þ»þ¤ÎÄ´À°¤äÃª²·¤·ºî¶È¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¡¢²Ä»ëÀ¤äÀµ³ÎÀ¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Â°¿Í²½¤µ¤ì¤¿±¿ÍÑ¤Ï°ì»þÅª¤ËÀ®Î©¤·¤Æ¤â¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏ¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤Û¤É¤½¤Î¸Â³¦¤¬ÏªÄè¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿Í¡¦ÁÈ¿¥¥Þ¥¹¥¿¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢º®ºß´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤·¤¿IDÅýÀ©¤ò¼Â¸½
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈÑ»¨¤Ê´Ä¶¤òÀ°Íý¤·¡¢IDÅýÀ©¤òºÆÀß·×¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢AD¡¦¥ª¥ó¥×¥ì¡¦SaaS¤È¤¤¤Ã¤¿°Û¤Ê¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¸Ù¤¤¤Ç¡¢Åý¹çÅª¤Ë¿Í¡¦ÁÈ¿¥¾ðÊó¤ò´ÉÍý¤Ç¤¤ë¡ÖSSoT¡ÊSingle Source of Truth¡Ë¡×¤Î¹½ÃÛ¤È¡¢ID¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡ÊIGA¡Ë¤ÎÆ³Æþ¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢YESOD¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥µー¥Ó¥¹¤È¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿Í»ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤òµ¯ÅÀ¤Ë³Æ¥·¥¹¥Æ¥à¤ØÏ¢·È¡¢¼«Æ°²½¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¶¯²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º®ºß´Ä¶¤Ç¤ÎID´ÉÍý¤ËÇº¤à´ë¶ÈÍÍ¤ËºÇÅ¬¤Ê¼ÂÁ©¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¸¥»¥ß¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö»²²Ã¼Ô¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¡×¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
