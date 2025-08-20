『【OT現場のための】レジリエンス強化と迅速復旧の実践策』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/acronis-20250910/M1D



■OT環境に求められる実践的な復旧力

製造現場やインフラ設備を支えるOT環境では、ダウンタイムが企業の収益に多大な影響を与えることから、障害からの迅速な復旧が最も重要な課題の一つとなっています。一方で、ネットワークが閉域であることや、古いOSが今も使われ続けているなど、IT環境とは異なるOTならではの事情もあり、IT環境と同じ対策を取ることが出来ないケースも少なくありません。近年は、単純なハードウェアの故障だけでなく、サイバー攻撃によって被害を受けるリスクも高まっており、「いかに短時間で安全に復旧できるか」が重視されています。





■現場の即応力を高める、レジリエンス強化の実践アプローチとは？本セミナーでは、長期稼働するOT環境において求められる“実践的な復旧力”に焦点を当て、障害発生時でも現場で迅速かつ安全に対応できる仕組みづくりをご紹介します。IT人材が不足する環境でも直感的に操作できる「ワンクリック復元」など、現場の復旧体制を“仕組みとして”整備する具体的な方法を解説します。■主催・共催アクロニス・ジャパン株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]