松本山雅FC所属の山口一真選手 期限付き移籍加入のお知らせ

株式会社ザスパ

この度、松本山雅FC所属の山口一真選手が期限付き移籍にて加入することが決まりましたので、お知らせいたします。

なお、山口一真選手は契約上、松本山雅FCとのすべての公式戦に出場することができません。

山口一真 Kazuma YAMAGUCHI

【移籍】

期限付き移籍(～2026年1月31日まで)

【ポジション】

MF

【背番号】

5番

【生年月日】

1996年1月17日

【出身地】

東京都

【身長/体重】

175cm/70kg

【利き足】

右

【経歴】

FC東京U-15深川→山梨学院大付属高→阪南大→鹿島アントラーズ→水戸ホーリーホック（期限付き移籍）→松本山雅FC→FC町田ゼルビア（期限付き移籍）→松本山雅FC→ザスパ群馬

【出場歴】

J1：17試合/1得点

J2：76試合/16得点

J3：37試合/4得点

カップ戦：3試合/0得点

天皇杯：7試合/1得点

【山口選手コメント】

ザスパ群馬のサポーターの皆様、初めまして。松本山雅FCから期限付き移籍で加入することになりました、山口一真です。開幕前にオーバートレーニング症候群になり難しい状況にも関わらず、ザスパ群馬には僕がもう一度サッカー選手としてのチャレンジができる環境を与えてくださり、本当に感謝しかありません。この感謝の気持ちをピッチで表現できるように頑張りますので、これからよろしくお願いします。