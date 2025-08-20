［登壇講演］人間にしかできない教育とは？ AI時代のコーチング革命 ～生成AI全盛時代に求められる″人の役割″～

講演の概要

株式会社ゼネット

AIが躍進する中、教育現場での活用の幅も広がりつつあります。

本講演では、"教育におけるAIと人の共存" をテーマに、

「AIから教わるべきことは何なのか？」

「人から教わるべきことは何なのか？」

生成AIを活用したIT教育の手法についてお伝えします。

実際のITエンジニア研修事業の事例や、LMS開発におけるAI実証実験の成果を交え、

これらの取り組 みから導き出された、最新技術を活用した効果的な教育手法を解説するとともに、

次世代型LMS「Xlabo（エックスラボ）」の実用性と将来性についても具体的にお伝えします。

この時代だからこそ、人にしかできない教育があるはずです。

登壇者・出演者情報

株式会社ゼネット 情報管理部マネージャー 西島 由祐

北里大学を卒業後、アメリカ留学を経て株式会社ゼネットに入社。

ゼネット入社後、30件を超えるシステム開発に携わるとともに、社内の研究開発部門の責任者として自社製品の企画・開発を担当。生成AIを活用した次世代型LMS「Xlabo」の企画・開発責任者を務め、2024年には日本eラーニング大賞【生成AI特別部門賞】を受賞。AIを活用した教育の在り方について、実践と研究の両面から取り組んでいる。

また、プロジェクトマネージャやAWS認定ソリューションアーキテクト-プロフェッショナル-など、数々の資格を保持。

講演視聴に関する情報

■講演日時

2025年09月03日 18時05分～18時35分

■視聴費用

無料

■視聴方法

オンライン

講演の視聴は、［ITトレンドEXPO2025 Summer(https://it.expo.it-trend.jp/key/sekokoyu)］を通じて可能です。

視聴予約はコチラ(https://it.expo.it-trend.jp/session/time?open_session_detail=1&session_id=552&utm_source=cmk-sekokoyu)

