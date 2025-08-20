8月22日開催｜LINE活用の成果を総点検！採用・集客を変えるLINE運用術とLINEツール＆CRMを展開するブレイン・ラボのLINE×CRM新連携を大公開！

株式会社ブレイン・ラボ

株式会社ブレイン・ラボ（本社：東京都港区、代表取締役社長：中江典博）は、LINEを活用した採用・集客活動に関心のある企業様向けに、

無料オンラインセミナー「採用・集客を変えるLINE活用法とポイントを解説！」

を、2025年8月22日（金）に開催いたします。

本セミナーでは、LINE公式アカウントの運用に関する基本的な考え方から、成果につながる実践的なポイントを徹底解説。

さらに、9月にリリース予定の新機能「LINEツール×CRMツールの連携」についても初公開いたします。

成果が出る企業は「LINEの使い方」が違う！今こそ“総点検”のタイミング！

【無料】とりあえず申し込む :https://pages.matchingood.co.jp/250822_pr.html

「メッセージを送っても反応が薄い」「友だち数が伸びない」「今の運用が正しいのか不安」

こうした課題を抱える企業様が多く見受けられます。

LINEは“使うかどうか”ではなく、“どう使うか”が問われるフェーズに。

本セミナーでは、成果を出す企業が実践しているLINE運用の考え方を明確にし、応募・面談・採用までのプロセスを改善するヒントをお届けします。

初公開！マイリクとCAREER PLUSの連携で“1画面で完結する”採用体制を実現

9月リリース予定の新機能として、

LINE拡張ツール「マイリク」とCRM「CAREER PLUS」の連携機能を本セミナーで初めてご紹介します。

・LINEのチャット運用と求職者管理が1つの画面で完結

・応募・面談・求人管理をCRMと連携しながら自動反映

・自社プロダクト同士の連携だからできる“低コスト×高柔軟性”の一体型運用

採用業務が分断されていた企業様にとって、運用の手間・無駄を省き、成果につながる導線を構築できる新たな選択肢です。

【開催概要】

- セミナータイトル：母集団形成後の移行率を上げる方法とは ～LINEを活用したフォロー方法～- 開催日時：2025年8月22日（金）12:00～13:00- 開催形式：オンライン開催（Zoom）- 参加費：無料（事前登録制）- 申込URL：お申し込みはこちら(https://pages.matchingood.co.jp/250822_pr.html)- 主催：株式会社ブレイン・ラボ

※お申し込みいただいた方には、Zoom視聴URLをご案内いたします。

【セミナーで得られる情報】

【こんな方におすすめ】

【次回セミナー】

- LINE公式アカウントの活用設計と成果につながるメッセージ戦略- 求人配信やアンケートの反応率を高める配信設計のコツ- LINE拡張ツール「マイリク」の注目機能と成果事例- CRM「CAREER PLUS」との新連携による採用業務の効率化- 他社連携では実現できない、自社製品同士だからこその運用メリット- LINEを運用しているが、現状に手応えを感じられていない方- “LINEの活用方法”をもう一度見直したいと考えている方- 応募数や面談率の改善に課題を感じている方- CRMとLINEの連携による業務一元化に関心がある方- 複数ツールを使った採用体制を整理したい方

翌週の8月29日（金）12:15～12:45には、

LINEを活用した“定着支援”に特化した無料セミナーも開催予定。

「採用してもすぐ辞めてしまう」企業様の離職率、定着率課の題解決に向けた事例をご紹介します。

【お申し込みはこちら】(https://pages.matchingood.co.jp/250829.html)

※お申し込みいただいた方には、Zoom視聴URLをご案内いたします。

■「マイリク」について

「誰もが自分らしく輝ける仕事と出会える世界」の実現を目指して開発された「マイリク」。ブレイン・ラボにおける20年以上の人材ビジネス支援経験を活かし、企業経営の要である人材の採用、育成、定着支援と、個人の長期的キャリアを両面で支援するために、新規事業として誕生しました。

「マイリク」は、求職者・転職希望者の集客支援に加え、個別最適なコミュニケーションを実現し、休眠求職者の掘り起こしにも寄与するツールです。また、これまでに、大手国内自動車メーカーの工場において、「マイリク」を活用した離職防止・定着支援のコンサルティングを提供し、実績を積んできました。

求職者・転職希望者へのアプローチと、従業員の定着支援による離職の未然防止までをワンストップで実現する以下機能を搭載しています。

・求職者・転職希望者の応募意欲モニタリングし、独自アルゴリズムにより応募意欲をスコア化

・求職者・転職希望者の属性に合わせて求人のセグメント配信

・スコアリング結果や属性情報をもとに、一人ひとりに合わせたタイミングと内容で情報提供を行い、

応募行動を促進しアプローチを行うステップ配信

・従業員に対しパルスサーベイ・従業員満足度調査・eNPS調査の３種類のアンケートを実施

・退職傾向データを活用し、従業員の動向をモニタリング

・離職予兆をスコアリング分析し、早期対策による離職防止と定着率向上を実現

LINEツール「マイリク」の資料はこちら

■株式会社ブレイン・ラボ 会社概要

［社名］ 株式会社ブレイン・ラボ（Brain Lab,Inc.）

［本社所在地］ 東京都港区芝浦4-12-38 CANAL GATE SHIBAURA 3F

［設立年月日］ 2002年11月

［代表者］ 代表取締役社長 中江典博

［事業内容］ 人材紹介・人材派遣業務における、コンサルティングサポート

人材紹介・派遣会社向け業務管理システムの開発・販売

［コーポレートサイト］ https://www.brainlab.co.jp

［マイリク サービスサイト］ https://myric.jp/ma/haken

「マイリク」のお問い合わせはこちら：事業開発部 磯野 03-6778-4326

◤◤LINE拡張ツール「マイリク」にご興味をいただけましたら、まずは簡単な無料相談や製品資料を下記からご活用ください。◢◢

ご活用イメージや事業推進施策について情報のご提供やLINE友だちの増やし方・補助金について・他社様のお取組み・サービス詳細等、ご興味のあるテーマに沿ってお話させていただきます。

（オンラインにて30分程度を予定しております）

LINEがどのように使えるか相談してみる

LINE活用について他社事例を聞いてみる :https://meetings.immedio.io/date_select?uk=B6SwL9BKMPnXuUVRJWPJ#calendar人材特化LINEツール「マイリク」資料 :https://box.immedio.io/p/brainlab/lzSJkZ