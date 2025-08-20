ジュニアの大注目グループ・ACEesがViVi10月号に揃って初登場！「5人全員、一番星！」をテーマに撮り下ろした圧倒ビジュは永久保存版です。

株式会社講談社

ジュニアの注目グループ・ACEesが、8月22日発売のViVi10月号に、メンバー揃って初めて登場します。

ACEesは、今年2月からジュニア内グループとして新たに活動を開始。昨年4月から8月にかけて、初開催にして全国5ヵ所のアリーナを巡るツアーを完走したほか、メンバー個人としてもバラエティ番組や映画、ドラマなど多方面で大活躍中。まさに破竹の勢いで活躍の場を広げている5人組です。これまで、メンバー全員（浮所飛貴さん、那須雄登さん、作間龍斗さん、深田竜生さん、佐藤龍我さん）が既にViViに登場したことがあるACEes。新グループとして始動し、さまざまな経験をしてさらに成長したメンバーの現在地を、今回、じっくり深掘りました。

とにかく、ビジュアルの強いメンバーが勢揃いしているACEesですが、個人の性格も得意分野もバラバラ。グループ全員で放つ、そんなオールマイティな魅力からViViの今回の企画のテーマは「5人全員、一番星！ 眩しすぎるよ!! ACEes」に決定。シンプルなスタジオで、透明感抜群の5人を撮影し、とにかく眩しく、美しいACEesを存分に拝めるページが完成しました。

取材はアリーナツアー真っ只中に行いました。ツアーやメンバーだけのプライベート北海道旅行を経て、さらに絆が深まっていた5人。ViViの撮影の待機中も常に一緒で、お互いツッコみ合いながら、イジり合いながら、時に愛でながら（!?）雑談したり、一緒に動画を見たり、手元の紙に落書きしていたり……。まるで学校の休み時間のような和やかな空気が流れていました。

一方、5人揃った撮影ではスイッチが切り替わり、眩しすぎるスター性をそれぞれが発揮！ 現場のスタッフたちがどよめくほどのビジュアルを見せてくれました。

インタビューは、ACEesを結成してから変わったことなどを深掘りした個人インタビューのほか、

メンバーそれぞれにアンケート取材を行い、自分と他メンバーの関係性をこっそり教えてもらった【僕らのカンケイ】、

「ビジュを保つために頑張ってること？」「Q.好きなおとぎ話は？」「Q.ズバリ、ライバルは？」など、ランダムな質問を大量にぶつけた【なんでもACEes】、

盛り上がりすぎて1時間越え、テープ起こしの段階で9000文字オーバーとなったトークを、スペースが許す限りお届けしたグループ対談まで。読み応え抜群です。

5人で同じ目標を掲げ、全速力でスターへの階段を駆け上がっているACEes。そんな彼らの今のきらめき、今の気持ちを閉じ込めた本企画をViVi10月号（8月22日発売）でぜひ、お見逃しなく！

商品情報

ViVi 2025年10月号通常版

表紙：八木勇征（FANTASTICS）

価格：920円（税込）

発売日：2025年8月22日（金）※⾸都圏基準

