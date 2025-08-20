【長崎県佐世保市】ドラマ「照子と瑠衣」放送記念・させぼロケ作品スタンプラリーを2025年8月20日(水)から開催！

公益財団法人佐世保観光コンベンション協会

公益財団法人佐世保観光コンベンション協会（住所：長崎県佐世保市三浦町21-1、理事長 辻宏成）では、県と連携を取りながら映画、テレビ番組、アニメなどの映像制作を支援するロケ支援（フィルムコミッション）を行うとともに、映像作品等を活用した「コンテンツツーリズム」にも積極的に取り組んでおります。

させぼロケ作品スタンプラリー

「させぼロケ作品スタンプラリー」は、ドラマ「照子と瑠衣」のロケ地である戸尾市場街・とんねる横丁や過去に佐世保でロケが行われた佐世保市民文化ホール、九十九島パールシーリゾートなどの作品のロケ地を楽しくめぐってスタンプを押すと、景品がもらえるイベントです。

【開催期間】2025年8月20日(水)※今日～9月30日(火)

※景品の引換応募期間は2025年8月20日(水)～10月6日(火)

【スタンプ設置ポイント（台紙配布場所及びトートバッグ引き換え場所）※全6ヶ所】

１.佐世保観光情報センター/長崎県佐世保市三浦町21-1（JR佐世保駅構内）

２.戸尾市場街・とんねる横丁（宝餅屋内）/長崎県佐世保市松川町1-1

３.佐世保市民文化ホール/長崎県佐世保市平瀬町2

４.九十九島パールシーリゾート（遊覧船ターミナル内・九十九島商店)/長崎県佐世保市鹿子前町1008

５.針尾送信所/長崎県佐世保市針尾中町382

６.黒島ウェルカムハウス/長崎県佐世保市黒島町8-4

スタンプ設置ポイントで台紙をもらい楽しくロケ地をめぐってスタンプを3個以上集めたら、先着2,000名様に佐世保や映画・ドラマ撮影をイメージしたオリジナルトートバッグをプレゼントします。レッド、ピンク、ネイビー、ブラックの全4色。

※なくなり次第終了します。

佐世保や映画・ドラマ撮影をイメージしたオリジナルトートバッグすべてのスタンプを集めて応募すると抽選で5名様に「九十九島ひらまさ」か「長崎和牛」が当たります！

また、すべて（6ヶ所）のスタンプを集めてWEBから応募すると、抽選で5名様に「九十九島ひらまさ」か「長崎和牛」が当たります。

さらに、Instagramに「#佐世保ロケ作品スタンプラリー」（#させぼロケ地スタンプラリー、佐世保ロケ地スタンプラリーでもOK）をつけてロケ地やスタンプ台紙の写真をアップすると、抽選のチャンスが2倍に！

【注意事項】

・応募の際にはGoogleアカウントが必要になります。

・Instagramに投稿した方は、応募フォームに必ずアカウント名をご記載ください。

・Instagramに投稿する際は、本人が撮影した写真を投稿してください。転用は出来ません。また必ず公開アカウントで投稿してください。

是非この機会に楽しくロケ地めぐりをして、素敵な景品をゲットしてください。

させぼロケ作品スタンプラリー詳細：https://www.sasebo99.com/feature/location_stamprally