ViViの推しガールたちが秋の推しデニムを着こなして登場！「ここだけの話」もたっぷりのインタビューも見逃せない

2025年も半分を過ぎ、今ViViが注目するItガールたちを緊急招集。秋イチGETすべきデニムアイテムを身にまとい、ViVi誌面に登場してもらいました。

子役時代から活躍し、2025年公開のNetflix映画『新幹線大爆破』では、ビジュアルと演技のギャ

ップで多くの人をトリコにした豊嶋花はViVi初登場。ヒョウ柄デニムを着用し、普段の可愛らしい雰囲気を封印！？「スチール撮影はまだ慣れていないんです……」と言いながらも、カメラの前に立った瞬間から現場は彼女の雰囲気にのみ込まれてしまったほど、完璧な撮影でした。

さらに現在放送中の『僕たちはまだその星の校則を知らない」に出演中の南琴奈は、超ロングのデニムベスト×ハーフパンツというインパクト大なデニムオンデニムLOOKを着こなしてくれました。スタジオ入りから彼女の透明感に驚かされましたが、インタビューでは意外なおちゃめさにスタッフ陣をキュンとさせてくれました。

ViVi専属モデル選抜枠として登場するのは、誌面でもたびたびデニムLOVERとして取り上げられている山崎天と、先日専属加入を発表したパワフルなNEWメンバーの鎮西寿々歌。それぞれ上下デニムアイテムをまとっているものの、キャラクターの異なるコーディネートでデイリーに真似したくなること間違いなし。

さらに、今世界中が彼女たちのトリコ！ 圧倒的な実力と美を兼ね備えるガールズグループ・HANAから、YURIとMAHINAが登場。デニムアイテムはもちろん、彼女たちらしい個性的なスタイリングにも注目です。今回２人だけのインタビューでは、ファッションのや楽曲の話、そしてメンバー愛も炸裂しています(ハート)

企画のラストを飾るのは、LDH JAPAN所属の９頭身スタイルモンスター・原田都愛。普段から色んなジャンルに挑戦する原田さんには２パターンの衣装を用意したのですが、どちらも似合いすぎるあまり、スタッフ一同最後まで悩みぬいて決まったコーデで登場。立体花モチーフが特徴のデニムジャケットからスラッと伸びる脚にもご注目ください。

多くの人にとって身近な「デニム」も、この秋はひとクセ効いたデザインや柄ものが続々。個性豊かな出演者にぴったりのアイテムをViViがセレクトした今回の企画。このページをチェックすれば、あらたなデニムアイテムの「相棒」をGETしたくなるはず！ 読み応えたっぷりのインタビューもお見逃しなく。ぜひViVi10月号の誌面をチェックしてください！

商品情報

ViVi 2025年10月号通常版

表紙：八木勇征（FANTASTICS）

価格：920円（税込）

発売日：2025年8月22日（金）※⾸都圏基準

Amazon：https://amzn.to/3InSii7

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18305981/?l-id=search-c-item-text-01

セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1261561984

HMV & BOOKS：https://www.hmv.co.jp/product/detail/16080757

タワーレコード：https://tower.jp/item/6928752



