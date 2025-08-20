令和7年8月20日

～食品・工芸品など、長崎の推し産品が勢ぞろい～

「長崎県特産品新作展」受賞12商品

展示・販売会を日本橋のアンテナショップで開催！

【期間】2025年8月28日（木）～9月8日（月）

【場所】日本橋 長崎館（東京都中央区日本橋）

長崎県は、「第56回長崎県特産品新作展」の受賞商品12点を、長崎県アンテナショップ「日本橋 長崎館」（東京都中央区）で2025年8月28日（木）から9月8日（月）まで展示・販売します。

今年は、鮪・鯛・鰹・烏賊の刺身が一番美味しく召し上がれる個性豊かな魚種別さしみ醬油（県知事賞）をはじめ、雲仙のふもとにある橘湾で煮干しを餌に育てた鯖「雲仙ニボサバ」を3つのパターンで仕込んだしめ鯖（水産加工品部門の最優秀賞）、五島列島で有機栽培したレモングラスを使用したハーブティー（酒・飲料部門の最優秀賞）など、農産加工品、水産加工品、飲料、菓子・スイーツ、工芸品の長崎の“一推し特産品”を揃えました。

また、アンケートに答えていただいた商品購入者の中から抽選で5名様に「九十九島せんぺいフィナンシェ（10個入）」（ながさき手みやげ大賞商品）をプレゼントします。

県知事賞のさしみ醬油「魚種別さしみ醬油セット」

「長崎県特産品新作展」は創意と工夫にあふれた新しい県の特産品を一堂に集め優れた商品を表彰することにより事業者の新商品の開発意欲促進を目的に毎年実施しているもので、昨年で56回目を迎えました。多くの応募の中から、県内の学識経験者、流通関係者、デザイナー等による厳選な審査により県知事賞、最優秀賞などを決定しています。

概要

【名 称】 「第56回長崎県特産品新作展受賞商品」の展示・販売

【場 所】 日本橋 長崎館（東京都中央区日本橋2-1-3） https://www.nagasakikan.jp/

【期 間】 2025年8月28日（木）～9月8日（月）

【そ の 他】 アンケートに答えていただいた商品購入者の中から抽選で5名様に

「九十九島せんぺいフィナンシェ（10個入）」をプレゼント

受賞商品一覧

■県知事賞、農産加工品部門 最優秀賞

■農産加工品部門 優秀賞

■水産加工品部門 最優秀賞

■水産加工品部門 優秀賞

■酒・飲料部門 最優秀賞

■酒・飲料部門 優秀賞

■菓子・スイーツ部門 最優秀賞

■菓子・スイーツ部門 優秀賞

■工芸・日用品・その他部門 最優秀賞

■工芸・日用品・その他部門 優秀賞







■ながさき手みやげ大賞 大賞 ※展示のみ（販売なし）

■ながさき手みやげ大賞 大賞













