2025年7月度 入札・公募件数は10万件超、インフラ分野が牽引【入札王】

- 入札・公募件数は105,675件。前年同月比・前月比ともに減少したものの、10万件超を維持し、直近12か月で第4位の規模。- インフラ関連分野が増加。「土木工事」「道路関連工事」「橋りょう関連工事」などが伸び、「PFI（指定管理者）」は前月の約3倍に。- 入札予定情報件数は67,417件。前年同月とほぼ同水準で推移し、例年どおりの規模を維持。

入札・公募件数の推移

入札・公募件数は10万件超を維持、直近12か月で第4位

各機関が公示する入札案件・公募案件を集計したものです。

月別の入札・公募件数

2025年7月の入札・公募件数は105,675件となり、前年同月（2024年7月：107,484件）から-1.7% の減少となりました。また、前月（2025年6月：107,653件）と比較しても-1.8%の減少を示し、2か月ぶりの減少となっています。

それでも、件数は10万件を超える高水準を維持しており、直近12か月間では第4位の規模となりました。

業種別に見る入札件数の分布と変化

2025年7月の業種カテゴリ別の件数

業種別に見ると、7月はインフラ関連分野の伸びが目立ちました。

「土木工事」は16,491件（前月比+14.5%）となり、「道路関連工事」も9,626件（前月比+11.1%）と増加しました。「橋りょう関連工事」は1,521件（前月比+27.0%）となり、前月比で増加ししました。また、「PFI（指定管理者）」は987件と、前月（356件）の約3倍に増加しました。

一方で、「調査・研究業務」は8,810件（前月比-11.5%）となり、研究関連分野では件数の減少しました。「設計・測量」は14,963件（前月比-9.4%）、「造園・公園等整備」は3,161件（前月比-22.3%）、「デザイン・印刷・広告」は3,947件（前月比-14.5%）と、複数の分野で減少が見られます。

入札予定情報件数の推移

入札予定情報件数は前年同月と同水準

入札予定情報とは、当初予算、補正予算等に基づいて、比較的大きな金額の案件が一会計年度の情報として公表されるものです。

月別の入札予定情報件数

2025年7月の入札予定情報件数は67,417件となり、前年同月（2024年7月：67,431件）とほぼ同水準でした（-0.02%）。一方、前月（2025年6月：29,135件）と比較すると+131.4%の増加となり、6月に比べて多くの案件が公表されました。

この結果、7月は例年並みの水準で推移し、年間の案件公表数の変動が引き続き見られる月となりました。

調査概要

名称：入札・公募・予定情報の月次レポート（2025年7月）

調査方法：入札情報提供サービス「入札王」の情報から分析

調査対象日：2023年8月1日～2025年7月31日

調査対象情報数：3,561,976件



■データの集計について

◆月別の入札・公募件数

「入札王」のデータベースにある入札情報から算出。落札情報を含みません。

◆2025年7月の業種カテゴリ別の件数

「入札王」が独自に49業種カテゴリに分類したデータから算出。

複数の業種カテゴリが1案件に付与されることがあるため、業種カテゴリの合計件数が月別の入札・公募件数にはなりません。

◆月別の入札予定情報件数

「入札王」が各月に収集した入札予定情報数から算出。

