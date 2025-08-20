【千葉県八千代市】3x3プロバスケットボールチーム YACHIYO FLAGs、ちば国際税理士法人とスポンサー契約を締結 ～地域密着型プロチームとして、企業とともに未来を創る～

株式会社KoKoKaRa

千葉県八千代市を拠点に活動する3人制プロバスケットボールチーム「YACHIYO FLAGs（ヤチヨ フラッグス）」は、ちば国際税理士法人（本社：千葉県千葉市若葉区／代表社員税理士：源川儀則/桐谷美千子）と、2025シーズンスポンサー契約を締結いたしました。

YACHIYO FLAGsは、「YACHIYO FLAGsから未来の日本代表選手の誕生を。そして、八千代から世界へ！」をテーマに、3人制バスケットボール（3x3）の魅力を地域に広めながら、子どもたちとのふれあいイベントや、学校・自治体・地元企業との連携によるまちづくり活動を行っております。



このたびご支援いただく、ちば国際税理士法人様は税務・会計の専門的な知見をもとに、地域の中小企業や個人事業主の経営支援に長年取り組まれており、企業や地域の健全な成長をサポートする存在として信頼を集めています。また、地域社会の発展に貢献されており、我々のビジョンにも深く共感いただき、今回のご縁となりました。

今後は、試合会場での共同プロモーションや、地域イベントへの協賛・協働、次世代育成に向けた活動など、多角的な連携を予定しています。

YACHIYO FLAGsは、地域や企業の皆さまと共に、スポーツを通じた持続可能なまちづくりに取 り組み続けます。



【企業概要】

会社名 ちば国際税理士法人

本社所在地 千葉市若葉区都賀3-33-10 ライブハウス都賀1F

代表社員税理士：源川儀則/桐谷美千子

税務・会計の枠を超えた“経営のパートナー”として、企業の成長と挑戦に寄り添い続けてきたちば国際税理士法人。

法人・個人問わず幅広いクライアントに対し、節税対策や資金調達支援、事業承継、相続など多角的なサービスを提供しながら、地域経済の土台を支える存在として確かな信頼を築いています。

経営者にとって「いつでも相談できる専門家」としての安心感を提供し続けるその姿勢は、地域密着型の士業法人として高く評価されています。



HP：https://www.ym-consulting.com/

【チーム概要】

YACHIYO FLAGs（ヤチヨ フラッグス）

拠点：千葉県八千代市

設立：2023年

競技種目：3人制バスケットボール（3x3）

公式HP：https://3x3yachiyoflags.studio.site/

公式Instagram：https://www.instagram.com/3x3yachiyoflags/

運営会社：株式会社KoKoKaRa

運営会社HP:https://kokokara2024.com/

運営会社Instagram：https://www.instagram.com/kokokara.inc/

お問い合わせ：info@kokokara2024.com