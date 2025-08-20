国内最大級ローカルガイドツアー「MagicalTrip」、Tripadvisor ″Best of the Best 2025”で2年連続第1位！　ベスト16に合計6ツアーが受賞

MagicalTrip株式会社

訪日外国人向けローカル体験提供サービス「MagicalTrip」を運営するMagicalTrip株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：岩瀬 僚介）は、世界最大の旅行口コミプラットフォームTripAdvisorで、2025年度のトラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベストを受賞し、さらに弊社が提供する「Tokyo Bar Hopping Tour in Shinjuku」が旅行者が最も評価した体験ランキングで2年連続第一位を受賞しました。さらに、ベスト16に合計6つのツアーが選出される快挙を達成しました。

MagicalTrip(https://www.magical-trip.com)は、日本全国全国13都市において地元の方々がガイドとなり、各地域の「ローカル」を外国人旅行者が体験できるツアーを訪日外国人向けに企画・販売しているツアーサプライヤーです。2018年に本格展開を開始してからこれまでに多数の訪日旅行客に現地体験ツアーを提供して参りました。

MagicalTripのツアーに参加した旅行者は、TripAdvisorやMagicalTripオフィシャルサイトなど、多数の旅行サイトにMagicalTripに参加した体験を基にしたレビューを投稿しておりますが、その高い体験満足度を背景に、これまでに各種サイトに投稿された全てのレビューは20,000件を超えるものとなっております(2025年8月1日調べ)。そしてそのほとんどが最高評価を得ております。

また、これに加えて弊社が提供する「Fushimi Inari Hidden Hiking Tour」が2年連続第3位、

その他、日本トップ16のアクティビティ・体験のうち6つを、MagicalTripのツアーが受賞しております。これまでのガイドの皆様のご協力の積み重ねにより、MagicalTripが世界中の旅行者から高く評価されていることを示す結果となりました。

今回のランキングでは以下のMagicalTripの6ツアーがベスト16に選出されました。

1位：「Tokyo Bar Hopping Tour in Shinjuku」（2年連続受賞）

2位：「Fushimi Inari Hidden Hiking Tour」（2年連続受賞）

9位：「Shibuya Bar Hopping Tour」（初）

12位：「Nara Half Day Trip Walking Tour」（初）

15位：「Nishiki Market Brunch Walking Tour」（初）

16位：「Hiroshima Peace (Heiwa) Walking Tour」（初）

MagicalTripは今後も、日本各地の地元の方々と共に、日本のローカルな魅力を伝えるツアー・体験を創り出して参ります。

■トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベストとは

トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベストは、トリップアドバイザーで最も栄誉あるアワードです。 このアワードでは、旅行者の口コミと評価の内容と件数を考慮し、旅行者から評価や口コミが投稿された、特定のカテゴリーや地域で人気の宿泊施設、観光地、ビーチ、観光スポット、レストラン、航空会社、体験をランク付けしています。 トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト受賞施設は、トリップアドバイザーの掲載施設のうち上位1%です。

■MagicalTripとは

「MagicalTrip」は、ベンチャー企業であるライブラ株式会社が、2018年より試験的に提供を開始し、2019年より本格展開を開始した訪日旅行者向けの観光ツアーサービスです。2019年11月の事業分割に伴って、以降は新法人のMagicalTrip株式会社によって運営されています。クールな日本文化を外国人旅行者に体験してもらうことを目的に、相撲稽古の見学など日本独自の文化体験を提供するツアーから、ローカルに愛されるレストランで日本料理を堪能するフードツアーなど、全国各地で訪日旅行者に向けた旅行コンテンツを提供しています。

