【lyf天神福岡】fragments -月奈- A lyf × VELTRA Special Exhibition & Experience

株式会社アスコットジャパン

シンガポールに拠点を置き、世界40ヵ国240都市以上で約1000のプロパティを展開するホスピタリティグループThe Ascott Limited（アスコット）（日本での運営会社：株式会社アスコットジャパン／

東京都港区、代表取締役社長：クリスチャン・ボーダー）が運営するlyf天神福岡（lyfチャンピオン

（支配人）：平石美紗希）は、2025年10月11日（土）から10月13日（月・祝）の3日間、昨年まで

福岡ソフトバンクホークス オフィシャルダンス＆パフォーマンスチーム「ハニーズ」に所属していた地元の魅力を発信し続ける福岡出身のモデル、月奈の初の写真展、「fragments -月奈-」を開催します。

本イベントは、アスコットと、世界中のユニークな体験を提供する「VELTRA（ベルトラ）」とのパートナーシップによる第一弾のスペシャルコラボレーション企画。lyfが大切にする、「人と人が自然につながる場所」と、VELTRAがお届けする、「心ゆさぶる体験」が掛け合わさり、体験・アート・つながりを融合させたスペシャルイベントです。

月奈のプロフィール：

福岡県出身、身長162cm、10月12日生まれ。

高校生の頃からモデル活動をしていて、ウェディング雑誌や

CMへの出演。

福岡ソフトバンクホークス オフィシャルダンス＆パフォーマンス

チーム「ハニーズ」2024メンバー。

■Photo Exhibition: 「fragments -月奈-」

テーマは「ひとりの人をかたどる、いくつもの小さな瞬間」。近くで見つめたまなざしも、遠くからとらえた佇まいも、その人をかたちづくる大切な“ひとかけら”。背景がなくても、断片は全体を語り出します。lyfは「live your freedom」の理念のもと、一人ひとりのライフスタイルを尊重し、人と人とをつなげるブランド。そんなlyf天神福岡の自由でクリエイティブな空間で、月奈さんの日常を切り取った未公開作品などを含む約50点を展示します。瞬間が積み重なって時間となり、その時間がホテルの空間と重なり合うことで、訪れる人の記憶に刻まれる特別な場所へと変わります。本写真展は、アスコットスターリワーズ（ASR）メンバー限定で開催いたします。

● 展示期間：2025年10月11日、12日（土日）11:00 - 20:00 、13日（月・祝）11:00 - 14:00

● 写真展入場の条件：

・アスコットスターリワーズ（ASR）メンバー限定

（来場時、アスコットスターリワーズ（ASR）のメンバーカード提示の上、入場可。

事前ASRアプリのダウンロードをお願いいたします。）

・別途、サイン入りチェキ撮影付き特典事前予約もあり：2,000円

https://www.discoverasr.com/fragments-runa-lyf-veltra

● 会場：lyf天神福岡 CONNECT

● 出展アイテム数：50点（ポスターについては販売可能、各1点限り）

● 10月11日（土）、12日（日）、13日(月・祝)は、月奈がlyf天神福岡に在廊している時間帯が

あります。

詳しくは lyf（ライフ）公式インスタグラム @lyf.japan(https://www.instagram.com/lyf.japan/)にて発表いたします。

