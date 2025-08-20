ViVi国宝級イケメンランキングNEXT部門にもランクインした注目のでっかわボーイ「こんな表情、見たことない……！」な野村康太にドキドキが止まらない!?︎

株式会社講談社

2025年上半期のViVi国宝級イケメンランキングNEXT部門９位にランクインし、11月には写真集の発売も決定している野村康太さん。キュートなお顔立ちからは想像もつかないほどがっしりとした体格のギャップや、184cmの高身長に小さなお顔の頭身バランスで歩く人が思わず振り返ってしまうようなスタイル、俳優としても見る人を惹き込む演技力などなど……野村さんの魅力に沼る人が絶えない今、特集を組ませて欲しい！とViViからのラブコールによって今回の企画が実現しました。

今回のコンセプトは「野村康太をひとりじめ」ということで、普段のイメージ通りの野村康太でいくのか、こんな一面もあるの！？な野村康太でいくのか、打合せからスタッフチームも本気モード。撮影イメージに合わせて用意してもらった衣装を当日フィッティングしてもらったのですが、思っていた以上にしっかりとした胸の厚みによって、オーバーサイズ想定のジャケットがジャストサイズに感じたほどでした。そんながっしりボディにアンニュイな表情も相まって、いつも以上に「漢」な野村さんを披露することができるはず……！

野村さん自身のアタマのなかを深掘りしたり、読者からの質問に答えるページと、今回はインタビュー内容も盛りだくさん！ クールな姿で現場のスタッフたちを唸らせた撮影時と同じ人物か疑いたくなるほど、取材中はちょっぴりお茶目な野村さん（笑）。ここでしか見られない（！？）「野村さん直筆アタマのなか」も必見です。

こんな野村康太が見たかった！！をたっぷり詰め込んだスペシャル企画。ViVi10月号にてチェックしてください！

商品情報

ViVi 2025年10月号通常版

表紙：八木勇征（FANTASTICS）

価格：920円（税込）

発売日：2025年8月22日（金）※⾸都圏基準

Amazon：https://amzn.to/3InSii7

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18305981/?l-id=search-c-item-text-01

セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1261561984

HMV & BOOKS：https://www.hmv.co.jp/product/detail/16080757

タワーレコード：https://tower.jp/item/6928752



【ViVi公式】

Instagram: https://www.instagram.com/vivi_mag_official/

X(旧Twitter)：https://twitter.com/vivi_magazine