Model｜月奈

photographer｜須藤未悠

stylist｜塚田さくら

hair & make-up artist｜Kei Yamada

florist｜rico

producer｜岸田研一（VELTRA）

衣装協力｜ALIGHT, crayme, Rockfish Weatherwear

■Room No. 月奈 - A lyf Exclusive（スペシャルコレボレーションルーム）

開催期間中、月奈さんをテーマにした「Room No. 月奈 - A lyf Exclusive」を各日5室限定で販売。

宿泊者特典として、このルームで撮影された限定ポスター（非売品）にサインを入れ、サイン入りlyf

トートバッグに入れてプレゼント。10月12日宿泊分には、その日の夜に開催されるBirthday Bash

@ lyfへの参加チケットが含まれます。

アスコットスターリワーズ（ASR）メンバーは特別レートにてご用意しています（予約前登録可）。

●対象予約期間：即日～2025年10月5日 対象滞在期間：2025年10月11日～13日（各日5室限定）

●プラン詳細およびご予約：https://www.discoverasr.com/ja/offers/japan-room-no-runa

■10月12日（日）限定！「Celebrate with 月奈! - Birthday Bash @ lyf」

イベント中にちょうど迎える月奈のバースデーをLet’s Celebrate！ソーシャルスペース「CONNECT」で、月奈さんの誕生日を祝うパーティーを開催。飲み放題＆フィンガーフード付きの立食スタイルで、月奈さんやファン同士が交流できるlyfらしいオープンなひとときです。その他lyf天神福岡の無料宿泊などスペシャルギフトが当たるゲームなども実施します。

●日時：2025年10月12日（日）18:00～20:00（20:30完全クローズ）

●会場：lyf天神福岡 CONNECT ●料金：事前予約下記サイトより要予約

●アスコットスターリワーズ（ASR）メンバー限定参加：7,500円（税込）

●定員：先着50名限定（立食形式）

イベント詳細およびイベントチケット購入：

https://www.discoverasr.com/fragments-runa-lyf-veltra

The Ascott Limited（アスコット）について

アスコットは、「心に響く体験を通じて、世界であらゆるステイや暮らしをより豊かにする」というビジョンのもと、世界中で選ばれるホスピタリティ企業を目指しています。現在、世界40ヵ国以上・

240都市にわたり、約1000軒のプロパティを展開しており、そのネットワークはアジアパシフィック、中央アジア、ヨーロッパ、中東、アフリカ、米国へと広がっています。

アスコットは、Ascott（アスコット）、Citadines（シタディーン）、lyf（ライフ）、Oakwood（オークウッド）、Somerset（サマセット）、The Crest Collection（クレストコレクション）、The Unlimited Collection（アンリミテッドコレクション）、Fox（フォックス）、Harris（ハリス）、POP!（ポップ）、Preference（プリファレンス）、Quest（クエスト）、Vertu（ヴァーチュ）、Yello（イエロー）など、多彩で受賞歴のある14ブランドを展開しています。ホテル、サービスレジデンス、リゾート、ソーシャルリビング、ブランドレジデンスなど、多様な宿泊形態に対応し、世界中の旅行者の多様なニーズに応える宿泊体験を提供しています。

アスコットのロイヤリティプログラム、アスコットスターリワーズ（ASR）では、メンバー限定の特典や、キュレーションされた体験を通じて、旅のあらゆる瞬間をより豊かに演出します。

アスコットは、CapitaLand Investment Limited（キャピタランド・インベストメント・リミテッド）の完全子会社として、宿泊施設運営および投資運用における専門性を活かし、フィー収益を創出しています。また、CapitaLand Ascott Trust（キャピタランド・アスコット・トラスト）および各種プライベートファンドの成長を通じて、運用資産の拡大も積極的に進めています。

アスコットおよびサステナビリティへの取り組みに関する詳細は、www.discoverasr.com/the-ascott-limitedをご覧ください。

lyf（ライフ）について

「lyf」は、The Ascott Limitedが展開する次世代型ソーシャルライフスタイルブランドです。“Live Your Freedom”をブランドコンセプトに、世界中の若い世代や新しい働き方・暮らし方を楽しむ人々が集まり、交流し、共同体験を共有できる空間を提供しています。客室だけでなく、共有キッチン、コワーキングラウンジ、イベントスペースなど、入居者や宿泊者が自然につながるための仕掛けを随所に備えています。現在、アジア太平洋を中心に複数の拠点を展開しており、ホテルとシェアハウスの魅力を融合させた“泊まれるコミュニティ”として世界各地で支持を集めています。

ベルトラについて

ベルトラは旅行会社の枠組みを超え、国内から海外、旅行前から旅行後、オンラインからオフラインまで、「心ゆさぶる体験」に出会うためのソリューションを提供します。

現地ツアー数：約20,000ツアー / 現地ツアー催行会社数(世界)：約8,800社

取り扱い国数：150カ国 / 会員：約285万人 / 参加体験談：約610,000件

URL：https://www.veltra.com/jp/